Заменить нельзя оставить: Россия стала главным поставщиком газа в Испанию
Россия стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию. Геоэнергетика Инфо. Россия стала крупнейшим по объемам поставщиком газа в Испанию. Испания сильнее большинства стран Европы зависит от поставок российского сжиженного природного газа. Испания увеличила импорт сжиженного природного газа из России на 84%. Испания увеличила импорт российского газа. Россия отвоевала у США звание главного поставщика газа в Испанию. Испания больше других стран ЕС зависит от поставок газа из России
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#новости #испания #газ #политика #новостисегодня #европа #россия #сша #спг #марцинкевич #экономика #breakingnews #news