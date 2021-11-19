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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.3

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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 2. 1920-1930-е.
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 3. 1930
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.2

1931. Дом культуры имени Первой пятилетки
1931. Дом культуры имени Первой пятилетки

1931. Елагин остров, северная граница Масляного луга, построен таким образом, что солнце никогда не попадает в помещения, предназначенные для приготовления и хранения пищи
1931. Елагин остров, северная граница Масляного луга, построен таким образом, что солнце никогда не попадает в помещения, предназначенные для приготовления и хранения пищи

1931. Елагин остров
1931. Елагин остров

1931. Заканчивается оборудование новых лесовозов, построенных на Балтийском заводе
1931. Заканчивается оборудование новых лесовозов, построенных на Балтийском заводе

1931. 1,5 километровая эстакада для мостовых кранов Ленинградского торгового порта
1931. 1,5 километровая эстакада для мостовых кранов Ленинградского торгового порта

1931. Исаакиевский собор
1931. Исаакиевский собор

1931. Круглая супрематистская баня в Лесном, банно-прачечный комбинат Выборгского района
1931. Круглая супрематистская баня в Лесном, банно-прачечный комбинат Выборгского района

1931. Мемориальный комплекс жертв революции на Марсовом поле, выполненный из красного гранита архитектором Рудневым
1931. Мемориальный комплекс жертв революции на Марсовом поле, выполненный из красного гранита архитектором Рудневым

1931. Механизированная гавань на Гладком острове в 1926-1930 годах самая большая в мире лесная портовая гавань, перерабатывала тысячи стандартов пиломатериалов в год
1931. Механизированная гавань на Гладком острове в 1926-1930 годах самая большая в мире лесная портовая гавань, перерабатывала тысячи стандартов пиломатериалов в год

1931. На стапелях Балтийского завода
1931. На стапелях Балтийского завода”

1931. Новые бани
1931. Новые бани

1931. Новые рабочие дома в Володарском районе
1931. Новые рабочие дома в Володарском районе

1931. Слева на Крестовском острове яхт-клуб облпрофсовета, справа строящийся на Елагином острове ЦПКиО имени Кирова
“1931. Слева на Крестовском острове яхт-клуб облпрофсовета, справа строящийся на Елагином острове ЦПКиО имени Кирова

1931. Смольный
1931. Смольный

1931. Строительство в Московско-Нарвском районе
1931. Строительство в Московско-Нарвском районе

1931. Таврический дворец
1931. Таврический дворец

1931. Улица Ткачей, слева школа №120 имени КИМа, Володарский район
1931. Улица Ткачей, слева школа №120 имени КИМа, Володарский район

1931. Фабрика-кухня у Нарвских ворот
1931. Фабрика-кухня у Нарвских ворот

1931. Фабрично-заводская школа в Лесном
“1931. Фабрично-заводская школа в Лесном

1931. Яхт-клуб Облпрофсовета
1931. Яхт-клуб Облпрофсовета
Источник: https://humus.livejournal.com/8101178.html
Метки: искусство, история, Ленинград, Россия, фото
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