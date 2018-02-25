Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 февраля 2018
- 06:30 Эхо 11 сентября: Заявление Трампа и поддержка Штатами «Аль-Каиды» в Сирии.
- 06:01 30-дневное перемирие в Сирии.
- 05:30 Удивительный мэр: Физик-ядерщик из Одессы укрепляет оплот Армии Сирии в Хаме (ФОТО).
- Вчера 23:43 Совбез ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии.
- Вчера 23:07 Россия настаивает на прекращении «оккупационных замашек» США в Сирии.
- Вчера 22:27 Хмеймим со спутника. 23.02.2018.
Эхо 11 сентября: Заявление Трампа и поддержка Штатами «Аль-Каиды» в Сирии
Сегодня жители Соединенных Штатов могут лишь с ужасом вспоминать известную трагедию 11 сентября 2001 года, когда взявшая впоследствии на себя вину террористическая группировка «Аль-Каида», возглавляемая Усамой бен Ладеном, провела серию терактов в США.
Официальный Вашингтон тогда объявил международному бандформированию войну на уничтожение, но со временем американский истеблишмент отошел от этой, казалось бы, непримиримой позиции.
Об этом может свидетельствовать хотя бы тот факт, что сегодня в США не принято говорить об «Аль-Каиде»* и аффилированных с ней группировках.
Внимание, если и уделяется, то исключительно ИГИЛ*. О борьбе с последователями бен Ладена и, тем более, каких-то связях с ними предпочитают не говорить.
Вчера, например, американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции с австралийским премьер-министром заявил, что США находятся в Сирии с одной целью — уничтожить ИГИЛ, после чего они собираются «уйти домой». В свою очередь, действия России и Ирана глава Белого дома назвал «позором».
«То, что Россия и Иран и что Сирия сделали недавно — это гуманитарное безобразие. Мы там с единственной целью — избавиться от ИГИЛ и уйти домой. Мы не находимся там ни по одной другой причине. И, в основном, мы выполнили нашу цель. Но то, что эти три страны сделали людям за короткий промежуток времени — это позор», — сказал Трамп.
Естественно, упоминать о том, что США находятся в Сирии на незаконных основаниях и, в принципе, реализуют исключительно свои планы, Дональд Трамп не стал. Как, собственно, и не прозвучало от него ни одной фразы о такой многочисленной организации, как «Джебхат ан-Нусра»*, являющейся сирийским крылом «Аль-Каиды», и которую, по некоторой информации, поддерживает Вашингтон.
Между тем, стоило бы вспомнить, что именно боевики «ан-Нусры» ведут активное противостояние с сирийской правительственной армией, а их действия не осуждаются Вашингтоном.
Отметим, что эта группировка стала самой мощной исламистской силой в Сирии после разгрома ИГИЛ, при этом «Аль-Каида» мало отличается от «чёрных халифатчиков», она также регулярно использует смертников, поводит публичные жестокие казни пленных и расправы над мирным населением, в основном убивая алавитов и шиитов.
Именно с произволом США была связана недавняя речь главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он в очередной раз был вынужден призвать американское руководство к политическому урегулированию конфликта в Сирии. Кроме того, он отметил роль «Джебхат ан-Нусры» для США.
МИД РФ обвинил США в нежелании бороться с «Аль-Каидой»
«Ее не трогают, “Джебхат ан-Нусру”. По-прежнему у нас нет свидетельств, что возглавляемая Соединёнными Штатами коалиция рассматривает “Джебхат ан-Нусру” в качестве реальной цели для своих действий», — сказал Лавров на пресс-конференции 23 февраля в Москве.
«Аль-Каида» на стороне США в Сирии»
Не лишним будет вспомнить и о документах, которые всплывали в WikiLeaks. Еще в 2012 году стало известно, что советник бывшего госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джейк Салливан докладывал ей, что Аль-Каида выступает на стороне Вашингтона в Сирии.
«„Аль-Каида“ на нашей стороне в Сирии», — говорилось в письме.
