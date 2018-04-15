Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 апреля 2018
- 11:51 Почему без шапки.
- 11:10 Нейтральная Швейцария прокомментировала удар по Сирии.
- 10:37 Выбирай сердцем.
- 10:34 Действия Мэй в Сирии поддерживает менее трети британцев — опрос.
- 09:00 В США назвали ракетный удар по Сирии нарушением международного права.
- 08:46 ВАЖНО: Напавшие на Сирию страны внесли свой проект резолюции в Совбез ООН.
- 08:36 Минобороны Британии: Мы с США не собирались срывать «стратегические цели» РФ в Сирии.
- 08:00 Резолюция России в СБ ООН не прошла. США готовы и дальше бомбить Сирию.
- 06:00 В сирийском конфликте пришло время полагаться на Россию, а не на США, — британские СМИ.
- 05:30 Атомный авианосец и ракетные корабли ВМС США плывут пугать Россию в Сирии (ВИДЕО).
- 03:00 На Украине опасаются сирийского сценария (ВИДЕО).
- Вчера 21:27 Недовольство Израиля.
- Вчера 20:33 МОЛНИЯ: Совбез ООН не принял российскую резолюцию по Сирии.
- Вчера 20:18 США смогли бы за 24 часа остановить конфликт в Сирии, — Небензя.
- Вчера 20:05 Борис Рожин (Colonel Cassad): Удар США по Сирии и ответ России.
- Вчера 19:15 В Алеппо проходит митинг в поддержку армии Асада.
Почему без шапки
«Сирийский режим может сделать несколько вещей. Во-первых, он может задекларировать все оставшиеся у него запасы химоружия и все касающиеся этого программы» (c) Госдеп США
То есть, признайтесь, что у вас есть хим.оружие и вы его применяли, подтвердите, что мы вас бомбили правильно, тогда мы не будем вас бомбить.
Но если вы не сделаете этого, мы будем вас бомбить, потому что мы считаем, что у вас хим.оружие есть, даже если в 2014 году ОЗХО и Обама отчитались о том, что химическое оружие уничтожено, а ОЗХО даже получила за это Нобелевскую премию мира в 2013 году.
23 июня 2014 года.
Все задекларированные Сирией арсеналы химического оружия вывезены из страны и готовы для уничтожения, сообщил телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).
В ОЗХО факт вывоза отравляющих веществ подтвердили. Отмечается, что последняя партия была погружена на датское судно Ark Futura в понедельник.
Большая часть вывезенного из Сирии арсенала химоружия, как ожидается, будет уничтожена в течение ближайших четырех месяцев, заявил в понедельник глава ОЗХО Ахмет Узюмджю. В частности, до 60 дней уйдет на ликвидацию наиболее опасных веществ. Эта процедура пройдет в нейтральных водах Средиземноморья на американском судне Cape Ray.
18 августа 2014 года.
На борту специального американского судна Cape Ray были уничтожены 600 тонн химикалиев, используемых для создания боевых отравляющих газов. Операция проведена быстрее, чем планировалось.
Об этом говорится в специальном заявлении президента США Барака Обамы, сделанном в понедельник, 18 августа. Как отметил американский лидер, 600 тонн химикалиев, используемых для создания боевых отравляющих газов зарин и иприт, были уничтожены быстрее, чем планировалось.
Обама высказал слова благодарности в адрес Дании, Норвегии, Италии, Великобритании, России и Китая за помощь в проведении операции. Президент США, сообщает агентство dpa, также отметил усилия Германии и Финляндии, которые предоставят свои специальные установки для обезвреживания слаботоксичных отходов, оставшихся после операции по уничтожению компонентов сирийского химоружия. Обама также заявил, что проведенная операция стала "важной вехой" в борьбе с распространением оружия массового поражения.
31 октября 2014 года.
Сирия, по данным Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), уничтожила все объекты по производству боевых отравляющих веществ . Об этом в четверг, 31 октября, сообщается в отчете ОЗХО.
