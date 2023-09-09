1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 6
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 1
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана.Часть 2
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 3
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 4
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 5
01. Портрет женщины в платке
02. Альпинисты
04. Уличная торговля
05. Мальчик делает скульптуру
06. В поле.
07. Крестьяне собирают капусту в колхозе
08. Уборка пшеницы
09. Колхозница
10. Молодежный лагерь
11. Пионеры в лагере
12. Уборка территории
13. Деревенский дом
15. Балконы
16. Лесозавод
17. Железная руда
18. Зимний лес
19. Кустарник.
20. Поля
21. Степи