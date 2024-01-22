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Хлебные войны 2. Елена Прудникова

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Продолжение цикла о сельском хозяйстве в России 20-х годов.
https://youtu.be/0Yk4azxMDQw
https://youtu.be/BslyR3t6duY
https://youtu.be/mD9oMQrtJIc
https://youtu.be/xtEEf78Rr74
https://youtu.be/dFZrcRY7A6I
https://youtu.be/LfnUvY-AU5s
https://youtu.be/Kwqc285JK5Q
https://youtu.be/WdjHzQfGumk
https://youtu.be/O54qh561yjg

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. 1927 год стал годом "хлебной войны" в СССР. Из-за неурожая и спекуляций частных торговцев возник дефицит хлеба.

2. Частные торговцы (кулаки и непманы) скупали хлеб у крестьян и продавали по завышенным ценам, создавая искусственный голод.

3. Государство боролось с этим, применяя 107-ю статью УК (за спекуляцию), конфискуя излишки хлеба. Но этого было недостаточно.

4. Ситуация показала, что развитие частной торговли хлебом угрожает национальной безопасности страны.

5. Для решения проблемы требовались радикальные меры – коллективизация сельского хозяйства и создание крупных госхозов.

Вывод: Хлебный кризис 1927 года продемонстрировал несостоятельность частной торговли хлебом в СССР и необходимость коллективизации для обеспечения продовольственной безопасности страны. Государство вынуждено было пойти на радикальные меры, чтобы сломить сопротивление частных торговцев.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gmOuLuFvsl0
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