Будет ли со стороны ОЗХО правильным отказаться от полученной премии?
Нейтральная Швейцария прокомментировала удар по Сирии
США, Великобритании и Франции стоило дождаться результатов проверки ОЗХО, а не наносить внезапные удары по Сирии.
Такое мнение выразил глава Федерального департамента обороны, спорта и защиты населения Швейцарии Ги Пармелен.
«ООН направила туда экспертов по химическому оружию. Эта миссия в состоянии выявить возможное применение химоружия», — заявил он изданию Blick.
Пармелен добавил, что власти Швейцарии настаивают на возвращении за стол переговоров.
«Война в Сирии стала предметом переговоров в Женеве. Они должны продолжаться. Как можно быстрее. Гражданское население страдает. Это неприемлемо», — сказал Пармелен.
Его точку зрения разделяет и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис. Он заявил Nure Zurcher Zeitung am Sonntag, что доказательств применения сирийским правительством запрещенных веществ нет.
В связи с этим Кассис напомнил, что в мире уже начинались войны под фальшивым предлогом, как, например, в Ираке.
«Я не приветствую никакую военную эскалацию», — подчеркнул он.
Удар по Сирии
В ночь на субботу США, Британия и Франция атаковали территорию Сирии. В Вашингтоне аргументировали этот шаг ответом на «химатаку».
Западные силы выпустили более ста ракет по гражданским и военным объектам, пострадали три человека.
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Большую часть из них удалось сбить сирийской ПВО. В Москве действия западных стран назвали «наглым нарушением международного права».
Как заявил глава МИД Сергей Лавров, США и их союзники нанесли удар накануне прибытия экспертов ОЗХО для того, чтобы помешать их работе.
Провокация в сирийской Думе
В конце прошлой недели Запад бездоказательно обвинил правительство Сирии в химатаке в городе Дума. Дамаск и Москва опровергли сообщения о применении запрещенных веществ.
Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.
При этом в Генштабе ВС России еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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Выбирай сердцем
Один из главных сетевых агитаторов за Трампа в период выборов 2016 года комментирует удары США по Сирии.
Осторожно, обсценная лексика.
Вот где настоящая боль.
Но как уже говорилось ранее, по векселям "чайной партии" и неоконов приходится платить.
Действия Мэй в Сирии поддерживает менее трети британцев — опрос
По данным опроса, проведённого BMG Research в Великобритании, решение премьер-министра страны Терезы Мэй нанести удар по Сирии поддерживают лишь 28% подданных.
Об этом сообщает The Independent.
Отмечается, что 36% респондентов высказались против, между тем 26% опрошенных не смогли определиться с ответом.
В опросе приняли участие 1 562 человека.
Ранее стало известно, что в ночь на 14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии. В Минобороны России сообщили, что Соединённые Штаты и их союзники выпустили более 100 ракет.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков прокомментировал в разговоре с НСН произошедшее.
В МИД России назвали действия вооружённых сил трёх стран «грубым и наглым нарушением норм международного права».
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В США назвали ракетный удар по Сирии нарушением международного права
Ракетные удары по объектам в Сирии, нанесённые США, Великобританией и Францией, противоречат международному праву и американской конституции, говорится в заявлении глав американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла и Тома Кантримэна.
Накануне США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по объектам в Сирии. В ходе атаки было выпущено более ста ракет, большая часть которых была успешно сбита сирийской ПВО.
Российские силы не принимали участие в отражении атаки, однако отлеживали всю ситуацию. Президент Владимир Путин раскритиковал действия западных государств и назвал удар по Сирии актом агрессии.
Глава государства также сообщил, что ни военные специалисты, ни местные жители не подтвердили факт применения химического удара в Восточной Гуте.
Эксперты, в частности, выразили озабоченность в связи с тем, что ракетный удар по Сирии был предпринят без специального разрешения американского Конгресса.
