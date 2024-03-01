Наконец удалось найти часть архива Алмаши о его поездки в Союз. Раз объявились эти, появятся и остальные. В 1967 году он по заданию журнала Courier объехал страну от Москвы до Владивостока. В журнал вошла малая часть из того, что он заснял. В бонус я выложил то, что не пошло в печать.01. Москва. «Окутанная строительными лесами и затмеваемая своим многоэтажным соседом, московская церковь 17-го века проходит процесс реставрацию»02. Москва. Новый небоскреб03. «Новейший и самый большой отель Москвы называется «Россия»04. «Мерцающие огни в угасающем свете заката придают этой замечательной фотографии Красной площади в Москве сказочный вид. Площадь, стена и башни Кремля (слева) — символы Москвы, знакомые даже тем, кто там никогда не был. Кремль с его церквями, дворцами и почти полутора милями окружающих стен является древним историческим, культурным и архитектурным центром Москвы, а также резиденцией правительства СССР. На заднем плане силуэт Московского исторического музея. В 1947 году Москва отметила свое 800-летие.»05. Москва. Вестибюль Дворца Съездов в Кремле06. Москва. Навстречу праздникуВторой по величине город СССР, Ленинград, имеет население более трех миллионов человек. Его строительство было начато в 1703 году Петром Великим и с 1712 по 1918 год (сначала как Санкт-Петербург, а во время Первой мировой войны как Петроград) он был столицей России.В этом городе начались февральская и октябрьская революции 1917 года. Самый северный крупный город мира (59 градусов северной широты), его называют «Северной Венецией», поскольку он построен на более чем 100 островах, образованных 66 реками и каналами, и имеет 620 мостов.07. «На фотографии изображен час пик на трехмильном Невском проспекте, самой оживленной улице Ленинграда»08. Ленинград. Гала-концерт в знаменитом Кировском театре оперы и балета09. Ленинградский молодежный клуб предлагает концерты, лекции и джазовые сессии, а его буфет представляет собой праздничный центр для отдыха и оживленной беседы.10. Встреча трех поколений в Махарадзе (Грузия). С дедушкой-ветераном-земледельцем живут его сын, инвалид ВОВ, и внук, ученик средней школы, готовящийся к научной карьереВ Советском Союзе сейчас более 760 университетов и институтов с более чем четырьмя миллионами студентов. Только в науке задействованы более 700 000 квалифицированных мужчин и женщин.11. Новосибирск. Профессор Гурий Марчук, директор Вычислительного центра Сибирского отделения АН СССР, олицетворяет молодость многих ученых высшего уровня во втором по величине в СССР научном центре12. Новосибирск. Холл отеля в Академгородке13. Новосибирск. Торговый центр, один из многих общественных объектов Академгородка14. Новосибирск. Научно-исследовательские институты в Академгородке15. Новосибирск. Лаборатория Научного городка16. Новосибирск. Катание на роликах — отличное летнее занятие для поддержания мышц в форме в Наукограде17. Новосибирск. Обское море возле Академгородка. Многие люди стали кататься на лодках и теперь здесь от 400 до 500 моторных лодок и яхт18. Новосибирск. Молодые ученые советского института встречаются с коллегами из-за границы19. Новосибирск. Профессор Лаврентьев возле своего старейшего дома в АкадемгородкеОснователь Сибирского Академгородка, выдающийся учёный Михаил Алексеевич Лаврентьев находит время между исследованиями, лекциями и административной работы, интересоваться всеми аспектами современной жизни.23. Новосибирск. Михаил Алексеевич Лаврентьев на лодке с дочерью Верой, тоже математиком, и его внучкой22. Новосибирск. Прототип гидравлического пресса.Несмотря на свои относительно небольшие размеры, он в четыре раза более мощный, чем любая подобная система до сих пор работавшая в промышленности. Это был проект профессора Михаила Алексеевича Лаврентьева24. Новосибирск. Деревья, являющиеся частью сибирской тайги, в которой находится Академгород, советский научно-исследовательский центр.25. Москва. Большой Кремлевский дворец27. Москва. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Фасад28. Смольный институт в Ленинграде. Фасад29. Смольный монастырь в Ленинграде. Воскресенский собор30. Собор Святых Петра и Павла в Ленинграде. Колокольня31. Каскад фонтанов в Петродворце32. Грузия. Церковь Джвари в Мцхете33. Грузия. Церковь Успения в Ананури. Портал