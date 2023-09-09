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1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 6

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1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 1
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана.Часть 2
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 3
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 4
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 5

01. Портрет женщины в платке
01. Портрет женщины в платке

02. Альпинисты.jpg
02. Альпинисты

03. Студенты.jpg

04. Уличная торговля.jpg
04. Уличная торговля

05. Мальчик делает скульптуру.jpg
05. Мальчик делает скульптуру

06. В поле.jpg
06. В поле.

07. Крестьяне собирают капусту в колхозе.jpg
07. Крестьяне собирают капусту в колхозе

08. Уборка пшеницы.jpg
08. Уборка пшеницы

09. Колхозница.jpg
09. Колхозница

10. Молодежный лагерь.jpg
10. Молодежный лагерь

11. Пионеры в лагере.jpg
11. Пионеры в лагере

12. Уборка территории.jpg
12. Уборка территории

13. Деревенский дом.jpg
13. Деревенский дом

14. Деревенский дом.jpg

15. Балконы.jpg
15. Балконы

16. Лесозавод.jpg
16. Лесозавод

17. Железная руда.jpg
17. Железная руда

18. Зимний лес.jpg
18. Зимний лес

19. Кустарник..jpg
19. Кустарник.

20. Поля.jpg
20. Поля

21. Степи.jpg
21. Степи
Источник: https://humus.livejournal.com/9214405.html
Метки: история, Россия, фото
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