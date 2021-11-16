Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 2. 1920-1930-е.
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 3. 1930
1929. Голова Нептуна
1930. Карл Росси
1931. Исаакий
1931. Александрийский столп
1931. Лесоэкспортная гавань
1931. Большой промышленный причал, подъездные пути и складские сооружения Ленторгпорта
1931. Городок больницы имени Мечникова
1931. Дом культуры Московско-Нарвского района имени Горького
1931. Зимний дворец
1931. Ленинградские острова
1931. Марсово поле
1931. У Смольного
1931. Арка Генерального штаба
1931. Атлант
1931. Большой проспект Васильевского острова
1931. Джакомо Кваренги
1931. Дом культуры имени Горького
1931. Дорожные работы на Невском проспекте
1931. Львы перед Зимним дворцом
1931. Медный всадник