СПГ не пройдёт: Европе нужно больше газа из России (ФОТО)

Потребность Евросоюза в газе растет, а собственная добыча неуклонно падает. Как отмечает ведущая немецкая деловая газета Die Welt, Европе придется увеличить закупки не только в России, но и в США. Впрочем, американские сланцевики уже признали: альтернативой российским производителям они все равно не станут.

Сколько газа нужно Старому Свету и чего там сильно опасаются — в материале РИА Новости.

Растущий спрос и сокращение добычи

В 2018 году потребность Европы в импортном газе составила 390 миллиардов кубометров. Половину ее закрыла Россия — «Газпром» поставил рекордные 201,7 миллиарда кубометров.

Главная газовая проблема Европы — сокращение собственной добычи при растущем спросе. На крупнейшем месторождении Гронинген в Нидерландах, где добывают половину голландского газа, добыча снижается с 2014 года.

Из-за этого в 2017-м Нидерланды — второй крупнейший производитель газа в ЕС после Норвегии — стали нетто-импортером голубого топлива.

А к 2030 году Гронинген планируют вообще закрыть. Местные власти заявили: его разработка стала причиной частых землетрясений. Die Welt констатирует: потеря десятого по величине газового месторождения в мире затронет всю Европу.

На Гронинген приходилась шестая часть объема добычи газа в ЕС (к 2017-му общий объем добычи в Старом Свете упал до 128 миллиардов кубометров в год).



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Гронингенское газовое месторождение

Возможности Норвегии — второго по величине поставщика газа в Европе — тоже ограниченны. По прогнозам норвежского государственного нефтяного директората, нынешний рекордный экспорт в объеме 120 миллиардов кубометров за три следующих года способен вырасти только до 121,4 миллиарда.

Добыча природного газа в Европе обречена на падение из-за старения и истощения ресурсной базы, констатирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Сократить хронически увеличивающийся разрыв между собственным производством и спросом на голубое топливо в Европе способна Россия. Но платой за это станет еще большая зависимость Евросоюза от российского газа.

СПГ — не конкурент

В попытках снизить эту зависимость Европа наращивает, в частности, импорт СПГ из США. Как отмечает Die Welt, европейцы готовы покупать больше сжиженного газа из США и других стран.



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Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ

В октябре–январе, по данным Reuters, поставки СПГ из США в Европу выросли более чем в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 4,45 миллиарда кубометров. Таким образом, американский сжиженный газ занял второе место на рынке Европы после Катара. Крупнейшими потребителями американского СПГ стали страны, где доля российского газа невелика, — Великобритания, Франция, Нидерланды и Испания.

В дальнейшем СПГ будет все сложнее конкурировать по стоимости с существующими трубопроводами природного газа — особенно из России.

Отдельную угрозу представляет строящийся подводный трубопровод «Северный поток — 2» с пропускной способностью 5,3 миллиарда кубометров в сутки, предупреждает МЭА.

Понимая это, Трамп продолжает давить на Германию, требуя остановить проект. Американский лидер опасается: его реализация позволит Берлину получать из России до 60-70 процентов требуемых энергоресурсов. Глава Белого дома напомнил: Германия одновременно хочет, чтобы Вашингтон продолжал защищать страну от «угрозы с востока». А потому такое положение дел неприемлемо: ЕС должен закупать СПГ у США — ради своего же блага.



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Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

Впрочем, крупнейший потребитель газа в Европе, похоже, уже сделал свой выбор — в пользу российского топлива. Еще в прошлом году канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поставщики СПГ из США неконкурентоспособны. Сжиженный газ из-за океана почти на 30 процентов дороже российского трубопроводного.

Купят еще больше газа

А уже в этом году в Давосе Меркель окончательно прояснила позицию Германии: стремление к диверсификации поставок никуда не делось, но страна по-прежнему будет закупать природный газ из России и в течение ближайших десятилетий он будет играть решающую роль в удовлетворении энергетических потребностей Центральной Европы.

Это лишний раз подтверждает, что политизировать газовые контракты, как, например, Польша и Литва, локомотив европейской экономики не готов.



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Танкер со сжиженным газом в порту Польши

То, что возможности американских производителей СПГ на европейском рынке весьма ограниченны, они признают и сами.

Как заявил вице-президент по стратегии американской Cheniere Energy Эндрю Уолкер на Европейской газовой конференции, Старый Свет по-прежнему будет нуждаться в поставках из России. По его расчетам, доля российского топлива на европейском рынке будет расти как минимум до 2035 года.

Сейчас «Газпром» отправляет продукцию в ЕС по нескольким маршрутам: транзитом через Белоруссию, Польшу и Украину, а также напрямую через Балтийское море. Запуск «Турецкого потока» и «Северного потока — 2» позволит довести годовой экспорт почти до 290 миллиардов кубометров.

На этой неделе компания Nord Stream 2, оператор строительства газопровода «Северный поток —2», сообщила, что уже уложено свыше 500 километров нового газопровода. Это более 40 процентов его общей протяженности, которая составляет 1220 километров.

Финансовый директор компании — оператора проекта Nord Stream 2 Пол Коркоран, выступая на Европейской газовой конференции, сообщил, что строительство первой нитки газопровода завершат в ноябре текущего года, второй — в декабре.

По прогнозам Международного энергетического агентства, даже новые трубопроводы из России не покроют полностью потребности Старого Света в дополнительных объемах газа. Пик спроса на голубое топливо МЭА прогнозирует в 2025-м — до 409 миллиардов кубометров в год.

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Наталья Дембинская