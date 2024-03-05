Коллективизация. Елена Прудникова
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Коллективизация изначально планировалась как добровольный процесс за 10-15 лет, но пришлось ускорять из-за "хлебной войны" кулаков и надвигающейся индустриализации.
2. Главная проблема заключалась в нехватке кадров и управленческого аппарата для проведения реформы.
3. Правительство вкладывало большие средства в сельское хозяйство, чем в промышленность в начале коллективизации.
4. Первые добровольные колхозы были неэффективны из-за нехватки опыта и неорганизованности крестьян.
5. Посылка 25 тысяч рабочих из промышленности для управления колхозами помогла наладить работу.
6. К концу 1929 года рост коллективизации составил всего 7,5%, происходила лишь "гнездовая" коллективизация в основном зерновых регионах.
Вывод:
Коллективизация сельского хозяйства изначально задумывалась как постепенный добровольный процесс, но обострение "хлебной войны", нехватка кадров и необходимость ускорить индустриализацию заставили правительство перейти к более решительным и принудительным мерам к концу 1929 года, несмотря на первоначальные трудности с организацией колхозов.