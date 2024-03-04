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Ответы на вопросы. 4.03.24. Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

Отец Андрей ответил на следующие основные вопросы:

1. Насколько правильно, когда отец берет на себя воспитание девочки, в том числе физически наказывая ее.
Вывод: Необходимо более нежно относиться к воспитанию девочек, защищать и оберегать их, привлекать других мужчин (дядей, братьев и т.д.) для их защиты и поддержки.

2. Пояснение евангельского отрывка из Евангелия от Луки 12 главы о соперничестве с начальником и истязателем.
Вывод: Этот отрывок призывает примириться со своей совестью на жизненном пути, чтобы избежать Божьего суда и наказания.

3. Можно ли причаститься сразу после долгого перерыва в посещении храма.
Вывод: Нет единого правила, можно причаститься или повременить – решать исходя из внутреннего состояния.

4. Как поститься беременным женщинам в случае тяги к мясу, рыбе и другим скоромным продуктам.
Вывод: Следует поступать по совести исходя из физического состояния, не нужно излишнего радикализма.

5. Почему во всех канонах отсутствует 2-я песнь.
Вывод: Она слишком покаянная и малоторжественная, хотя и включена в Великий покаянный канон.

6. Правомерность требования читать все 4 Евангелия для допуска к причастию.
Вывод: Такого строгого правила нет, важнее духовное стремление человека.

7. Пояснение слов Христа об отце, который "более" Христа (Ин.14:28).
Вывод: Христос как воплотившийся говорит об ограниченности Своей человеческой природы по сравнению с Отцом. 

8. Могут ли детские игры быть грехом, если вызывают азарт и уныние при проигрыше.
Вывод: Да, излишний азарт, желание отыграться и уныние при проигрыше – нежелательные страсти.

Основной вывод: на разнообразные жизненные ситуации нет единых правил, важно духовное рассуждение и внутреннее устроение.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iK8kPKAlASU
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