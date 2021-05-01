Иосиф Кобзон. Сборник песен
00:00 – "А у нас во дворе" (1960-е)
02:04 – "И опять во дворе" (1962)
04:31 – "Мгновения" (1973)
07:01 – "Как молоды мы были" (1984)
11:54 – "Куба – любовь моя" (1962)
14:08 – "Темная ночь" (1989)
17:23 – "Как прекрасен этот мир" (1984)
20:43 – "Надежда" (1987)
24:13 – "Снег" (1964)
28:04 – "Мальчишки" (с Виктором Кохно) (1968)
31:21 – "Любовь не гаснет первая" (1980)
35:13 – "Где-то далеко" (1973)
38:39 – "Прощайте, голуби" (с Виктором Кохно) (1963)
40:55 – "Осенняя песня" (1978)
43:57 – "Песня полярника" (1964)
48:06 – "Старый марш" (1972)
51:25 – "Зимняя любовь" (1974)
55:31 – Еврейские народные песни (1990)
1:05:18 – "И на Марсе будут яблони цвести" (1963)
1:07:56 – "На тебе сошелся клином белый свет" (1993)
1:10:51 – "Журавли" (1971)
1:14:49 – "Август" (1982)
1:18:29 – "В лесу прифронтовом" (1980)
1:22:29 – "Идущие впереди" (с Виктором Кохно) (1963)
1:25:34 – "Как нас Юра в полет провожал" (1976)
1:28:57 – "Не расстанусь с комсомолом" (1976)
1:31:24 – "Летят перелетные птицы" (1980)
1:34:38 – "Дорогим москвичам" (с Раисой Неменовой) (1962)
1:36:36 – Пять песен на стихи Сергея Есенина (1990)
1:51:06 – "Голос Земли" (1968)
1:54:08 – "Три года ты мне снилась" (1989)
1:58:36 – "С чего начинается Родина" (1976)
2:01:03 – "Мне доверена песня" (1984)
2:03:47 – Танго "Осень" и "Черные глаза" (1995)
2:10:36 – "У зим бывают имена" (1983)
2:13:41 – "Геологи" (с Ириной Бржевской и Виктором Кохно) (1963)
2:18:19 – "Течет Волга" (1991)
2:23:38 – "Вальс расставания" (1990)
2:26:23 – "У деревни Крюково" (1984)
2:30:09 – "Любимый город" (1990)
2:32:51 – "И все-таки море" (1990)
2:36:28 – "Я всегда возвращаюсь к тебе" (1988)
2:40:29 – "За счастье России" (с Виктором Кохно) (1968)
2:42:46 – "Московские окна" (1984)