Россия призвала не поддерживать проект ближневосточной резолюции США по сектору Газа в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил на заседании постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Все попытки урегулировать конфликт Вашингтон блокировал уже четыре раза и заявляет лишь об опасности прекращения огня в палестинском анклаве. 20 февраля Штаты в очередной раз наложили вето на принятие предложенной Алжиром резолюции с призывом прекратить бойню. Проект получил поддержку от 13 членов СБ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что данное решение американской стороны показывает её отношение к людям во время ухудшающейся обстановки в регионе.

«Блокируя международные усилия по прекращению насилия в Газе, Вашингтон несёт всю полноту ответственности за беспрецедентное количество жертв этой эскалации среди мирного населения, число которых уже подошло к 30 тысячам. Это – цена американского вето в Совете по Газе, – заявил Небензя. – Предложенный же США "альтернативный" проект резолюции СБ в секторе Газа не содержит призыва к прекращению огня и нацелен на расширение "зонтика" ООН для израильской операции в анклаве. Это никакая не альтернатива, а ещё одна "лицензия на убийство" мирных палестинцев, которую США вознамерились выдать Израилю, подписав под ней на этот раз СБ ООН. Призываем членов Совета не поддерживать это деструктивное начинание».

Диплома также обратил внимание на то, что в списке членов Совбеза, запросивших нынешнее заседание, отсутствовали Америка и её ближайшие сателлиты.

«Ведь при своём председательстве в августе прошлого года они посвятили теме продовольственной безопасности целое ключевое мероприятие. Однако всё, что тогда на самом деле интересовало Вашингтон, – это попытаться уколоть Россию, раскручивая абсурдные мифы о том, что она якобы виновата в проблемах с поставками продовольствия, с которыми сталкивается международное сообщество. Наши западные коллеги тогда даже изобрели и старательно из раза в раз повторяли термин "использование голода как оружия". Предлагаю всем, кто следил за сегодняшним заседанием, отметить, что сегодня ни США, ни Великобритания ни разу не использовали этот термин в отношении действий Израиля в Газе. Комментарии, как говорится, излишни», – указал он.

Постпред обратил внимание и на отсутствие на встрече представителей многих западных государств.

«Где все те европейские министры, которые на прошлой неделе осаждали зал СБ, пробиваясь на "ритуальное" заседание по украинскому кризису? Неужели голод в Газе куда менее важная тема для ЕС, который мнит себя главным мировым гуманистом и поборником прав человека? Или газавитяне, как и сирийцы, афганцы, йеменцы, – это люди "второго сорта", жизнь которых не заботит обитателей "прекрасного европейского сада"? – задался вопросом Небензя. – По всей видимости, так и есть. Ещё один шокирующий пример – готовность, с которой ряд западных доноров, ещё до завершения расследования, приостановил финансирование БАПОР в разгар гуманитарной катастрофы в секторе Газа, что поставило деятельность Агентства под угрозу краха. Этот шаг трудно расценить иначе как откровенный аморальный донорский шантаж и политизацию гуманитарных вопросов. Рассчитываем, что у Совета в ближайшие дни будет возможность отдельно обсудить данный сюжет».

В ходе заседания Небензя отметил, что Израиль напрямую мешает поставке гумпомощи в Сектор, хотя проблем с её объёмами нет. По его словам, колонны с грузами готовы отправиться в анклав в любой момент, однако из-за бюрократии и прямых отказов помощь поступает в минимальном количестве только в южные районы.

Тем временем ЦАХАЛ штурмует палестинский город Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщает телеканал Al Mayadeen. Для атак применяют беспилотники. Также в населённый пункт стянули тяжёлую технику, которая разрушает улицы и инфраструктуру.

По материалам сайта Постпредства РФ в ООН, «Известий», НТВ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия призвала не поддерживать американский проект резолюции по Газе, назвав его "лицензией на убийство".

2. США четыре раза блокировали усилия по урегулированию конфликта в Газе и несут ответственность за большое количество жертв среди мирного населения.

3. Проект резолюции США не содержит призыва к прекращению огня и нацелен на расширение действий Израиля в Газе.

4. Россия обращает внимание на отсутствие на заседании представителей многих западных стран, которые игнорируют гуманитарную катастрофу в Газе.

5. Израиль препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу, несмотря на её достаточные объемы.

Вывод: Россия резко критикует позицию США и Запада по ситуации в Газе, обвиняя их в блокировании урегулирования, игнорировании страданий мирного населения и поощрении действий Израиля. Россия призывает не поддерживать американский проект резолюции, который фактически даст «лицензию на убийство» палестинцев.