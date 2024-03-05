По итогам 2023 года поставщики из США стали ключевыми экспортерами сжиженного природного газа (СПГ) на европейский энергетический рынок. Об этом сообщило Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. На долю американских компаний пришлось в общей сложности 48% от ежесуточного импорта этого топлива странами Евросоюза.

Как уточняет EIA, за последние три года доля СПГ из США на европейском энергетическом рынке заметно выросла. Если в 2021 году на долю американских поставщиков приходилось 27% от среднесуточного импорта ЕС, то в 2022-м показатель увеличился до 44%. А по итогам 2023 года доля экспортеров США выросла еще на 4 процентных пункта. За 12 месяцев показатель увеличился до 7,1 миллиарда кубических футов в сутки, или примерно до 201,1 миллиона кубометров.

Другими словами, в Вашингтоне могут с удовлетворением потирать руки: они своего добились, заставив Европу отказаться от дешевого трубопроводного газа из России. Теперь они сами захватили европейский энергетический рынок и уже подсчитывают барыши.

А вот в Европе, наоборот, считают убытки. Но это еще не все напасти. США не понравилось, что бизнес Европы стал выводить свои производства не только в США, но и в Китай. У той же Германии вообще рекордный рост инвестиций в Поднебесную. Их доля в общем объеме прямых инвестиций Германии за рубежом выросла до 10,3% в прошлом году, что является максимальным показателем с 2014 года, согласно отчету Немецкого экономического института, основанному на данных Бундесбанка. Инвестиции были профинансированы за счет нераспределенной прибыли контролируемых Германией предприятий в материковом Китае и Гонконге. И Германия не собирается сворачивать там свой бизнес, а только его наращивает. Понятно, что в Вашингтоне, где считают КНР своим главным экономическим соперником, такое не понравилось, и президент США Джо Байден выпустил указ о запрете выдаче новых лицензий на экспорт СПГ. Словом, вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

При этом Байден лицемерно сделал вид, что подкладывая такую очередную свинью Европе и, прежде всего ФРГ, он будто бы озабочен климатом. Мол, речь идет о борьбе за снижение «углеродного следа» в ведущих экономиках мира. Но дело в том, что углеродный след одного кубометра американского СПГ в 4 раза выше, чем у трубопроводного из России. Таким образом, заставив Европу покупать американский СПГ, Вашингтон сам нанес удар по «климатической повестке».

Мало того, эксперты Корнеллского университета провели детальное исследование и выяснили, что углеродный след от американского СПГ в Европе на 25% больше чем от угля. Т.е. американский СПГ для ЕС будет самым «грязным» с точки зрения влияния на климат.

Но самое удивительное, что канцлер Германии Олаф Шольц при этом продолжает делать бодрые заявления насчет того, будто цель его правительства состоит в том, чтобы снизить влияние экономики на климат, хотя на самом деле, согласившись покупать СПГ из США, Берлин поступает ровным счетом наоборот.

«Власти ФРГ намерены продолжить работу для реализации цели по достижению углеродной нейтральности к 2045 году, несмотря на резкое сокращение поставок российского газа», — бодро заявил канцлер, как свидетельствует агентство Bloomberg.

«Мы не будем ослаблять наши усилия по продвижению вперед того, что мы запланировали для нашей экономики, чего мы действительно хотим добиться, чтобы Германия как четвертая по величине промышленная страна в мире (кстати, уже не четвертая, а пятая, Россия ее обошла – прим. авт.) стала нейтральной к углеродным выбросам к 2045 году», — заявил Шольц в ходе выступления на мероприятии Социал-демократической партии.

Вопиющее лицемерие налицо. Ведь Германия не только отказалась от куда более экологически чистого трубопроводного газа из России, но еще и добровольно отказалась от атомной энергетики. В результате ей пришлось расконсервировать старые угольные шахты и запускать ТЭС на угле. Так что понятно, что таким способом добиться углеродной нейтральности ФРГ никак не сможет.

Впрочем, она сможет это сделать, избавляясь от собственной промышленности, что она уже и делает, переводя производство в Китай и в те же США. Так что ФРГ получила от своего стратегического союзника в лице Вашингтона сразу две весомые оплеухи. Ощутимые финансовые потери при покупке дорогого СПГ вместо дешевого трубопроводного газа из России, а также начавшийся процесс утраты своей некогда могучей промышленности, которая теперь из-за дороговизны энергоносителей становится нерентабельной.

