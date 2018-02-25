Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 февраля 2018

Сегодня жители Соединенных Штатов могут лишь с ужасом вспоминать известную трагедию 11 сентября 2001 года, когда взявшая впоследствии на себя вину террористическая группировка «Аль-Каида», возглавляемая Усамой бен Ладеном, провела серию терактов в США.

Официальный Вашингтон тогда объявил международному бандформированию войну на уничтожение, но со временем американский истеблишмент отошел от этой, казалось бы, непримиримой позиции.

Об этом может свидетельствовать хотя бы тот факт, что сегодня в США не принято говорить об «Аль-Каиде»* и аффилированных с ней группировках.

Внимание, если и уделяется, то исключительно ИГИЛ*. О борьбе с последователями бен Ладена и, тем более, каких-то связях с ними предпочитают не говорить.

Вчера, например, американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с австралийским премьер-министром заявил, что США находятся в Сирии с одной целью — уничтожить ИГИЛ, после чего они собираются «уйти домой». В свою очередь, действия России и Ирана глава Белого дома назвал «позором».

«То, что Россия и Иран и что Сирия сделали недавно — это гуманитарное безобразие. Мы там с единственной целью — избавиться от ИГИЛ и уйти домой. Мы не находимся там ни по одной другой причине. И, в основном, мы выполнили нашу цель. Но то, что эти три страны сделали людям за короткий промежуток времени — это позор», — сказал Трамп.

Естественно, упоминать о том, что США находятся в Сирии на незаконных основаниях и, в принципе, реализуют исключительно свои планы, Дональд Трамп не стал. Как, собственно, и не прозвучало от него ни одной фразы о такой многочисленной организации, как «Джебхат ан-Нусра»*, являющейся сирийским крылом «Аль-Каиды», и которую, по некоторой информации, поддерживает Вашингтон.

Между тем, стоило бы вспомнить, что именно боевики «ан-Нусры» ведут активное противостояние с сирийской правительственной армией, а их действия не осуждаются Вашингтоном.

Отметим, что эта группировка стала самой мощной исламистской силой в Сирии после разгрома ИГИЛ, при этом «Аль-Каида» мало отличается от «чёрных халифатчиков», она также регулярно использует смертников, поводит публичные жестокие казни пленных и расправы над мирным населением, в основном убивая алавитов и шиитов.

Именно с произволом США была связана недавняя речь главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он в очередной раз был вынужден призвать американское руководство к политическому урегулированию конфликта в Сирии. Кроме того, он отметил роль «Джебхат ан-Нусры» для США.

МИД РФ обвинил США в нежелании бороться с «Аль-Каидой»

«Ее не трогают, “Джебхат ан-Нусру”. По-прежнему у нас нет свидетельств, что возглавляемая Соединёнными Штатами коалиция рассматривает “Джебхат ан-Нусру” в качестве реальной цели для своих действий», — сказал Лавров на пресс-конференции 23 февраля в Москве.

«Аль-Каида» на стороне США в Сирии»

Не лишним будет вспомнить и о документах, которые всплывали в WikiLeaks. Еще в 2012 году стало известно, что советник бывшего госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джейк Салливан докладывал ей, что Аль-Каида выступает на стороне Вашингтона в Сирии.

«„Аль-Каида“ на нашей стороне в Сирии», — говорилось в письме.



Естественно, с того момента прошло довольно много времени, однако, было бы глупо утверждать, что американские военные и\или истеблишмент отказались от союзника в лице террористов. Сотрудничество с боевиками — очень удобный вариант на случай, когда ситуация выходит из-под контроля.

И Вашингтон, не брезгующий использовать для достижения своих целей всяческие провокации, вполне вероятно, и сегодня использует услуги последователей «Аль-Каиды», пусть даже её название было изменено на любое другое в целях конспирации.

Очевидно, что именно тесное сотрудничество с «Аль-Каидой», их последователями и аффилированными группировками не дает возможности поставить точку в сирийском конфликте. Не исключено, что по указке США или за определенную плату террористы находят силы на организацию провокаций.

В свою очередь высказывания Дональда Трампа о том, что Россия и Иран устроили в Сирийской республике гуманитарное безобразие, могут лишь подтверждать наличие тревожной ситуации в Вашингтоне.

Пробыв на Ближнем Востоке почти 20 лет, США не смогли уничтожить «Аль-Каиду», а в последнее время мир восхищается тем, что при поддержке Москвы был сделан довольно серьезный шаг к уничтожению терроризма.

Более того, вся история может свидетельствовать о том, что американская элита вообще не задумывается о том, чтобы бороться с терроризмом или добиваться мира.

Наоборот, представители США на протяжении долгих лет занимаются лишь провокациями, которые бы позволяли им зарабатывать деньги. В случае с Сирией Вашингтон поддерживает формирования такого квазигосударства, как Курдистан, в районах которого довольно много нефтяных месторождений.

Очевидно, что жизни курдов американцев не интересуют. Зато для них важно, чтобы контроль за этими месторождениями был за ними.

Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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*Запрещенная в России террористическая организация