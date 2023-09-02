1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 4
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 1
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 2
1959. Советский Союз на снимках Харрисона Формана. Часть 3
01. Алма-Ата. Покупатели выстроились в очередь у продавца мяса
02. Алма-Ата. Дети
03. Алма-Ата. Харрисон Форман на турбазе
04. Алма-Ата. Харрисон Форман и Элеонора Игнатович, спортсменка
06. Мальчик с шариком
07. Девочки (сильно подозреваю, что иркутские)
08. Девушки, вероятно, тоже из Иркутска или Листвянки
09. Иркутск. Тут все понятно. Молочный магазин на углу Карла Маркса и Чехова
10. Тут, скорее всего тоже Иркутск, возможно, Подгорная, сейчас уже не вспомнить
11. Иркутск, полагаю. Свердловский рынок
12. Снимок с того же рынка
13. Мужчины на лодке в гавани (полагаю, это Находка)
14. Леса (эти и последующие фотограф, наверное, снимал из поезда)
16. Поля
18. Тайга
Деревянные дома в Сибири постепенно гниют, их сносят. А там есть образцы очень интересной резьбы. Хорошо бы сохранить хоть что-то.
https://aftershock.news/?q=node/1284762 – Вам подарок в субботу.
Как по мне, – очень круто !
Идея прекрасная. КПД в 1,5 раза выше, чем у реакторов 3-го поколения, работает на СНУП-топливе (из отходов), более безопасны (теоретически). Естественным образом ограничивается распространение ЯО.
Если смогли преодолеть технические трудности – это действительно Прорыв.
“Под Томском впервые в мировой практике на одной площадке будут созданы АЭС с “быстрым” реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию с многократным рециклом делящихся материалов – таким образом эта система постепенно станет практически автономной и независимой от внешних поставок энергоресурсов.” – вот ЭТО.