Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика, Экономика

Хлебные войныю Елена Прудникова

2 0


Продолжение цикла о сельском хозяйстве в России 20-х годов.
https://youtu.be/0Yk4azxMDQw
https://youtu.be/BslyR3t6duY
https://youtu.be/mD9oMQrtJIc
https://youtu.be/xtEEf78Rr74
https://youtu.be/dFZrcRY7A6I
https://youtu.be/LfnUvY-AU5s
https://youtu.be/Kwqc285JK5Q
https://youtu.be/WdjHzQfGumk

Комментарий редакции

В лекции рассказывается о так называемых "хлебных войнах" – противостоянии между государством и частными торговцами на рынке хлеба в СССР в 1920-е годы.

Основные тезисы:

1. После введения НЭПа частные торговцы, нажившиеся на спекуляции хлебом в годы войн, получили возможность легализовать свои капиталы и захватить хлебный рынок. Они действовали через сеть агентов, имели собственный транспорт, мельницы, склады.

2. В 1924-1925 гг. произошло первое столкновение государства с частным рынком хлеба. Государство не смогло сдержать рост цен из-за ограниченности своих резервов и вынуждено было повысить закупочные цены, тем самым обогатив торговцев.

3. В 1925-1926 гг. государство попыталось взять хлебный рынок под контроль, форсировав осенние закупки. Но из-за ошибок в регулировании произошли резкие колебания цен, хлебный рынок дестабилизировался, планы экспорта и импорта были сорваны.

4. В результате для борьбы со спекуляцией была принята статья 107 УК РСФСР, предусматривавшая уголовную ответственность за сокрытие товаров и завышение цен.

Вывод: в 1920-е годы государство оказалось не готово к эффективной конкуренции с частным капиталом на хлебном рынке. Попытки взять рынок под контроль провалились, что привело к экономической нестабильности и введению жестких мер регулирования торговли.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O54qh561yjg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru