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1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 4

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1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 1
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 2
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 3

01. Алма-Ата. Покупатели выстроились в очередь у продавца мяса
01. Алма-Ата. Покупатели выстроились в очередь у продавца мяса
02. Алма-Ата. Дети.jpg
02. Алма-Ата. Дети

03. Алма-Ата. Харрисон Форман на турбазе.jpg
03. Алма-Ата. Харрисон Форман на турбазе

04. Алма-Ата. Харрисон Форман и Элеонора Игнатович, , спортсменка.jpg
04. Алма-Ата. Харрисон Форман и Элеонора Игнатович, спортсменка

05. Алма-Ата. Харрисон Форман и Элеонора Игнатович.jpg

06. Мальчик с шариком.jpg
06. Мальчик с шариком

07. Девочки (сильно подозреваю, что иркутские.jpg
07. Девочки (сильно подозреваю, что иркутские)

08. Девушки вероятно тоже из Иркутска или Листвянки.jpg
08. Девушки, вероятно, тоже из Иркутска или Листвянки

09. Иркутск. Тут все понятно. Молочный магазин на углу Карла Маркса и Чехова.jpg
09. Иркутск. Тут все понятно. Молочный магазин на углу Карла Маркса и Чехова

10. Тут, скорее всего то же Иркутск, возможно, Подгорная, сейчас уже не вспомнить.jpg
10. Тут, скорее всего тоже Иркутск, возможно, Подгорная, сейчас уже не вспомнить

11. Иркутск, полагаю. Свердловский рынок.jpg
11. Иркутск, полагаю. Свердловский рынок

12. Снимок с того же рынка.jpg
12. Снимок с того же рынка

13. Мужчины на лодке в гавани (полагаю, это Находка).jpg
13. Мужчины на лодке в гавани (полагаю, это Находка)

14. Леса (эти и последующие фотограф, наверное, снимал из поезда).jpg
14. Леса (эти и последующие фотограф, наверное, снимал из поезда)

15. Леса.jpg

16. Поля.jpg
16. Поля

17. Поля.jpg

18. Тайга.jpg
18. Тайга
Источник: https://humus.livejournal.com/9199356.html
Метки: история, Россия, фото
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 1101 1053
    Сан Саныч 36 мин. назад

      Деревянные дома в Сибири постепенно гниют, их сносят. А там есть образцы очень интересной резьбы. Хорошо бы сохранить хоть что-то.

      • 25698 23900
        жора шаповСан Саныч 26 мин. назад

          https://aftershock.news/?q=node/1284762 – Вам подарок в субботу.

          Как по мне, – очень круто !

          1
          1
          • 1101 1053
            Сан Санычжора шапов 15 мин. назад

              Идея прекрасная. КПД в 1,5 раза выше, чем у реакторов 3-го поколения, работает на СНУП-топливе (из отходов), более безопасны (теоретически). Естественным образом ограничивается распространение ЯО.

              Если смогли преодолеть технические трудности – это действительно Прорыв.

              • 25698 23900
                жора шаповСан Саныч четыре минуты назад

                  “Под Томском впервые в мировой практике на одной площадке будут созданы АЭС с “быстрым” реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию с многократным рециклом делящихся материалов – таким образом эта система постепенно станет практически автономной и независимой от внешних поставок энергоресурсов.” – вот ЭТО.

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