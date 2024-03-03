Главная » Видео, Мировоззрение, Славянские традиции

Русский человек — кость в горле у лживой “Цивилизации”

7 0


РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК – КОСТЬ В ГОРЛЕ У ЛЖИВОЙ «ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Александр Соколов и Алексей Орлов
Первая передача из серии «РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК – КОСТЬ В ГОРЛЕ У ЛЖИВОЙ «ЦИВИЛИЗАЦИИ».

В этом видео:
- Конституция РФ ст. 28, ст.29 п. 3 Убеждения
- Природные особенности русского человека.
- Разные природные свойства неоспоримые для всех, а для озабоченных паразитов – помеха.
- Для слепых все умники – лгуны.

Быть ДОБРУ!
#русскийчеловек #цивилизация #ложь #АлексейОрлов #АлександрСоколов


Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Русский человек обладает уникальными природными свойствами, такими как глубокая связь с природой, способность к целостному восприятию мира, развитая интуиция. Это позволяло ему создавать высочайшие образцы культуры и достижений.

2. Для русского человека характерны чувство справедливости, совестливость, широта души, стремление к миру. Этим часто пользовались враги, навязывая ложные убеждения.

3. Русские не стремились уничтожать другие народы и культуры, а наоборот помогали им (примеры с Кавказом, Сибирью).

4. Современный капитализм стремится эксплуатировать ресурсы России, наталкиваясь на сопротивление русских людей, не принимающих такой подход.

5. Противники России стремятся лишить русских исторической памяти, ведических знаний, сделать их "нежитью".

6. Важно возродить память о своих истоках, традициях, восстановить целостное мировосприятие, опираясь на Веды и мудрость предков.

Вывод: в беседе подчеркивается уникальность русского народа, его созидательный потенциал. Отмечается важность возрождения исторической памяти и ведического мировоззрения для преодоления современных вызовов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yYTDNA8VmjU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сталин. Кость в горле либералов и Запада
А.А. Клёсов о лжи, инсинуациях и русофобии в современной российской науке
Русофобов жжёт истина: славяне древнее европейских наций
Паспорт РФ для жителей Украины – воссоединение Русского народа
ОРЖЕНЦОВ ИГОРЬ: АЗЪ БОГИ или ИГО ОБОЗА, решать тебе…

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru