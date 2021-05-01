Главная » Видео, История, Творчество

Иосиф Кобзон. Сборник песен

73 0

00:00​ – "А у нас во дворе" (1960-е)
02:04​ – "И опять во дворе" (1962)
04:31​ – "Мгновения" (1973)
07:01​ – "Как молоды мы были" (1984)
11:54​ – "Куба – любовь моя" (1962)
14:08​ – "Темная ночь" (1989)
17:23​ – "Как прекрасен этот мир" (1984)
20:43​ – "Надежда" (1987)
24:13​ – "Снег" (1964)
28:04​ – "Мальчишки" (с Виктором Кохно) (1968)
31:21​ – "Любовь не гаснет первая" (1980)
35:13​ – "Где-то далеко" (1973)
38:39​ – "Прощайте, голуби" (с Виктором Кохно) (1963)
40:55​ – "Осенняя песня" (1978)
43:57​ – "Песня полярника" (1964)
48:06​ – "Старый марш" (1972)
51:25​ – "Зимняя любовь" (1974)
55:31​ – Еврейские народные песни (1990)
1:05:18​ – "И на Марсе будут яблони цвести" (1963)
1:07:56​ – "На тебе сошелся клином белый свет" (1993)
1:10:51​ – "Журавли" (1971)
1:14:49​ – "Август" (1982)
1:18:29​ – "В лесу прифронтовом" (1980)
1:22:29​ – "Идущие впереди" (с Виктором Кохно) (1963)
1:25:34​ – "Как нас Юра в полет провожал" (1976)
1:28:57​ – "Не расстанусь с комсомолом" (1976)
1:31:24​ – "Летят перелетные птицы" (1980)
1:34:38​ – "Дорогим москвичам" (с Раисой Неменовой) (1962)
1:36:36​ – Пять песен на стихи Сергея Есенина (1990)
1:51:06​ – "Голос Земли" (1968)
1:54:08​ – "Три года ты мне снилась" (1989)
1:58:36​ – "С чего начинается Родина" (1976)
2:01:03​ – "Мне доверена песня" (1984)
2:03:47​ – Танго "Осень" и "Черные глаза" (1995)
2:10:36​ – "У зим бывают имена" (1983)
2:13:41​ – "Геологи" (с Ириной Бржевской и Виктором Кохно) (1963)
2:18:19​ – "Течет Волга" (1991)
2:23:38​ – "Вальс расставания" (1990)
2:26:23​ – "У деревни Крюково" (1984)
2:30:09​ – "Любимый город" (1990)
2:32:51​ – "И все-таки море" (1990)
2:36:28​ – "Я всегда возвращаюсь к тебе" (1988)
2:40:29​ – "За счастье России" (с Виктором Кохно) (1968)
2:42:46​ – "Московские окна" (1984)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YhR3AoN6SJA
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Русские евреи так и не становятся израильтянами
"Парад" военнопленных состоялся! (фото и видео)
Внимание !Сгорела Велесова Книга в библиотеке ИНИОН РАН 31.01.2015
Последние новости с Украины и Новороссии за 4 марта 2015
Опять лгут про гибель Ту-154
Совесть, как проявление человечности
Налог на самозанятых – пролог к подушной подати
Что на самом деле измеряют тесты интеллекта?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru