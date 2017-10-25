Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 октября 2017

Сожженные танки и подземные бункеры террористов: кадры из освобожденной деревни под Дейр-эз-Зором

Передовые подразделения сирийской армии вошли в несколько деревень, отбитых у ИГИЛ (запрещена в России). «Звезда» представляет эксклюзивные кадры поселка сразу после ожесточенных боев. На видео – батареи, которые боевики использовали для электрического освещения в подземных катакомбах. На захваченных листовках террористов – призывы к местному населению отправиться на войну.



Подробности на http://tvzvezda.ru





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ИГИЛ захватил Т-90

В боях к юго-востоку от Аль-Маядина боевики Халифата захватили у сирийцев российский Т-90 (плюс еще одну БМП).Это 3-й Т-90 захваченный боевиками в Сирии в качестве трофея.1-й был захвачен весной 2016 года у Аль-Ииса "Ан-Нусрой" и вернулся в руки сирийцев после того, как был брошен боевиками в ходе неудачного наступления у Маана в сентябре 2017 года.2-й был захвачен летом 2016 года "Нуреддин-ан-Зинки" в бою у ферм Маллах и перепродан "Ан-Нусре" за 300 000 долларов. Уничтожен в сентябре 2017 года в ходе все того же неудачного наступления "Ан-Нусры" у Маана.Сами боевики по ошибке приняли Т-90 за Т-72, что и воспроизвели в своем пропагандистском видео. По сравнению с тем, что "черные" бросили при отступлении из Маядина, это конечно крохи, но все равно неприятно.Как не трудно заметить, подход подкреплений из Ирака (за последние недели из Ирака на фронт между Мадином и Абу-Кемалем переброшено свыше 2000 боевиков) привел к усилению сопротивления "черных", что вылилось в серию ожесточенных боев в районе Маядина. Соответственно, САА и ВКС РФ потребуется некоторое время на перемалывание резервов боевиков, чтобы продолжить наступление на Абу-Кемаль. По данным американских источников, российское командование планирует в среднесрочной перспективе занять весь левый берег Евфрата вплоть до границы с Ираком. Противник скорее всего будет вести активную оборону в населенных пунктах на берегу Евфрата, а активность проявлять из пустыни, нанося удары по растянутым коммуникациям Маядинской группировки САА.Репортаж из Маядина.Трофейные залежи в Маядине. https://twitter.com/Shababeeksouria/status/923108660951310336 – бои в районе МаядинаТрейлер нового документального фильма Anna-News про освобождение Маядина.

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Хитрый план Барзани

1. Объявить референдум о независимости Курдистана.2. Отказаться от предложений отложить его проведение на один год.3. Не прислушаться к угрозам со стороны Ирака, Ирана и Турции и полностью положиться на США.4. Провести референдум, в том числе и в Киркуке, где большинство составляют не курды, а арабы.5. Отказаться заморозить результаты референдума и курс на независимость, несмотря на то, что из серьезных стран эту затею поддержал только Израиль.6. Не прислушаться к повторным угрозам со стороны Ирака, Ирана и Турции, понадеевшись на помощь со стороны США.7. Угрожать Ираку и Ирану, в том числе и суннитско-шиитским конфликтом на территории Ирака.8. Потерять Киркук и 40% нефтедобычи за 2 дня. Потерять часть территории на юго-западных границах Курдистана.9. Топтать флаги США и Турции и кричать "Смерть Америке!", попутно уничтожая американские "Абрамсы" и "Хамви", с помощью которых иракцы и иранцы отобрали Киркук.10. Согласиться заморозить результаты референдума, прекратить огонь, провести переговоры с Ираком и жить по иракской конституции, чтобы избежать конфликтов.

