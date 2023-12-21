Хлебные войныю Елена Прудникова
Продолжение цикла о сельском хозяйстве в России 20-х годов.
https://youtu.be/0Yk4azxMDQw
https://youtu.be/BslyR3t6duY
https://youtu.be/mD9oMQrtJIc
https://youtu.be/xtEEf78Rr74
https://youtu.be/dFZrcRY7A6I
https://youtu.be/LfnUvY-AU5s
https://youtu.be/Kwqc285JK5Q
https://youtu.be/WdjHzQfGumk
Комментарий редакции
В лекции рассказывается о так называемых "хлебных войнах" – противостоянии между государством и частными торговцами на рынке хлеба в СССР в 1920-е годы.
Основные тезисы:
1. После введения НЭПа частные торговцы, нажившиеся на спекуляции хлебом в годы войн, получили возможность легализовать свои капиталы и захватить хлебный рынок. Они действовали через сеть агентов, имели собственный транспорт, мельницы, склады.
2. В 1924-1925 гг. произошло первое столкновение государства с частным рынком хлеба. Государство не смогло сдержать рост цен из-за ограниченности своих резервов и вынуждено было повысить закупочные цены, тем самым обогатив торговцев.
3. В 1925-1926 гг. государство попыталось взять хлебный рынок под контроль, форсировав осенние закупки. Но из-за ошибок в регулировании произошли резкие колебания цен, хлебный рынок дестабилизировался, планы экспорта и импорта были сорваны.
4. В результате для борьбы со спекуляцией была принята статья 107 УК РСФСР, предусматривавшая уголовную ответственность за сокрытие товаров и завышение цен.
Вывод: в 1920-е годы государство оказалось не готово к эффективной конкуренции с частным капиталом на хлебном рынке. Попытки взять рынок под контроль провалились, что привело к экономической нестабильности и введению жестких мер регулирования торговли.