«Серьёзные угрозы ЕС существуют, — заявил порталу «Царьград» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. — Сейчас США сказали, что не будет новых разрешений на новые заводы (СПГ). А завтра они могут заявить, что им самим газа не хватает, и ограничить поставки с пока ещё строящихся заводов. А потом и вовсе ввести какие-нибудь лимиты на экспорт».

Белый дом всегда исходит исключительно из своих национальных интересов, а о друзьях за океаном заботится только на словах. Как только возникнет угроза внутреннему рынку газа в США, власти без промедления перекроют экспортный кран, констатирует эксперт.

В конце февраля федеральный министр экономики ФРГ Роберт Хабек, представляя годовой экономический отчет, заявил, что Германия выходит из кризиса медленнее, чем ожидалось. В докладе Хабека его более ранний прогноз по росту ВВП в этом году снижен с 1,3 до 0,2%. В качестве причины этого Хабек назвал геополитические изменения после начала военного конфликта на Украине, а также инфляцию. Однако, как отмечают эксперты, экономический рост на 0.2% лежит намного ниже уровня статистической погрешности и вообще не может считаться каким-либо ростом.

Куда более жесткий прогноз сделал руководитель отдела макроэкономических исследований голландского банка ING Карстена Бжески. По его словам, «немедленного восстановления экономики [Германии] не предвидится, и экономика, похоже, переживает первую двухлетнюю рецессию с начала 2000-х годов».

Бжески считает, основная причина кризиса германской экономики — деградация промышленности, лишённой дешевых российских энергоносителей.

«Доминирующая промышленная база Германии, исключая строительство, упала на 2% в течение года, поскольку более высокие затраты на энергию и сокращение спроса внутри страны и за рубежом оказали давление на объем промышленного производства. Отражая влияние более высоких счетов за электроэнергию и стоимости кредитов на потребителей, потребление домохозяйств упало на 0,8% по сравнению с предыдущим годом, а государственные расходы упали на 1,7%», — говорится в докладе Бжески.

Объём промышленного производства крупнейшей экономики Европы демонстрирует тенденцию к снижению с 2017 года, и этот спад ускоряется по мере снижения ее конкурентоспособности», — констатировало агентство Bloomberg.

Потеря поставок российского газа привела европейские страны к разрушительным последствиям, например, для Германии это стало «ударом под дых», заявил в феврале в интервью РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Разрушительные последствия потери объёмов из России налицо. От этого пострадали все страны ЕС, где были экстремальные цены на газ и электроэнергию. Для Германии же потеря российского газа — удар под дых. Уже в прошлом году английские СМИ называли Германию «больным человеком Европы», и это действительно так, отметил эксперт.

Страна, которая некогда была экономическим локомотивом Европы и мировым промышленным гигантом, «свалилась в рецессию и фактически уничтожила свою энергоемкую промышленность», добавил он.

«Необратимые процессы» наступают в европейских странах после отказа от российского газа, заявил в свою очередь президент России в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия1» Павлу Зарубину. Говоря о возможности поставок российского газа в Германию, он напомнил, что одна нитка «Северного потока – 2» сохранилась, несмотря на взрывы, произошедшие в сентябре 2022 года. Пусть европейские страны сами решают, покупать им российский газ или нет, Россия обойдется и без них, добавил Путин.

Специально для «Столетия»

Игорь Веремеев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. США стали главным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, захватив 48% ее рынка в 2023 году.

2. Американский СПГ оказался гораздо более дорогим и менее экологичным по сравнению с трубопроводным газом из России.

3. Германия и другие европейские страны несут огромные финансовые потери из-за отказа от российского газа и переходу на СПГ из США.

4. Промышленность Германии, лишенная дешевых российских энергоносителей, деградирует, компании выводят производства в США и Китай.

5. Экономика Германии вошла в рецессию из-за потери конкурентоспособности и высоких цен на энергию.

6. США преследуют исключительно свои национальные интересы и могут ограничить поставки СПГ в Европу при возникновении угрозы внутреннему рынку газа.

Вывод:

Европа, особенно Германия, оказалась в сложном экономическом положении из-за отказа от российского трубопроводного газа и перехода на дорогой и "грязный" американский СПГ. Промышленность теряет конкурентоспособность, экономика входит в рецессию. США же, навязав Европе свой СПГ, захватили ее энергетический рынок, преследуя лишь собственные интересы и не считаясь с потерями союзников.