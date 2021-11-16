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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград

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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 2. 1920-1930-е.
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 3. 1930

1929. Голова Нептуна
1929. Голова Нептуна

1930. Карл Росси
1930. Карл Росси

1931. Исаакий.
1931. Исаакий

1931. Исаакий

1931. Исаакий

1931. Александрийский столп
1931. Александрийский столп

1931. Лесоэкспортная гавань. Ленинград.
1931. Лесоэкспортная гавань

1931. Лесоэкспортная гавань

1931. Большой промышленный причал, подъездные пути и складские сооружения Ленторгпорта
1931. Большой промышленный причал, подъездные пути и складские сооружения Ленторгпорта

1931. Городок больницы имени Мечникова
1931. Городок больницы имени Мечникова

1931. Дом культуры Московско-Нарвского района имени Горького
1931. Дом культуры Московско-Нарвского района имени Горького

1931. Зимний дворец
1931. Зимний дворец

1931. Ленинградские острова
1931. Ленинградские острова

1931. Марсово поле
1931. Марсово поле

1931. У Смольного
1931. У Смольного

1931. Арка Генерального штаба
1931. Арка Генерального штаба

1931. Атлант
1931. Атлант

1931. Большой проспект Васильевского острова
1931. Большой проспект Васильевского острова

1931. Джакомо Кваренги
1931. Джакомо Кваренги

1931. Дом культуры имени Горького,
1931. Дом культуры имени Горького

1931. Дорожные работы на Невском проспекте
1931. Дорожные работы на Невском проспекте

1931. Львы перед Зимним дворцом
1931. Львы перед Зимним дворцом

1931. Медный всадник
1931. Медный всадник
Источник: https://humus.livejournal.com/8094833.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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