“Коллекцию семян академика Вавилова вывозят из России в генный банк Ротшильдов”

Во Всероссийском Институте растениеводства им. Н.И. Вавилова в Санкт-Петербурге оказалась под угрозой расхищения бесценная коллекция семян, имеющая стратегическое значение для России.

В коллекции Всероссийского Института растениеводства им. Н.И. Вавилова (полное название — ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» — ред.) хранятся уникальные образцы семян множества сельскохозяйственных растений, которые собирались 114 лет, начиная c 1904 года. С 1923 по 1940 год, вплоть до ареста и гибели Николая Вавилова в НКВД, Н.И. Вавиловым и другими сотрудниками было совершено 180 экспедиций, из них 40 — в 65 стран. В результате, появилась самая богатая в мире коллекция культурных растений, перед войной, в 1940 году, здесь насчитывалось более 250 тысяч образцов.

За бесценной коллекцией тщательно ухаживали. Даже во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, когда двенадцать сотрудников института умерли от голода, из вавиловской коллекции не пропало ни одного зернышка.

Коллекция института активно пополнялась и после войны. Здесь есть семена сортов сельскохозяйственных растений из разных стран мира, причем многих из этих растений уже давно нет на Земле.

Коллекция семян Вавилова, по праву считающаяся первым в мире генетическим банком, активно используется в селекционной практике, хотя в других странах такие банки начали создавать только в семидесятые годы прошлого века, когда семена уже были ослаблены из-за техногенных факторов, и в своей природной первозданности остались к тому времени только в Советском Союзе.

Коллекция семян имеет огромное значение для обеспечения экономической безопасности России именно потому, что здесь сохраняется для селекции созданный природой «чистый» генетический материал. Так, специалисты особо отмечают важность спасения уникальных староместных сортов зерновых культур, давно утраченных в других странах, и сохранившихся только в России.

Что же случилось с коллекцией Вавилова сейчас?

Как сообщает РИА «Катюша» со ссылкой на информацию, полученную из достоверных источников в научных кругах Петербурга и РАН, якобы под покровительством экс-директора ВИРа Николая Дзюбенко в ВИР несколько лет действовала схема по вывозу за рубеж образцов уникальной коллекции стоимостью 8 триллионов долларов. Коллекцию вывозили в Китай и в построенный на деньги Ротшильдов и Рокфеллеров генный банк на Шпицбергене.

На днях Николая Дзюбенко отправили в отставку. Однако, как утверждает издание, подручные Дзюбенко, торопясь успеть до вступления в должность нового директора, готовят к отправке в Норвежский генетический банк более 2,5 тысяч образцов уникальных сортов и гибридов семян из российской коллекции. А эта коллекция – не просто национальное достояние России. Специалисты называют ее залогом продовольственной безопасности нашей страны, имея в виду, что угрозой такой безопасности уже становится Ротшильдовская корпорация «Monsanto», активно навязывающая миру свои ГМО-семена.

Именно при Николае Дзюбенко вавиловскую коллекцию семян начали вывозить из ВИРа в государственные хранилища Китая и в созданное на деньги Ротшильдов и Рокфеллеров частное норвежское хранилище «Свальбард», расположенное на острове Шпицберген и именуемое «Хранилищем Судного дня». Примечательно, что главный официальный спонсор норвежского хранилища — все та же корпорация «Monsanto», специализирующаяся на распространении полученных искусственным путем трансгенных семян, а значит, и кровно заинтересованная в изъятии натуральных семян из оборота открытого земледелия.

Как утверждают эксперты, искусственные семена «Monsanto» могут вообще остановить селекцию растений, а значит, и сам семенной оборот, поскольку семена-мутанты не способны воспроизводятся, и от них не вырастают новые семена.

Это означает, что могут наступить такие времена, когда земледельцам придется закупать семена на новый посев у глобального монополиста, которым надеется стать «Monsanto». Получить всепланетную монополию на все сорта сельскохозяйственных растений — голубая мечта владельцев этой корпорации и тех, кто за ними стоит.

В этих условиях коллекция Вавилова объективно становится единственным препятствием для реализации наполеоновских планов «Monsanto» и ее спонсоров. Особенно если вспомнить, что в результате сирийской войны уже уничтожена важнейшая часть уникального засухо- и жаростойкого семенного генетического материала, хранившаяся до войны в генетическом банке сирийского Алеппо.

«Это было «Хранилище судного дня» арабских стран Ближнего Востока, стран Синая и Магриба», — указывает РИА Катюша, — «В результате войны в Сирии этот генетический банк был уничтожен, а уникальная коллекция зерновых семян Ближнего Востока исчезла. Таким образом, американские транснациональные корпорации руками финансируемых ими террористов ИГ (террористическая организация — запрещена в России — прим. ред.) уничтожили конкурентов, подорвав продовольственную независимость Востока от Западных стран».

«Хранилище судного дня» на Шпицбергене — это «фейк» безопасности», — пишет издание, — «Фактически это гарант монополии, подтверждающий, что весь первоначальный генофонд растений находится в руках американских миллиардеров, и в случае утраты контроля над коллекцией Вавилова Россия станет зависимой от семенной монополии США».

