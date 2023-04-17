Газовый кидок Европы: США Не Гарантирует Поставки Газа в ЕС | Геоэнергетика Инфо
Европа осталась без гарантий США по поставкам газа. Геоэнергетика Инфо
Соединенные Штаты стали главным поставщиком СПГ в Европу после того, как в отношении энергоресурсов из РФ были введены западные санкции. В то же время США оставили европейский регион без гарантий газовых поставок. Американские власти не заключают со странами Евросоюза долгосрочных контрактов. Это говорит о том, что США могут в любой момент прекратить поставки голубого топлива и поставить энергетическую безопасность Европы под удар. При этом у США достаточно запасов СПГ для насыщения как внешнего, так и внутреннего рынка. Но это невыгодно для Соединенных Штатов из-за риска снижения цен на голубое топлива ввиду увеличения поставок.
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