Естественно, с того момента прошло довольно много времени, однако, было бы глупо утверждать, что американские военные и\или истеблишмент отказались от союзника в лице террористов. Сотрудничество с боевиками — очень удобный вариант на случай, когда ситуация выходит из-под контроля.
И Вашингтон, не брезгующий использовать для достижения своих целей всяческие провокации, вполне вероятно, и сегодня использует услуги последователей «Аль-Каиды», пусть даже её название было изменено на любое другое в целях конспирации.
Очевидно, что именно тесное сотрудничество с «Аль-Каидой», их последователями и аффилированными группировками не дает возможности поставить точку в сирийском конфликте. Не исключено, что по указке США или за определенную плату террористы находят силы на организацию провокаций.
В свою очередь высказывания Дональда Трампа о том, что Россия и Иран устроили в Сирийской республике гуманитарное безобразие, могут лишь подтверждать наличие тревожной ситуации в Вашингтоне.
Пробыв на Ближнем Востоке почти 20 лет, США не смогли уничтожить «Аль-Каиду», а в последнее время мир восхищается тем, что при поддержке Москвы был сделан довольно серьезный шаг к уничтожению терроризма.
Более того, вся история может свидетельствовать о том, что американская элита вообще не задумывается о том, чтобы бороться с терроризмом или добиваться мира.
Наоборот, представители США на протяжении долгих лет занимаются лишь провокациями, которые бы позволяли им зарабатывать деньги. В случае с Сирией Вашингтон поддерживает формирования такого квазигосударства, как Курдистан, в районах которого довольно много нефтяных месторождений.
Очевидно, что жизни курдов американцев не интересуют. Зато для них важно, чтобы контроль за этими месторождениями был за ними.
Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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*Запрещенная в России террористическая организация
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30-дневное перемирие в Сирии
Вчера поздно вечером в СБ ООН приняли согласованный документ о 30-дневном перемирии в Сирии.
После того, как провалились попытки протащить американский вариант резолюции, где требовали немедленного перемирия (за исключением войны против ИГИЛ), наступила пора для согласований совместной резолюции Швеции и Кувейта.
В результате, в принятом документе, появился пункт о том, что война может продолжаться не только против ИГИЛ, но и против других террористических организаций (имеются в первую очередь ввиду "Аль-Каида", "Ан-Нусра" и прочие).
Что забавно, документ формально охватывает всю Сирию, а так как в списке организаций, которые резолюция относит к террористическим нет YPG, курды резонно задают вопросы, а будет ли данная резолюция действовать по Африну и обязывает ли она Эрдогана прекратить боевые действия? Турки пока не демонстрируют желания прекращать, чем еще раз подчеркивают абстрактность благопожеланий данной резолюции.
Дабы подчернкуть игнорирование Турцией этой резолюции, турецкие вертолеты ближе к ночи утюжили курдские позиции в Жандаресе, который 23-24 февраля уже был охвачен с юга наступающими протурецкими боевиками.
С учетом того, что в Идлибе и Восточной Гуте бомбят в первую очередь как раз "неумеренных" документ по сути лишь дублирует договоренности о зонах деэскалации, которые выполнялись лишь частично.
По сути, выполнение документа зависит от того, кого Асад считает террористами, а кого нет. С учетом того, что Дамаск неоднократно заявлял, что в Восточной Гуте он наносит удары по террористическим группировкам обстреливающим Дамаск, то решение СБ ООН в том виде, в котором оно было принято, не ограничивает Асада в деле ударов по тем районам Восточной Гуты, в которых доминируют "неумеренные террористы". Сирийские источники утверждают, что операция "Дамасская сталь" будет продолжена, особенно в тех районах, из которых боевики ведут огонь по жилым кварталом Дамаска. Единственное зримое противоречие проявляется в том, будет ли продолжена операция против Думы или же там будет объявлена локальная зона перемирия.