«Широко разошедшееся утверждение о том, что президент имеет право принимать меры военного характера, исходя исключительно из своих соображений, поднимает вопросы в области соблюдения конституции и вызывает озабоченность по поводу возможности президента инициировать военные действия в отношении других стран, в том числе и против Северной Кореи, таким образом, это может привести к использованию ядерного оружия», — отмечают эксперты.
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Специалисты также предупредили, что заявления Трампа о возможности дальнейшей военной операции несут риск прямого противостояния с Россией
«Если президент Трамп намерен продолжать военные действия в Сирии в ответ на дальнейшее использование химического оружия или в ответ на действия России, он должен пойти в Конгресс, чтобы запросить разрешение на использование военной силы», — добавляют они.
Эксперты крайне обеспокоены тем, что нападение на Арабскую республику идет вразрез с международным правом. «Устав ООН запрещает угрозы или применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства».
В этой части Устава Организации объединенных наций находятся три исключения, ни одно из которых не попадает под данный случай: Дамаск не давал согласия на авиаудары; американский совбез не санкционировал авиаудары; и США не действуют в порядке самообороны», — говорится в заявлении.
Кроме того, специалисты призывают Белый дом вернуться к политическому процессу на базе ООН и представить неопровержимые доказательства применения химического оружия сирийскими властями, чтобы в случае необходимости мировое сообщество могло принять решение об операции через Организацию объединенных наций.
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ВАЖНО: Напавшие на Сирию страны внесли свой проект резолюции в Совбез ООН
США, Великобритания и Франция направили Совбезу ООН новый проект резолюции по Сирии для расследования применения химоружия в Арабской республике.
Об этом сообщает издание Liberation со ссылкой на текст документа.
Отмечается, что новый проект резолюции трех стран несет в себе призыв к «обеспечению беспрепятственных поставок гумпомощи, прекращению огня, а также требует участия Дамаска в мирных переговорах под руководством Организации объединенных наций».
Помимо этого, проект резолюции предлагает «проведение независимого расследования» сообщений о химатаках в Сирии.
Кроме того, документ призывает к осуществлению резолюции 2401 о прекращении огня в Арабской республике и требует от официального Дамаска «добросовестного и конструктивного» участия в мирных переговорах без предварительных условий.
Ранее Россия распространила проект резолюции с осуждением «агрессии в отношении Сирии со стороны Соединенных штатов и их союзников».
Проект резолюции также требует от Вашигтона, Лондона и Парижа немедленно прекратить агрессию в отношении Арабской республики, а также воздержаться от продолжения военной операции в нарушение Устава ООН и международного права. Однако российская резолюция не была принята Совбезом ООН, поскольку не набрала большинства голосов.
США, Великобритания и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химоружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, 71 из которых были сбиты сирийской ПВО.
Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал военную операцию актом агрессии против суверенного государства, напомнив, что факт химической атаки подтвержден не был.
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Минобороны Британии: Мы с США не собирались срывать «стратегические цели» РФ в Сирии
Великобритания, Франция и Америка не собирались «срывать стратегические цели» России путём нанесения скоординированного удара по территории Сирийской Арабской республики, заявил министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон (на фото).
Министра цитирует британское издание The Times, не уточняя, какие именно цели России в Сирии считаются на Западе стратегическими.
Уильямсон в очередной раз напомнил, что удары стали ответной мерой на якобы совершённую химическую атаку в пригороде сирийской столицы Восточной Гуте, и тут же заявил, что разрешение конфликта в Сирии лежит в политической плоскости.
Напомним, без каких-либо доказательств и выводов ОЗХО страны Запада возложили ответственность за эту так называемую атаку на Дамаск.
Как сообщала «Русская Весна», 13 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ атаковать Сирию, в операции приняли участие также Великобритания и Франция.
Россия осудила атаку стран Запада, о чём заявил Владимир Путин, назвав удар по Сирии актом агрессии. Российская Федерация также стала инициатором экстренного заседания Совбеза ООН. На нём Москва внесла на рассмотрение членов проект резолюции по Сирии, однако документ не был принят.
