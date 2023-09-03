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1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 5

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1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 1
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана.Часть 2
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 3
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 4

01. Алма-Ата. Портрет юноши
01. Алма-Ата. Портрет юноши

02. Мужской портрет.jpg
02. Мужской портрет.

03. Женский портрет.jpg
03. Женский портрет

04. Начинающий скульптор.jpg
04. Начинающий скульптор.

05. Учитель у доски в классе.jpg
05. Учитель у доски в классе.

06. Кавказский пастух.jpg
06. Кавказский пастух

07. Кукольный театр в пионерском лагере.jpg
07. Кукольный театр в пионерском лагере

08. Женщина собирает клубнику в поле.jpg
08. Женщина собирает клубнику в поле

09. Сборщицы клубники.jpg
09. Сборщицы клубники

10. Торговля клубникой на рынке.jpg
10. Торговля клубникой на рынке.

11. Торговля клубникой на рынке.jpg

12. На рынке.jpg
12. На рынке

13. Дети едут в телеге запряженной волами.jpg
13. Дети едут в телеге запряженной волами

14. Крестьянин на повозке.jpg
14. Крестьянин на повозке

15. Крестьянский дом.jpg
15. Крестьянский дом

16. Вид с воздуха на заснеженные горы.jpg
16. Вид с воздуха на заснеженные горы

17. Заснеженный холм и горы.jpg
17. Заснеженный холм и горы

18. Горный ручей в лесу.jpg
18. Горный ручей в лесу

19. Медведь.jpg
19. Медведь
Источник: https://humus.livejournal.com/9201834.html
Метки: история, Россия, фото
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