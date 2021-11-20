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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.4

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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 2. 1920-1930-е.
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 3. 1930
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.3

1931. Начало центральной улицы Московско-Нарвского района, от площади Стачек и Нарвских ворот, стиль конструктивизм
1931. Начало центральной улицы Московско-Нарвского района, от площади Стачек и Нарвских ворот, стиль конструктивизм

1931. Новая фильтро-отстойная фабрика с резервуарами для чистой воды
1931. Новая фильтро-отстойная фабрика с резервуарами для чистой воды

1931. Дом кооперации и фабрика-кухня
1931. Дом кооперации и фабрика-кухня

1931. Новые корпуса и силовая станция чулочно-трикотажной фабрики Красное Знамя. Архитектор Эрих Мендельсон отказался от авторства при реализации проекта
1931. Новые корпуса и силовая станция чулочно-трикотажной фабрики Красное Знамя. Архитектор Эрих Мендельсон отказался от авторства при реализации проекта

1931. Трамвайное кольцо
1931. Трамвайное кольцо

1931. Государственная электрическая станция Красный Октябрь
1931. Государственная электрическая станция Красный Октябрь

1931. У Нарвских триумфальных ворот
1931. У Нарвских триумфальных ворот

1931. Новые дома у Нарвских триумфальных ворот
1931. Новые дома у Нарвских триумфальных ворот

1931. Таможенная набережная межевого канала Ленторгпорта
1931. Таможенная набережная межевого канала Ленторгпорта

1931. Строящиеся суда на стапелях Балтийский судостроительного завода
1931. Строящиеся суда на стапелях Балтийский судостроительного завода

1931. Строительство нового трамвайного парка в Володарском районе
1931. Строительство нового трамвайного парка в Володарском районе

1931. Казанский собор
1931. Казанский собор

1931. Кавалерский и Фрейлинский корпуса, служебные и хозяйственные постройки на территории Елагина острова
1931. Кавалерский и Фрейлинский корпуса, служебные и хозяйственные постройки на территории Елагина острова

1931. Заводская труба
1931. Заводская труба

1931. Разгрузка Ванцетт
1931. Разгрузка «Ванцетти»

1931. Разгрузка импортного хлопка с парохода Ванцетти для текстильных фабрик в Ленинградском торговом порту
1931. Разгрузка импортного хлопка с парохода «Ванцетти» для текстильных фабрик в Ленинградском торговом порту

1931. Плеханов
1931. Плеханов

1931. Национализированный в 1920 завод с аббревиатурой СВЕТовые ЛАмпы НАкаливания, производил генераторные лампы, получившие в 1937 году Гран-при на выставке в Париже
1931. Национализированный в 1920 завод с аббревиатурой СВЕТовые ЛАмпы НАкаливания, производил генераторные лампы, получившие в 1937 году Гран-при на выставке в Париже

1931. Дорожные работы у завода Электросила
1931. Дорожные работы у завода Электросила

1931. Вид на Петропавловскую крепость с Кировского-Троицкого моста
1931. Вид на Петропавловскую крепость с Кировского-Троицкого моста

Источник: https://humus.livejournal.com/8103463.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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