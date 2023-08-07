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Заменить нельзя оставить: Россия стала главным поставщиком газа в Испанию

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Россия стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию. Геоэнергетика Инфо. Россия стала крупнейшим по объемам поставщиком газа в Испанию. Испания сильнее большинства стран Европы зависит от поставок российского сжиженного природного газа. Испания увеличила импорт сжиженного природного газа из России на 84%. Испания увеличила импорт российского газа. Россия отвоевала у США звание главного поставщика газа в Испанию. Испания больше других стран ЕС зависит от поставок газа из России
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=U-hGWQXziC0
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