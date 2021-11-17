Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 2. 1920-1930-е.
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 3. 1930
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград
1931. У входа в Эрмитаж
1931. Укладка щебня
1931. Турбинный завод имени И. В. Сталина
1931. Редакционная аэросъемка с самолета-разведчика Р-5. Серия Ленинград с аэроплана для журнала СССР на стройке
1931. Новое на месте старого
1931. Строящийся новый поселок домов для рабочих Путиловского завода в Московско-нарвском районе
1931. На площади Восстания
1931. Сто двадцатая образцовая школа имени КИМа Володарского района
1931. Площадь Стачек
1931. Стадион Петровский
1931. Первое мая
1931. Погрузка экспортного леса в ленинградском порту
1931. Подача леса на пароход
1931. Одновременная погрузка леса на несколько пароходов
1931. Стрелка Васильевского острова
1931. Первый в бронзе
1931. У Смольного
1931. Смольный собор
1931. Памятник Лассалю