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Резолюция России в СБ ООН не прошла. США готовы и дальше бомбить Сирию
Российская резолюция с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии не принята Советом Безопасности ООН, так как не получила большинства голосов.
Голосование по документу состоялось в ходе заседания СБ, созванного по инициативе РФ после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии минувшей ночью. За документ проголосовали РФ, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, еще четыре делегации воздержались при голосовании.
Во время обсуждения резолюции, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США готовы вновь нанести удар по Сирии, если потребуется.
Россия в субботу распространила проект резолюции с осуждением “агрессии в отношении Сирии со стороны США и их союзников”. Проект резолюции также требует “от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права”, передает РИА Новости.
В сирийском конфликте пришло время полагаться на Россию, а не на США, — британские СМИ
Иностранное вмешательство не только не поможет сирийскому конфликту, но и отсрочит его окончание, пишет автор колонки Саймон Дженкинс в The Guardian. В этом конфликте, вмешательство в который Дженкинс называет «беспричинным и безумным», похоже, именно Россия, а не США скорее проявит терпение и сдержанность.
Ракетные удары по Сирии не только не поспособствуют скорейшему разрешению конфликта в стране, но и могут привести к многочисленным жертвам и разрушениям, пишет автор колонки в The Guardian Саймон Дженкинс. По мнению журналиста, подобные действия — лишь «чистый популизм, отражающийся в переменчивой риторике всё более причудливых твитов Дональда Трампа».
Автор статьи допускает возможность того, что за недавней химической атакой могли стоять именно правительственные силы Сирии, однако, по его словам, на совести Великобритании также есть жертвы в данном конфликте. По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, химическая атака «не может остаться безнаказанной». Однако автор настаивает на отсутствии понимания того, кто же должен вынести это наказание и под чьим руководством.
«Время наказывать правительство Сирии настанет тогда, когда война закончится. Иностранное вмешательство никак не изменит конфликт, а лишь отсрочит его окончание», — заявляет Дженкинс.
По мнению автора, нынешний кризис уже демонстрирует все признаки, прежде предшествовавшие конфликтам, для начала которых не было причин.
По словам Дженкинса, история видела немало подобных примеров: вмешательство Великобритании в войну с Ираком в 2003 году или Первая мировая война, в которую, по словам английского историка Алана Джона Персиваля Тейлора, «государственные деятели просчитались и стали пленниками собственного оружия».
Большинство нынешних конфликтов, по словам журналиста, вызваны случайными союзами или обязательствами. Кроме того, немаловажную роль играет и отсутствие мощного диалогового форума или «горячей линии», позволявших бы мировым лидерам разрешать разногласия или небольшие споры.
При этом в настоящее время основную опасность автор статьи видит в том, что урегулирование, последовавшее за окончанием холодной войны, «себя изжило».
Дженкинс называет «безумием» дальнейшее вмешательство в конфликт, представляющий собой всего лишь «жалкое возрождение» старых клановых междоусобиц на Ближнем Востоке.
Он не видит причин для вмешательства в конфликт Великобритании, кроме той, что Тереза Мэй оказалась «в ловушке Вашингтона». По его мнению, подобное решение, в условиях отсутствия угрозы для страны, является исключительно внешнеполитическим и всегда имеет серьёзные последствия.
Кроме того, он обращает внимание на то, что 43% британцев выступают против ударов по Сирии, в то время как всего 22% заявили о своём одобрении подобного решения.
Журналист подчёркивает, что не видит причин для противостояния сверхдержав, «за исключением самовлюблённых и воинственных личностей некоторых мировых лидеров».
По мнению автора, победители в войне обязаны проявлять терпение и сдержанность по отношению к побежденным. В1989 году Россия потерпела поражение, однако с тех пор сталкивается лишь со «злорадством» со стороны Запада. «Россия несёт ответственность за события в Сирии. Но дело не в этом.
