Сельское хозяйство России в 20-е годы XX века | Елена Прудникова
Елена Анатольевна Прудникова – писатель, публицист.
Основные темы беседы:
- Состояние сельского хозяйства в России в разные исторические периоды – до революции, в 1920-х годах, во время коллективизации.
- Проблемы российской деревни – мелкотоварность, отсталость, низкая производительность по сравнению с Европой.
- Причины отсталости сельского хозяйства – исторические, политические, социально-экономические.
- Положение разных социальных групп крестьянства – бедняков, середняков, зажиточных.
- Трудности советской власти в развитии села, голод, помощь голодающим.
- Перспективы модернизации сельского хозяйства в 1920-1930-х годах.