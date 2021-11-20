Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.4
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 2. 1920-1930-е.
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 3. 1930
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.3
1931. Начало центральной улицы Московско-Нарвского района, от площади Стачек и Нарвских ворот, стиль конструктивизм
1931. Новая фильтро-отстойная фабрика с резервуарами для чистой воды
1931. Дом кооперации и фабрика-кухня
1931. Новые корпуса и силовая станция чулочно-трикотажной фабрики Красное Знамя. Архитектор Эрих Мендельсон отказался от авторства при реализации проекта
1931. Трамвайное кольцо
1931. Государственная электрическая станция Красный Октябрь
1931. У Нарвских триумфальных ворот
1931. Новые дома у Нарвских триумфальных ворот
1931. Таможенная набережная межевого канала Ленторгпорта
1931. Строящиеся суда на стапелях Балтийский судостроительного завода
1931. Строительство нового трамвайного парка в Володарском районе
1931. Казанский собор
1931. Кавалерский и Фрейлинский корпуса, служебные и хозяйственные постройки на территории Елагина острова
1931. Заводская труба
1931. Разгрузка «Ванцетти»
1931. Разгрузка импортного хлопка с парохода «Ванцетти» для текстильных фабрик в Ленинградском торговом порту
1931. Плеханов
1931. Национализированный в 1920 завод с аббревиатурой СВЕТовые ЛАмпы НАкаливания, производил генераторные лампы, получившие в 1937 году Гран-при на выставке в Париже
1931. Дорожные работы у завода Электросила
1931. Вид на Петропавловскую крепость с Кировского-Троицкого моста