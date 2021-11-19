Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.3
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 2. 1920-1930-е.
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 3. 1930
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.2
1931. Дом культуры имени Первой пятилетки
1931. Елагин остров, северная граница Масляного луга, построен таким образом, что солнце никогда не попадает в помещения, предназначенные для приготовления и хранения пищи
1931. Елагин остров
1931. Заканчивается оборудование новых лесовозов, построенных на Балтийском заводе
1931. 1,5 километровая эстакада для мостовых кранов Ленинградского торгового порта
1931. Исаакиевский собор
1931. Круглая супрематистская баня в Лесном, банно-прачечный комбинат Выборгского района
1931. Мемориальный комплекс жертв революции на Марсовом поле, выполненный из красного гранита архитектором Рудневым
1931. Механизированная гавань на Гладком острове в 1926-1930 годах самая большая в мире лесная портовая гавань, перерабатывала тысячи стандартов пиломатериалов в год
1931. На стапелях Балтийского завода”
1931. Новые бани
1931. Новые рабочие дома в Володарском районе
“1931. Слева на Крестовском острове яхт-клуб облпрофсовета, справа строящийся на Елагином острове ЦПКиО имени Кирова
1931. Смольный
1931. Строительство в Московско-Нарвском районе
1931. Таврический дворец
1931. Улица Ткачей, слева школа №120 имени КИМа, Володарский район
1931. Фабрика-кухня у Нарвских ворот
“1931. Фабрично-заводская школа в Лесном
1931. Яхт-клуб Облпрофсовета