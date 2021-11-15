Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 3. 1930
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 1. 1920-е. Вып.2
Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 2. 1920-1930-е.
1930. Белье на задворках. Москва
1930. Старые вещи. Переезд
1930. Уголок Театральной площади
1930. Техника решает все, Первомай
1930. Первомайская демонстрация
1930. У самолёта
1930. Строительство доменной печи
1930. Укладка кабеля
1930. С новым станком
1930. Рычаги управления. Завод «Динамо». Москва. Из серии «Освобождение от импортной зависимости»
1930. Рычаг управления. Завод «Динамо». Москва. Из серии «Освобождение от импортной зависимости»
1930. Рабочий завода «Динамо». Москва. Из серии «Освобождение от импортной зависимости»
1930. Рабочий клуб на заводе «Каучук». Москва
1930. Рабочие у станка
1930. Плавательный стадион «Динамо». Москва
1930. Памятник Ленину у Смольного