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Паспорт РФ для жителей Украины – воссоединение Русского народа

09:07. 10 мая 2019 Просмотров - 228 3 коммент. Опубликовал:

Решение В.В. Путина о выдаче гражданства РФ жителям Донбасса, а потом и всем остальным жителям Украины коренным образом изменило ситуацию на Донбассе. Пока прошло лишь несколько дней, эти изменения пока не заметны, но они не заставят себя ждать. Предлагаю вашему вниманию материал постоянного автора ресурса nstarikov.ru Евгения Чернышёва, который живет в Донецке. Находясь на Донбассе ситуацию можно чувствуешь и понимаешь значительно лучше…

Решение президента России Владимира Путина о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке жителям ДНР и ЛНР выделило в обществе не очень большую, но очень голосистую группу людей, которые привычно подвергают критике все решения, направленные на усиление России. Набор аргументов, который они используют, не нов и хорошо известен по другим подобным вопросам. Все они эксплуатируют человеческие слабости и пороки. Например: малодушие, эгоизм, шкурничество, желание отсидеться в стороне и нежелание принимать никакого участия в судьбе Отечества, которое такие люди в душе презирают.

Все это соединяется в следующем эмоциональном аргументе: «Ну вот опять мы должны платить за амбиции властей». Но человек всю свою жизнь только и делает, что платит за свои амбиции! Так, когда есть амбиции отдохнуть, люди готовы за это немало платить. А за «амбиции развлечений» люди разве не платят? Вот где целая индустрия создает эти абсолютно искусственные потребности, раздувая в людях эти амбиции и готовность за них весьма дорого платить. То есть за свои амбиции мы готовы платить. А государство не должно? Следовательно, дело не в амбициях как таковых, а в амбициях Российского государства, которые некоторым не по душе, потому что, видимо, они себя с Россией не очень-то и связывают. Вот в чем дело.

Поэтому они и вопят о «раздаче» паспортов. Но никакой раздачи нет. Ко мне в Донецке никто не придет и не принесет российский паспорт. Я должен добровольно собрать весь пакет документов и принести их, да еще уплатить пошлину 3,5 тыс. рублей за прием в гражданство РФ плюс 300 рублей за сам паспорт. Но это я могу сделать только после того, как получу паспорт ДНР. Какая же это «раздача»? Это упрощенный порядок приема в гражданство при определенных условиях. К тому же никакой выдачи российских паспортов в Донбассе нет. Они выдаются в России для жителей Донбасса, добровольно желающих того. Нужно называть вещи своими именами и не навешивать лживых ярлыков.

Одним из аргументов против упрощенного приема в гражданство РФ является такой: «Как это так?! У нас самих пенсионеры нищие, а мы ещё должны чужих кормить!». И это при том, что речи об автоматической выплате пенсий новым гражданам нет. По существу же, этот аргумент пустой. Разве пенсионерам снизили пенсию после указа Путина? Или пригрозили снизить? Или, может быть, пообещали повысить, но из-за указа отменили? Ничего этого нет. Разговоры же о том, что мы могли бы получать больше, но из-за новых граждан и дальше будем бедные, являются хитро выраженной презумпцией вины российского руководства. А движет этим обыкновенная жадность.

Что касается цифр, то расходы Пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян в 2018 году составили более 7 трлн рублей. Расходы, связанные с выдачей паспортов в Донбассе, составят, по словам Путина, около 100 млрд в течение нескольких лет. Разница есть? Даже если представить, что всем гражданам Украины упростят получение гражданства РФ и они ВСЕ его получат, то в этом случае расходы составят около 1 трлн — примерно в 10 раз больше, поскольку на Украине живет примерно в 10 раз больше людей. Разумеется, этот коэффициент будет меньше 10, так как на Украине российское гражданство будет получать меньше людей, чем в Донбассе, и процесс по понятным причинам будет идти гораздо медленнее. Вот и получается, что этот гипотетический триллион растянется на годы, за которые российским пенсионерам выплатят десятки триллионов. То есть цена вопроса – дополнительные 1-2% к тем расходам, которые и так уйдут на выплату пенсий. Этот так много, чтобы соединить единый Русский народ? Ведь российское гражданство будут получать те, кто связывает себя с Великий Русским Отечеством, т.е. свои. А русские, своих не бросают, разве не так?

Представьте себе, что из-за какого-то происшествия вы потеряли свою семью  и много лет её не видели, а когда нашли ее, то там появился какой-то новый член, который заявил: нет, нам принимать его обратно дорого, мы сами бедные. Подумайте, что должны чувствовать жители Украины и Донбасса, когда слышат такие рассуждения. Так говорят перерожденцы, потому что у русских таких мыслей даже возникать не может. Если бы русские жили такими понятиями, то мы бы не создали самую большую в мире страну и никогда не объединили бы две сотни этносов. Итак, речь идет о воссоединении единого русского народа. Пока через гражданство. У вас не захватывает дух от этой перспективы? У меня захватывает.

Когда в студенческие годы я сделал выбор в пользу России, как главной основы единого народа и государства, у меня не было мыслей об эмиграции в РФ. У меня была только одна мысль: я живу на Русской земле вне России, поэтому обязан приближать Россию здесь. И таких, как я, как показали события, было множество. Не сомневайтесь, что и на Украине тоже. Сейчас сделан очень важный шаг к воссоединению Русского народа. И измерять его деньгами невозможно. Это не по-русски.

Наконец, хочу высказаться ещё по одному аргументу провокаторов: «Это что, я должен со своих налогов оплачивать всю эту авантюру?» Тут можно смело хватать за язык и спрашивать: а вы знаете, что с ваших налогов государство финансирует бесплатные аборты, т.е. просто убивает будущих граждан России? Разве вы «против»? Ни один либерал не скажет, что он против абортов. Поэтому его нужно припечатывать приговором: если вы согласны отдавать свои налоги, чтобы граждан России становилось меньше, но не согласны – чтобы становилось больше, то вы против России. Из этого я заключаю, что противятся предоставлению российского гражданства соотечественникам враги России. Те, кому усиление России как кость в горле.

Слава Богу, отныне в Донбассе будут жить российские граждане. И их будет становиться все больше. И я уверен, что люди, действительно любящие Русское Отечество, будут делать все, чтобы граждан России у нас становилось все больше не только за счет выдачи паспортов.

Евгений Чернышёв, Донецк

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103566

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 2080 1864
    mary 10 мая 2019 в 10:36

    Да не для народа этот указ был издан.Это все геополитика.Народ уже давно определился где ему проще заработать на жизнь ,в силу пристрастий ,политических воззрений он разьехался в первые годы после переворота.А вот для дележки или захвата территории нужны будут основания и они теперь есть.Это не плохо.

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    1
  • 528 348
    чужой 10 мая 2019 в 11:18

    Приятно видеть, что люди на Украине понимают ситуацию.
    России не нужны дополнительные территориию Это очевидно.
    Паспорта нужны для защиты русских, где бы они не были.

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    -1
    • 5772 3094
      XAPOHчужой 10 мая 2019 в 11:54

      Россия должна вернуть себе все захваченные и отторгнутые территории. Лишь выполнив это условие можно говорить о каком-то мировом порядке!
      П.С.
      Русич определяется по крови, а не по бумажке, тем более не по фальшивой бумажке, коей является паспорт РФии!

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