В этом первом кризисе в отношениях между Востоком и Западом со времен холодной войны, похоже, нужно полагаться на то, что именно Россия, а не на США проявит терпение и сдержанность», — пишет Саймон Дженкинс в The Guardian.
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Атомный авианосец и ракетные корабли ВМС США плывут пугать Россию в Сирии (ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», в среду, 11 апреля в море вышла авианосная ударная группа (АУГ) кораблей американского флота.
Атомный авианосец «Гарри Трумэн» и 7 вооружённых крылатыми ракетами боевых кораблей сопровождения ВМС США направляются на Ближний Восток из-за обострения противостояния с Россией в Сирии.
В Сети появилось видео, рассказывающее о походе АУГ. На кадрах плывут корабли (это не ошибка, американцы именно плывут, — прим. РВ), входящие в состав группы, следующей в Персидский залив. Судя по всему, это видео является компиляцией прошлых съемок авианосца и эсминцев, хотя многие СМИ выдают его за свежие кадры последних дней.
Ожидается, что группа прибудет в регион к началу следующего месяца.
Авианосец сопровождают ракетный крейсер Normandy, а также ракетные эсминцы Arleigh Burke, Bulkily, Forrest Sherman и Farragut. По пути к ним присоединится германский фрегат Hessen (тип F124 «Саксония»).
Позднее в состав авианосной ударной группы войдут американские ракетные эсминцы Jason Dunham и The Sullivans. На борту Harry Truman размещены около 90 военных самолётов и вертолётов, в состав всей АУГ входят примерно 6500 военнослужащих.
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На Украине опасаются сирийского сценария (ВИДЕО)
ЕС и особенно Украина, наблюдая за поведением США в Сирии, должны понимать, что Вашингтон в любой момент может свернуть свою поддержку.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко.
«Европе и особенно Украине, наблюдая за поведением США в Сирии, стоило бы сделать один важный вывод.
Америка может как развернуть широкую активность на какой-то территории, так потихоньку и сворачивать эту активность. Такой сценарий не исключен и на территории ЕС, и на территории Украины», — сказала эксперт, напомнившая, что недавно президент Трамп заявил, что США уйдут из Сирии.
Также она подвергла критике внешнюю политику Украины за несамостоятельность и отсутствие стратегии.
«Честно говоря, второстепенная позиция, которую продемонстрировал в течение последних двух недель и даже последних четырех лет украинский МИД, президент, говорит, что не только у Трампа нет определенной стратегии по Сирии, а есть лишь тактические ходы, но и у украинских властей, кроме желания повторять за „старшим братом“, ни о какой стратегии речи тоже не идет», — резюмировала Дьяченко.
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Недовольство Израиля
Забавно, но слабостью удара оказались недовольны не только террористы в Сирии, которые назвали удар США фарсом, но и в Израиле.
В Израиле разочарованы: удар по Сирии укрепил режим Асада и позиции Ирана
Бывший командующий Северным военным округом, генерал Амирам Левин выразил «большое разочарование» масштабами западной атаки по сирийским объектам. Выступая перед аудиторией «Шабат Тарбут» в Беэр-Шеве, Левин заявил, что лучше бы атаки не было вовсе — она «оставляет Израиль в одиночестве перед лицом ситуации».
Обозреватель 10 телеканала Алон Бен Давид разделяет эту оценку. Атака лишь подтверждает, что США не пытаются повлиять на исход гражданской войны в Сирии и оставляют Израиль в одиночестве, — полагает он.
После того, как прояснились масштабы и результаты западной «атаки возмездия», израильские военные и политические обозреватели пришли к выводу, что акция США, Британии и Франции не только не пошатнула, но и укрепила позиции режима Асада и его союзников в Сирии.
В субботу утром власти Сирии организовали в центре Дамаска «победные» демонстрации — сотни сторонников режима вышли на улицы с сирийскими, российскими и иранскими флагами. Государственные телеканалы показали, как «выстоявший» атаку Асад входит утром в совершенно пустое, сияющее чистотой здание президентского дворца.
