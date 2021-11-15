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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 3. 1930

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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 2. 1920-1930-е.

1930. Белье на задворках. Москва
1930. Белье на задворках. Москва

1930. Старые вещи. Переезд
1930. Старые вещи. Переезд

1930. Уголок Театральной площади
1930. Уголок Театральной площади

1930. Техника решает все, Первомай
1930. Техника решает все, Первомай

1930. Первомайская демонстрация
1930. Первомайская демонстрация
1930. Первомайская демонстрация. 01.05.

1930. У самолёта
1930. У самолёта

1930. Строительство доменной печи
1930. Строительство доменной печи

1930. Укладка кабеля
1930. Укладка кабеля

1930. С новым станком
1930. С новым станком

1930. Рычаги управления. Завод «Динамо». Москва. Из серии Освобождение от импортной зависимости.
1930. Рычаги управления. Завод «Динамо». Москва. Из серии «Освобождение от импортной зависимости»

1930. Рычаг управления. Завод «Динамо». Москва. Из серии Освобождение от импортной зависимости.
1930. Рычаг управления. Завод «Динамо». Москва. Из серии «Освобождение от импортной зависимости»

1930. Рабочий завода Динамо
1930. Рабочий завода «Динамо». Москва. Из серии «Освобождение от импортной зависимости»

1930. Рабочий клуб на заводе Каучук. Москва
1930. Рабочий клуб на заводе «Каучук». Москва

1930. Рабочие у станка
1930. Рабочие у станка

1930. Плавательный стадион Динамо. Москва
1930. Плавательный стадион «Динамо». Москва

1930. Памятник Ленину у Смольного
1930. Памятник Ленину у Смольного
Источник: https://humus.livejournal.com/8092181.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
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