Что же такое «Monsanto»? Эта транснациональная корпорация считается лидером по производству и продажам семян трансгенных культур. В США «Monsanto» уже сегодня контролирует 80 процентов рынка генно-модифицированной кукурузы и 93 процента рынка трансгенной сои.

Корпорация быстро осваивает и сегмент обычных культур. По оценкам экспертов, сейчас на долю «Monsanto» приходится около 40 процентов от рынка семян традиционных культур в США, и 20 процентов — во всем мире.

Схема, по которой, как утверждают источники издания, Дзюбенко и компания вывозят из России национальное достояние, весьма незатейлива, но, судя по всему, хорошо работает. Суть схемы — в вывозе редких семян из коллекции Вавилова под видом обычных, да еще и при неравноценным обмене с коэффициентом 1:10. Между тем, стоимость семян из коллекции ВИР в миллионы раз выше стоимости обычных семян.

«Это все равно, что обменивать картины Васнецова или Шишкина на поделки современных художников США, которыми можно было бы обклеивать туалеты», — приводит слова экспертов РИА Катюша.

Как стало известно агентству, семена из коллекции Вавилова бесконтрольно вывозились за пределы России, прежде всего, в «Хранилище Судного дня» на Шпицберген, и эти операции никак не согласовывались ни с РАН, ни с Росимуществом.

Кто же дал право так «разбазаривать» народное достояние? И почему об этом не знают в правительстве России? А если знают, то почему молчат? В курсе ли этого «гешефта» Владимир Путин?

Пока на эти вопросы нет ответа. Известно лишь, что 1 марта Николая Дзюбенко отправили в отставку, а на его место должна прийти доктор биологических наук Елена Хлесткина. Но, по словам собеседников агентства, не дожидаясь прихода Елены Константиновны, люди Дзюбенко быстро упаковали в ящики и приготовили к вывозу на Шпицберген с помощью DHL партию из Вавиловской коллекции, а это более чем 2,5 тысяч образцов уникальных сортов и гибридов семян. При этом авторы «гешефта» прикрываются ссылками на плохие условия хранения в ВИРе. Но тогда куда проще вывезти эти образцы не на заграничный Шпицберген, а в российскую Якутию, где недавно построено современное хранилище, ничем не уступающее рокфеллеровско-ротшильдовскому «Хранилищу Судного дня».

Как утверждают специалисты, сейчас речь идет о вывозе наиболее ценных, довоенных образцов, которые собрал еще Николай Вавилов. Это уникальные по своим хозяйственно-ценным признакам, зимостойкие, засухо- и холодостойчивые, устойчивые к вредным патогенам и вредителям образцы, обладающие высоким содержанием биологически активных веществ, обеспечивающих естественные натуральные нутриенты, важные для здоровья человека. Надо ли говорить о той стратегической ценности, которую эти образцы представляют для России?

Интересно, что и вывезти коллекцию хотели «под шумок» президентской избирательной кампании, когда государственным структурам «не до семян», и можно не ожидать жестких действий со стороны учреждений, призванных контролировать ситуацию с коллекцией Вавилова.

Как бы то ни было, но получается, что руками некоторых недобросовестных сотрудников ВИР и их начальники в ФАНО, США могут выполнить задачу, реализация которой позволит Америке стать монополистом и своего рода «продовольственным жандармом» всей планеты. Для этого достаточно просто спрятать в «Хранилище Судного дня» коллекцию Вавилова, и можно в буквальном смысле «держать за горло» весь мир, отказывая в продовольствии «неугодным» странам, и время от времени подкармливая своих союзников.

Об истории с коллекцией Вавилова РИА Катюша рассказал академик Виктор Драгавцев, которого в свое время сменил на посту директора ВИР Николай Дзюбенко.

«Я уже отправил заявление во все компетентные органы», — сообщил академик, — «В этом заявлении я потребовал создать Государственную Комиссию с привлечением СМИ и беспристрастных профессионалов для оценки работы бывших руководителей. Необходимо немедленно приостановить любую передачу ценностей и активов ВИР в любом направлении и любым физическим или юридическим лицам».

Кроме того, академик Драгавцев потребовал дать правовую оценку действиям и решениям руководителей, допустивших потерю активов ВИР, в том числе с передачей или продажей земли и недвижимости под нецелевое использование. По мнению Драгавцева, в отношении лиц, виновных в разбазаривании национального достояния, необходимо возбудить уголовные дела, а заодно и провести тщательную проверку нынешнего состояния всей коллекции ВИР.

По данным академика, сейчас в РАН готовится заключение о целесообразности ратификации Международного договора по растительным генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 2004 года, к которому Россия, как и Китай, не присоединилась.

«Большинство российских специалистов по генетическим ресурсам растений даже не знакомы с проектом этого договора», — говорит Драгавцев, — «Между тем, такой документ нуждается в тщательном, всестороннем и глубоком анализе на предмет целесообразности его подписания, особенно с учетом всех геополитических рисков сохранности бесценных национальных растительных генетических ресурсов».

Ученый не сомневается в том, что этот договор лишь узаконит вывоз из России уникального генетического материала коллекции Вавилова под видом «обмена».

Пока коллекция семян Вавилова остается в России. Но никто не знает, сколько бесценных генетических материалов уже оказалось на Шпицбергене, в «Хранилище Судного дня».

Источник: khazin.ru