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1967. Советский Союз на снимках Пола Алмаши

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Наконец удалось найти часть архива Алмаши о его поездки в Союз. Раз объявились эти, появятся и остальные. В 1967 году он по заданию журнала Courier объехал страну от Москвы до Владивостока. В журнал вошла малая часть из того, что он заснял. В бонус я выложил то, что не пошло в печать.

01. Москва. Окутанная строительными лесами и затмеваемая своим многоэтажным соседом, московская церковь 17-го века проходит реставрацию
01. Москва. «Окутанная строительными лесами и затмеваемая своим многоэтажным соседом, московская церковь 17-го века проходит процесс реставрацию»

02. Москва. Новый небоскреб.jpg
02. Москва. Новый небоскреб

03. Новейший и самый большой отель Москвы называется «Россия».jpg
03. «Новейший и самый большой отель Москвы называется «Россия»

04. Мерцающие огни в угасающем свете заката придают этой замечательной фотографии Красной площади в Москве сказочный вид.jpg
04. «Мерцающие огни в угасающем свете заката придают этой замечательной фотографии Красной площади в Москве сказочный вид. Площадь, стена и башни Кремля (слева) — символы Москвы, знакомые даже тем, кто там никогда не был. Кремль с его церквями, дворцами и почти полутора милями окружающих стен является древним историческим, культурным и архитектурным центром Москвы, а также резиденцией правительства СССР. На заднем плане силуэт Московского исторического музея. В 1947 году Москва отметила свое 800-летие.»

05. Москва. Вестибюль Дворца Съездов в Кремль.jpg
05. Москва. Вестибюль Дворца Съездов в Кремле

06. Москва. Октябрьские праздники.jpg
06. Москва. Навстречу празднику

Второй по величине город СССР, Ленинград, имеет население более трех миллионов человек. Его строительство было начато в 1703 году Петром Великим и с 1712 по 1918 год (сначала как Санкт-Петербург, а во время Первой мировой войны как Петроград) он был столицей России.
В этом городе начались февральская и октябрьская революции 1917 года. Самый северный крупный город мира (59 градусов северной широты), его называют «Северной Венецией», поскольку он построен на более чем 100 островах, образованных 66 реками и каналами, и имеет 620 мостов.

07. На фотографии изображен час пик на трехмильном Невском проспекте, самой оживленной улице Ленинграда.jpg
07. «На фотографии изображен час пик на трехмильном Невском проспекте, самой оживленной улице Ленинграда»

08. Ленинград. Гала-концерт в знаменитом Кировском театре оперы и балета.jpg
08. Ленинград. Гала-концерт в знаменитом Кировском театре оперы и балета

09. Ленинградский молодежный клуб предлагает концерты, лекции и джазовые сессии, а его буфет представляет собой праздничный центр для отдыха и оживле…
09. Ленинградский молодежный клуб предлагает концерты, лекции и джазовые сессии, а его буфет представляет собой праздничный центр для отдыха и оживленной беседы.

10. Встреча трех поколений в Махарадзе (Грузия). С дедушкой-ветераном-земледельцем живут его сын, инвалид ВОВ, и внук, ученик средней школы, готовящи…
10. Встреча трех поколений в Махарадзе (Грузия). С дедушкой-ветераном-земледельцем живут его сын, инвалид ВОВ, и внук, ученик средней школы, готовящийся к научной карьере

В Советском Союзе сейчас более 760 университетов и институтов с более чем четырьмя миллионами студентов. Только в науке задействованы более 700 000 квалифицированных мужчин и женщин.

11. Новосибирск. Профессор Гурий Марчук, директор Вычислительного центра Сибирского отделения АН СССР, олицетворяет молодость многих ученых высшего у…
11. Новосибирск. Профессор Гурий Марчук, директор Вычислительного центра Сибирского отделения АН СССР, олицетворяет молодость многих ученых высшего уровня во втором по величине в СССР научном центре

12. Новосибирск. Холл отеля в Академгородке.jpg
12. Новосибирск. Холл отеля в Академгородке

13. Новосибирск. Торговый центр, один из многих общественных объектов Академгородка.jpg
13. Новосибирск. Торговый центр, один из многих общественных объектов Академгородка

14. Новосибирск. Научно-исследовательские институты в Академгородке.jpg
14. Новосибирск. Научно-исследовательские институты в Академгородке

15. Новосибирск. Лаборатория Научного городка.jpg
15. Новосибирск. Лаборатория Научного городка

16. Новосибирск. Катание на роликах — отличное летнее занятие для поддержания мышц в форме в Наукограде.jpg
16. Новосибирск. Катание на роликах — отличное летнее занятие для поддержания мышц в форме в Наукограде

17. Новосибирск. Обское море возле Академгородка. Многие люди стали кататься на лодках и теперь здесь от 400 до 500 моторных лодок и яхт.jpg
17. Новосибирск. Обское море возле Академгородка. Многие люди стали кататься на лодках и теперь здесь от 400 до 500 моторных лодок и яхт

18. Новосибирск. Молодые ученые советского института встречаются с коллегами из-за границы..jpg
18. Новосибирск. Молодые ученые советского института встречаются с коллегами из-за границы

19. Новосибирск. Профессор Лаврентьев возле своего старейшего дома городка.jpg
19. Новосибирск. Профессор Лаврентьев возле своего старейшего дома в Академгородке
Основатель Сибирского Академгородка, выдающийся учёный Михаил Алексеевич Лаврентьев находит время между исследованиями, лекциями и административной работы, интересоваться всеми аспектами современной жизни.

20. Новосибирск. Михаил Алексеевич Лаврентьев за рулем своей машины беседует с одним из его помощников.jpg

23. Михаил Алексеевич Лаврентьев на лодке с дочерью Верой, тоже математиком, и его внучкой.jpg
23. Новосибирск. Михаил Алексеевич Лаврентьев на лодке с дочерью Верой, тоже математиком, и его внучкой

22. Новосибирск. Прототип гидравлического пресса..jpg
22. Новосибирск. Прототип гидравлического пресса.Несмотря на свои относительно небольшие размеры, он в четыре раза более мощный, чем любая подобная система до сих пор работавшая в промышленности. Это был проект профессора Михаила Алексеевича Лаврентьева

24. Новосибирск. Деревья, являющиеся частью сибирской тайги, в которой находится Академгород, советский научно-исследовательский центр.jpg
24. Новосибирск. Деревья, являющиеся частью сибирской тайги, в которой находится Академгород, советский научно-исследовательский центр.

25. Москва. Большой Кремлевский дворец..jpg
25. Москва. Большой Кремлевский дворец

26. Москва. Большой Кремлевский дворец.jpg

27. Москва. Пушкинский музей. Фасад.jpg
27. Москва. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Фасад

28. Смольный институт в Ленинграде. Фасад.jpg
28. Смольный институт в Ленинграде. Фасад

29. Смольный монастырь в Ленинграде. Воскресенский собор.jpg
29. Смольный монастырь в Ленинграде. Воскресенский собор

30. Собор Святых Петра и Павла в Санкт-Петербурге. Колокольня.jpg
30. Собор Святых Петра и Павла в Ленинграде. Колокольня

31. Каскад фонтанов в Петродворце.jpg
31. Каскад фонтанов в Петродворце

32. Церковь Джвари в Мцхете.jpg
32. Грузия. Церковь Джвари в Мцхете

33. Церковь Успения в Ананури. Портал.jpg
33. Грузия. Церковь Успения в Ананури. Портал
Источник: https://humus.livejournal.com/9583250.html
Метки: история, Ленинград, Москва, Новосибирск, Россия, фото
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