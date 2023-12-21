Комментарий редакции

Продолжение цикла о сельском хозяйстве в России 20-х годов.https://youtu.be/0Yk4azxMDQwhttps://youtu.be/BslyR3t6duYhttps://youtu.be/mD9oMQrtJIchttps://youtu.be/xtEEf78Rr74https://youtu.be/dFZrcRY7A6Ihttps://youtu.be/LfnUvY-AU5shttps://youtu.be/Kwqc285JK5Qhttps://youtu.be/WdjHzQfGumk

В лекции рассказывается о так называемых "хлебных войнах" – противостоянии между государством и частными торговцами на рынке хлеба в СССР в 1920-е годы.

Основные тезисы:

1. После введения НЭПа частные торговцы, нажившиеся на спекуляции хлебом в годы войн, получили возможность легализовать свои капиталы и захватить хлебный рынок. Они действовали через сеть агентов, имели собственный транспорт, мельницы, склады.

2. В 1924-1925 гг. произошло первое столкновение государства с частным рынком хлеба. Государство не смогло сдержать рост цен из-за ограниченности своих резервов и вынуждено было повысить закупочные цены, тем самым обогатив торговцев.

3. В 1925-1926 гг. государство попыталось взять хлебный рынок под контроль, форсировав осенние закупки. Но из-за ошибок в регулировании произошли резкие колебания цен, хлебный рынок дестабилизировался, планы экспорта и импорта были сорваны.

4. В результате для борьбы со спекуляцией была принята статья 107 УК РСФСР, предусматривавшая уголовную ответственность за сокрытие товаров и завышение цен.

Вывод: в 1920-е годы государство оказалось не готово к эффективной конкуренции с частным капиталом на хлебном рынке. Попытки взять рынок под контроль провалились, что привело к экономической нестабильности и введению жестких мер регулирования торговли.