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Один день в Сирии глазами российского военного — репортаж РВ (ФОТО)

Российские военные продолжают ежедневный нелегкий труд в Сирийской Арабской Республике. «Русская Весна» предлагает читателям репортаж об одно дне из жизни военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих службу в САР. Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает оказывать всестороннюю помощь пострадавшему от войны населению Сирии. Так 24 октября 2017 г. были проведены 2 гуманитарные акции в провинциях Хомс и Алеппо. Мирным жителям населенного пункта Керад-Дасния (пригород Хомса) были розданы продукты питания, общий вес которых составил более 2 тонн. Наряду с выдачей продовольствия, граждане города получили профессиональную медицинскую помощь, организованную силами выездной бригады медицинского отряда специального назначения. Для 67 обратившихся в медицинский пункт, в числе которых находилось 12 детей, специалисты МОСН организовали комплексное обследование с выдачей медикаментов по гуманитарной линии. Вторая гуманитарная акция была проведена в населенном пункте Умм-Адаса (провинция Алеппо), где граждане испытывают острую нехватку продовольствия в связи с практически нефункционирующей инфраструктурой и уничтожением местной пекарни — единственной в данном городе. Раздача продовольственных наборов и большого количества упаковок хлеба, общая масса которых составила более 1700 кг, позволила обеспечить горожан продуктами питания и, тем самым, значительно облегчить тяготы пострадавшего от войны населения. Параллельно с организацией выдачи продовольствия, Центр по примирению враждующих сторон, силами МОСН провел комплекс мероприятий по оказанию медицинской помощи местным жителям. За время гумакции было осмотрено 174 человека, 106 из которых дети. Читайте также: Ужасные кадры из-под Дамаска: Кто убивает сирийских младенцев? (ФОТО 18+)

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Курдистан пошел на попятную

Региональное правительство Иракского Курдистана предложило Багдаду диалог, выразив готовность заморозить итоги референдума. «Для выполнения наших обязательств по отношению к народу Курдистана и Ирака мы предлагаем немедленное прекращение огня и приостановку всех военных операций в Курдистане»,— говорится в заявлении правительства Курдистана. «Мы предлагаем заморозить результаты референдума, проведенного в Иракском Курдистане, и начать открытый диалог между региональным правительством Курдистана и федеральным правительством Ирака на основе конституции»,— подчеркнули региональные власти. Напомним, 25 сентября состоялся референдум о независимости Иракского Курдистана. Согласно его итогам, за отделение от Ирака проголосовали более 93% пришедших на участки. Явка составила 77%. При этом почти все государства региона выступили против плебисцита. Особо жесткую позицию заняло центральное правительство в Багдаде, объявившее голосование нелегитимным и неконституционным. Позже власти Ирака и курды договорились об отмене санкций в отношении курдской автономии. 9 октября стало известно, что глава Иракского Курдистана Масуд Барзани согласился заморозить итоги референдума в обмен на снятие санкций.

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Белый дом обвинил Россию в поддержке химатак в Сирии

Блокировка Россией резолюции ООН о продлении миссии всемирной организации и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии говорит о том, что российские власти заботятся не о прекращении химатак, а о сохранении «своего союзника», заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс. РФ во вторник заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. При голосовании подготовленный США документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член Совета — Китай — воздержался. Мандат работы экспертов Совместного механизма по расследованию (СМР) истекает 17 ноября. К 26 октября миссия должна представить Совбезу ООН доклад о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля. В МИД РФ заявили, что Россия предложит схему дальнейших шагов по мандату миссии ООН-ОЗХО в Сирии лишь после выхода доклада СМР и его тщательного изучения. «Через блокировку резолюции о продлении миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак Россия в очередной раз показала, что ее волнует не остановка варварских атак, а только, чего бы это ни стоило, сохранение своего союзника», — заявила Сандерс. Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. Госдеп США 19 октября официально признал, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам*», связанные с «Джебхат ан-Нусрой*» (запрещена в РФ), используют химическое оружие в Сирии. Читайте также: Ужасные кадры из-под Дамаска: Кто убивает сирийских младенцев? (ФОТО 18+) * Запрещенные на территории РФ террористические организации.

