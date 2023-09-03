1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 5
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 1
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана.Часть 2
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 3
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 4
01. Алма-Ата. Портрет юноши
02. Мужской портрет.
03. Женский портрет
04. Начинающий скульптор.
05. Учитель у доски в классе.
06. Кавказский пастух
07. Кукольный театр в пионерском лагере
08. Женщина собирает клубнику в поле
09. Сборщицы клубники
10. Торговля клубникой на рынке.
12. На рынке
13. Дети едут в телеге запряженной волами
14. Крестьянин на повозке
15. Крестьянский дом
16. Вид с воздуха на заснеженные горы
17. Заснеженный холм и горы
18. Горный ручей в лесу
19. Медведь