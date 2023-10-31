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Сельское хозяйство России в 20-е годы XX века | Елена Прудникова

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Елена Анатольевна Прудникова – писатель, публицист.

Основные темы беседы:

- Состояние сельского хозяйства в России в разные исторические периоды – до революции, в 1920-х годах, во время коллективизации.

- Проблемы российской деревни – мелкотоварность, отсталость, низкая производительность по сравнению с Европой.

- Причины отсталости сельского хозяйства – исторические, политические, социально-экономические.

- Положение разных социальных групп крестьянства – бедняков, середняков, зажиточных.

- Трудности советской власти в развитии села, голод, помощь голодающим.

- Перспективы модернизации сельского хозяйства в 1920-1930-х годах.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BslyR3t6duY
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