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Постпред России рассказал о больших странностях при голосовании в ООН по Сирии

Заседание Совета Безопасности ООН, на котором по инициативе США состоялось голосование по проекту резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, выглядело как срежиссированный спектакль; целью встречи было выставить Россию в неприглядном свете, считает постпред страны при ООН Василий Небензя. Россия во вторник заблокировала проект резолюции США о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Позиция страны заключается в том, что данный вопрос не следует рассматривать до представления доклада СМР по инциденту в Хан-Шейхуне. Документ представят Совбезу 26 октября, в то время как мандат экспертов СМР истекает 17 ноября. «Это была попытка выставить Россию в неприглядном, якобы, свете. Это был хорошо отрежиссированный, спланированный спектакль. Никакой абсолютно нужды обсуждать продление совместного механизма расследования, мандат которого истекает 17 ноября, сегодня не было», — сказал Небензя журналистам. Он отметил, что голосование было назначено за два дня до выхода доклада СМР об инциденте в Хан-Шейхуне. «Главное, что это никак не повлияло на судьбу самого механизма, потому что непринятие решения о продлении сегодня не означает, что такое решение не может быть принято в любой из дней до 17 ноября», — заявил дипломат. Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Читайте также: Ужасные кадры из-под Дамаска: Кто убивает сирийских младенцев? (ФОТО 18+)

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Новый «котёл»: ВКС РФ и Армия Сирии громят ИГИЛ в последней провинции (КАРТА)

Сирийская Арабская Армия при поддержке ВКС России продолжает наступление на позиции террористов ИГИЛ вдоль восточного берега реки Евфрат. Бойцы Армии Сирии взяли под свой контроль еще один посёлок вдоль восточного берега Евфрата, заперев оставшихся в этом районе боевиков в небольшом «котле». Действуя во главе с 4-й механизированной дивизией и 5-м Армейским Корпусом, САА объявила о полном освобождении н.п. Табия Джазира, расположенного к югу от недавно освобожденного города Хашам и к северо-востоку от бывшей цитадели ИГИЛ* Мохассан. Благодаря этому успешному наступлению, правительственные войска создали большие сложности для террористов на фронте вдоль Евфрата. Операции Сирийской Армии в борьбе против ИГИЛ к югу от Аль-Маядина вдоль западного берега реки Евфрат также находятся в самом разгаре. После освобождения города Махана сирийские войска двинулись дальше вниз по течению и начали штурм позиций врага у следующего важного оплота ИГИЛ — Аль-Курии. Главари ИГИЛ намеревалась превратить город Аль-Курия в мощную крепость, но из-за быстрого продвижения Сирийской армии боевики не смогли своевременно подготовить достаточную оборону. В настоящее время за Аль-Курию ведутся тяжелые бои, боевики пытаются удержать город. Вооруженные силы САР также достигли стратегического города Аш-Шара (к югу от Аль-Курии), являющегося еще одной крепостью ИГИЛ на западном берегу Евфрата. Бойцы САА готовятся к штурму его северных и западных ворот. Согласно военным источникам, многие боевики и их семьи начали отступление из Аш-Шары в направлении стратегического пограничного города Абу-Кемаль. Наступление Сирийской армии поддерживается мощными налётами российской военной авиации, наносящей точные удары по позициям, местам скопления и линиям снабжения террористов, обнаруженным на дороге между городами Аш-Шара и Абу-Кемаль. Читайте также: Клип про российских бойцов ЧВК в Сирии с припевом Виктора Цоя взрывает Сеть (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Взрыв склада боеприпасов в Дейр-эз-Зоре

Ролик ниже, наглядно иллюстрирует опасность БПЛА ИГИЛ даже на текущем этапе войны.С помощью беспилотника был подорван большой склад боеприпасов использовавшийся для операций в районе Дейр-эз-Зора. https://twitter.com/GissiSim/status/922884029610905600 – смотреть видеоМогу предположить, что одна из причин существенных потерь в мат.части, нарушение условий хранения в результате чего разовое попадание приводит к уничтожению всего склада.ХХотя опасность подобных атак была достаточно наглядно продемонстрирована еще в Мосуле, где иракцы натерпелись от беспилотников "черных".PS. Россия сегодня наложила вето на резолюцию СБ ООН предлагавшую продлить миссию ООН по расследованию хим.атак в Сирии. Вместе с Россией против проголосовала Боливия.

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