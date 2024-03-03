РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК – КОСТЬ В ГОРЛЕ У ЛЖИВОЙ «ЦИВИЛИЗАЦИИ»Александр Соколов и Алексей ОрловПервая передача из серии «РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК – КОСТЬ В ГОРЛЕ У ЛЖИВОЙ «ЦИВИЛИЗАЦИИ».

В этом видео:

- Конституция РФ ст. 28, ст.29 п. 3 Убеждения

- Природные особенности русского человека.

- Разные природные свойства неоспоримые для всех, а для озабоченных паразитов – помеха.

- Для слепых все умники – лгуны.

Быть ДОБРУ!

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Русский человек обладает уникальными природными свойствами, такими как глубокая связь с природой, способность к целостному восприятию мира, развитая интуиция. Это позволяло ему создавать высочайшие образцы культуры и достижений.

2. Для русского человека характерны чувство справедливости, совестливость, широта души, стремление к миру. Этим часто пользовались враги, навязывая ложные убеждения.

3. Русские не стремились уничтожать другие народы и культуры, а наоборот помогали им (примеры с Кавказом, Сибирью).

4. Современный капитализм стремится эксплуатировать ресурсы России, наталкиваясь на сопротивление русских людей, не принимающих такой подход.

5. Противники России стремятся лишить русских исторической памяти, ведических знаний, сделать их "нежитью".

6. Важно возродить память о своих истоках, традициях, восстановить целостное мировосприятие, опираясь на Веды и мудрость предков.

Вывод: в беседе подчеркивается уникальность русского народа, его созидательный потенциал. Отмечается важность возрождения исторической памяти и ведического мировоззрения для преодоления современных вызовов.