«Ракеты обрушились на пустые здания, пострадавших практически нет (по официальным сирийским данным, ранены три «мирных жителя» — ред.), запасы химического оружия не уничтожены, самолеты и вертолеты сирийской армии целы», — так подводит итоги операции обозреватель 10 телеканала Хази Симантов. Комментатор полагает, что в итоге Россия и Иран лишь усилят поддержку сирийского режима, так что «Асад получил двойной выигрыш — он не просто пережил атаку Запада, но и получает более широкую военную и политическую поддержку от России и Ирана».
Западная атака не достигла своих декларированных целей, «Асад может вздохнуть с облегчением», — заключает военный обозреватель Ynet Рон Бен Ишай. Ограниченный характер атаки позволяет ему не только сохранить власть, но и продолжать применять химическое оружие. «У Израиля есть основания для беспокойства», — полагает журналист.
Трамп одержал внушительную дипломатическую победу, но на ситуацию в Сирии атака «тройственной коалиции» никак не повлияла, — соглашается обозреватель 2 телеканала Арад Нир.
Бывший глава военно-политического штаба при министерстве обороны, генерал-майор запаса Амос Гилад в интервью «Хадашот 2» также выразил уверенность, что сирийский диктатор сохранил «достаточное количество» химического оружия, чтобы убивать своих граждан и оставаться угрозой для всего мира. «Тот, кто использует химическое оружие против своих граждан, завтра может применить его на Таймс-сквер, в Париже или в Израиле», — заявил Гилад. Ветеран израильских служб безопасности полагает, что сегодняшняя атака может оказать сдерживающее воздействие на Асада, но лишь «на время».
Официальная реакция правительства Израиля появится лишь после окончания субботы. Англоязычное издание Times of Israel публикует анонимное заявление «официального источника в Иерусалиме», который назвал военный ответ Запада на химическую атаку в Думе «уместным и правильным» и тут же подчеркнул вероятность новых ударов по Сирии.
Продолжая «убийственные атаки» и предоставляя базу для таких атак Ирану, Сирия «подвергает опасности свою территорию, вооруженные силы и руководство», — говорится в заявлении.
http://perevodika.ru/articles/1198536.html – цинк
PS. На заглавной фотографии ЗРК на авиабазе Маззех, после ночных стрельб. По данным российского Генштаба все ракеты, который шли на эту авиабазу были сбиты.
PS. Резолюция РФ в СБ ООН ожидаемо не прошла. Стороны поругались и разошлись.
США уверяют, что на центр в Дамаске упало 75 ракет. Отличный способ скрыть сбитые ракеты – мол вся куча на одну цель упала.
МОЛНИЯ: Совбез ООН не принял российскую резолюцию по Сирии
Российская резолюция с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии не принята Советом Безопасности ООН, так как не получила большинства голосов.
Голосование по документу состоялось в ходе заседания СБ, созванного по инициативе РФ после ударов США, Франции и Великобритании по Сирии минувшей ночью. За документ проголосовали РФ, Китай и Боливия. Восемь стран выступили против, ещё четыре делегации воздержались при голосовании.
Россия в субботу распространила проект резолюции с осуждением «агрессии в отношении Сирии со стороны США и их союзников».
Проект резолюции также требует «от США и союзников немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права».
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США смогли бы за 24 часа остановить конфликт в Сирии, — Небензя
США смогли бы за 24 часа остановить конфликт в Сирии, дав команду своим «ручным террористам» прекратить борьбу против законной власти.
Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя
«Вы могли бы в 24 часа остановить конфликт в Сирии. Для этого Вашингтону, Лондону и Парижу нужно лишь дать команду своим ручным террористам прекратить борьбу против законной власти», — сказал Небензя в ходе экстренного заседания СБ ООН.
По его словам, удары союзников по военным аэродромам в Сирии, с которых ведутся операции против террористов, доказывают, что они «с ними заодно и ведут дело по расчленению страны».
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