"Джейш-аль-Ислам" и "Фаллах-аль-Рахман" видя концентрацию сирийских войск против них, оперативно зявили, что готовы соблюдать условия перемирия.
Тем не менее под утро боевые действия и удары артиллерии в западных районах Восточной Гуты продолжались.
В целом, не думаю, что война в Сирии прекратится, а интенсивность боевых действий существенно снизится. У Асада после успешного заверешния операции по освобождению Абу-Дахура и ликвидации Дахурского котла, есть значительное ко-во свободных сил, которые он очевидно хочет использовать для дальнейшего освобождения территории Сирии.
Вариантов много:
1. Эль-Латаминский выступ в Северной Хаме (для завершения освобождения территории провинции).
2. Западные районы Восточной Гуты (районы Думы и Харасты).
3. Восточная часть Растанского котла.
4. Зачистка пустынных районов к югу от Дейр-эз-Зора и берегов Евфрата от остатков ИГИЛ (фактически, в формате КТО).
5. Менее вероятные варианты – активизация на юго-западе Сирии в провинции Дераа или же активизация операций на границе с Израилем.
Работа по защите боевиков в Восточной Гуте в самом разгаре.
Россия и Иран не оставляют попыток выдавить США из Сирии, чтобы ускорить завершающий этап войны, но США этому будут всячески противиться, и их информационная кампания по Восточной Гуте более чем наглядно это показывает.
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Удивительный мэр: Физик-ядерщик из Одессы укрепляет оплот Армии Сирии в Хаме (ФОТО)
В конце 2017-го года «Русской весне» первый удалось пообщаться с недавно избранным мэром сирийского города Мосиаф.
Каер Абу Эль Джадаиль очень подробно рассказал о восстановлении мирной жизни в провинции Хама, о своих взглядах на внешнюю и внутреннюю политику Сирии и просто поведал о своей интересной и полной серьезных достижений жизни.
Напомним, что господин Эль Джадаиль хорошо владеет русском языком — он приехал учиться в СССР на физика-ядерщика в конце 80-х годов прошлого века, потом учился в Одесском политехническом университете, где защитил кандидатскую степень. В Сирию Каер вернулся в 2015 г., когда на его Родине вовсю полыхала война.
Мэр Масиафа в начале настороженно отнесся к названию нашего сайта, так как оно созвучно с понятием «арабской весны», но корреспондент «РВ» рассказал, с чем связано название «Русская Весна».
«Весна — это естественный для жизни период. Перемены требуются всегда. Всегда требуется переоценка ценностей, назначение новых задач, целей. Исходя из этих целей, государство и общество должно выстраивать свою работу, свою деятельность», — ответил глава города Масиаф.
«Мы должны принимать во внимание, что есть война, которая унесла сотни тысяч жизней и разрушила нашу инфраструктуру. Это был заговор против Сирии между странами, которые хотят поделить Ближний Восток, которые хотели сделать из Сирии транзитную территорию для нефти и газа. Они пытались подогнать свою деятельность под слово „весна“», — подчеркнул он.
«Действительно, весна нужна и каждому народу, и каждой стране, и каждому человеку. Это нормально, когда есть переоценка, когда есть стратегия и изменения в ней. Но эти страны просто попытались разрушить Сирию, которая их не устраивала, и создать здесь ситуацию, которая удобна именно им», — добавил собеседник РВ.
Каер Абу Эль Джадаиль активно занимается восстановлением мирной жизни на вверенной ему части Сирийской Арабской Республики, результаты его трудов видят и жители города Масиаф, и его гости.
На днях особенно приятно было узнать, что очередной городской проект господина Эль Джадаиля вот-вот будет реализован. Речь идет о строительстве нового резервуара для питьевой воды.
Мосиаф — город своеобразный. В нем никогда не было боевиков, и не велись боевые действия. От артиллерийских и ракетных обстрелов он защищен горами и существенным расстоянием до позиций противника.
Однако мало в какой местной семье нет военных, воевавших или воюющих на передовой. В этом смысле город является чем-то вроде надёжного оплота, в котором формируют тыловое и кадровое обеспечение Сирийской Армии в провинции Хама.
