Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Коллективизация. Елена Прудникова

39 0

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Коллективизация изначально планировалась как добровольный процесс за 10-15 лет, но пришлось ускорять из-за "хлебной войны" кулаков и надвигающейся индустриализации.

2. Главная проблема заключалась в нехватке кадров и управленческого аппарата для проведения реформы.

3. Правительство вкладывало большие средства в сельское хозяйство, чем в промышленность в начале коллективизации.

4. Первые добровольные колхозы были неэффективны из-за нехватки опыта и неорганизованности крестьян.

5. Посылка 25 тысяч рабочих из промышленности для управления колхозами помогла наладить работу.

6. К концу 1929 года рост коллективизации составил всего 7,5%, происходила лишь "гнездовая" коллективизация в основном зерновых регионах. 

Вывод:
Коллективизация сельского хозяйства изначально задумывалась как постепенный добровольный процесс, но обострение "хлебной войны", нехватка кадров и необходимость ускорить индустриализацию заставили правительство перейти к более решительным и принудительным мерам к концу 1929 года, несмотря на первоначальные трудности с организацией колхозов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pHMNFTWvGUU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Елена Прудникова про народ и власть
Елена Прудникова об экономическом притеснении кулаков
Сельское хозяйство России в 20-е годы XX века | Елена Прудникова
Хлебные войны 2. Елена Прудникова
Елена Прудникова. Ответы на вопросы

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru