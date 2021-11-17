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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград. Вып.2

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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 2. 1920-1930-е.
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 3. 1930
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 4. 1929-1932. Ленинград

1931. У входа в Эрмитаж
1931. У входа в Эрмитаж

1931. Укладка щебня. Ленинград
1931. Укладка щебня

1931. Турбинный завод имени И. В. Сталина
1931. Турбинный завод имени И. В. Сталина

1931. Редакционная аэросъемка с самолета-разведчика Р-5. Серия Ленинград с аэроплана для журнала СССР на стройке
1931. Редакционная аэросъемка с самолета-разведчика Р-5. Серия Ленинград с аэроплана для журнала СССР на стройке

1931. Новое на месте старого
1931. Новое на месте старого

1931. Строящийся новый поселок домов для рабочих Путиловского завода в Московско-нарвском районе
1931. Строящийся новый поселок домов для рабочих Путиловского завода в Московско-нарвском районе

1931. На площади Восстания
1931. На площади Восстания

1931. Сто двадцатая образцовая школа имени КИМа Володарского района
1931. Сто двадцатая образцовая школа имени КИМа Володарского района

1931. Площадь Стачек
1931. Площадь Стачек

1931. Стадион Петровский
1931. Стадион Петровский

1931. Первое мая. Ленинград
1931. Первое мая

1931. Погрузка экспортного леса в ленинградском порту
1931. Погрузка экспортного леса в ленинградском порту

1931. Подача леса на пароход
1931. Подача леса на пароход

1931. Одновременная погрузка леса на несколько пароходов
1931. Одновременная погрузка леса на несколько пароходов

1931. Стрелка Васильевского острова,
1931. Стрелка Васильевского острова

1931. Первый в бронзе
1931. Первый в бронзе

1931. У Смольного. Ленинград
1931. У Смольного

1931. Смольный собор
1931. Смольный собор

1931. Памятник Лассалю. Ленинград
1931. Памятник Лассалю
Источник: https://humus.livejournal.com/8096921.html
Метки: искусство, история, Ленинград, Россия, фото
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