Отсюда и внимание к местной инфраструктуре: канализация, электроснабжение, уличное освещение — все это обветшало за 7 лет войны и начало создавать проблемы, качество жизни людей стало снижаться.
Начать недавно назначенный мэр решил с наиболее стратегической проблемы: со снабжения города питьевой водой. Прежний резервуар уже не соответствовал ни санитарным нормам, ни текущим потребностям Мосиафа, принявшего десятки тысяч беженцев. На снимках РВ трехмесячной давности видны очертания будущего инженерного сооружения на 5000 кубических метров воды, способного обеспечить потребности горожан и избавить их от риска заражения. Сегодня на объекте проходила предварительная приемка. Он достроен, к нему подведены коммуникации. Через 20 дней состоится официальный запуск и презентация объекта.
По словам Каера Абу Эль Джадаиля, стоимость проекта составила 1 миллион долларов. Деньги на него были выделены ЮНИСЕФ, однако правительство Сирии выделило в совокупности 16 миллионов долларов на приведение инфраструктуры Мосиафа в порядок. Господин Эль Джадаиль с оптимизмом оценивает перспективы не только государственных, но и частных инвестиций в Мосиаф и провинцию. Многие проекты осуществляются и при его непосредственной финансовой помощи. С точки зрения главы города, такая политика является самым лучшим подтверждением для инвесторов того, что в Сирии можно не бояться вкладывать деньги ни в социальные, ни в коммерческие проекты.
Город, в свою очередь, действительно заметно преобразился за последние 3 месяца. Пока это связано, в основном, с большим количеством земляных работ на улицах, но главное, что за этими работами стоит перспектива улучшение качества жизни горожан.
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Спецкор «Русской весны» Петр Кириллов
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Совбез ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии
Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране.
Документ требует, чтобы все стороны конфликта «без промедления прекратили столкновения» и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории САР для обеспечения безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и проведения медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.
В тексте отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против ИГИЛ*, «Джебхат Ан-Нусры»* и Аль-Каиды* и других лиц и организаций, связанных с ИГИЛ и «Аль-Каидой».
Документ призывает все государства-члены ООН «использовать свое влияние на стороны конфликта для обеспечения соблюдения режима прекращения огня», а также призывает вовлеченные страны «координировать усилия по мониторингу за режимом прекращения огня, основываясь на существующих договоренностях».
В резолюции отмечается, «немедленно после начала режима перемирия все стороны должны предоставить безопасный и беспрепятственный еженедельный доступ конвоям ООН и ее партнеров» ко всем областям по запросу.
Также подчеркивается, что медицинская эвакуация должна начаться немедленно после старта режима прекращения огня.
Проект резолюции был распространен три недели назад делегациями Швеции и Кувейта. Проект предполагал введение 30-дневного перемирия через 72 часа после принятия резолюции. Через 48 часов после установления режима прекращения огня предписывалось начать доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации.
Россия в четверг представила свои поправки, в частности предложила не называть конкретные сроки установления режима прекращения огня, а заявить о необходимости «остановить столкновения как можно скорее». Авторы проекта вынесли его на голосование в пятницу.
Однако члены Совета не стали голосовать и продолжали консультации до поздней ночи.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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Россия настаивает на прекращении «оккупационных замашек» США в Сирии
Россия настаивает на прекращении «оккупационных замашек» США в Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
«Мы настаиваем на скорейшем прекращении оккупационных замашек так называемой коалиции, что имело бы, среди прочего, и отчетливый гуманитарный эффект. Это позволило бы правительству Сирии заняться восстановлением нормальной жизни на всех освобожденных от террористов территориях», — сказал Небензя.
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Хмеймим со спутника. 23.02.2018
Спутниковая фотография российской авиабазы Хмеймим в Сирии, где демонстрируются 2 Су-57 в ряду более привычных для сирийского ТВД машин.
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