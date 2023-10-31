Совет Безопасности ООН оказался фактически парализованным из-за позиции Вашингтона по палестино-израильскому конфликту, Соединённые Штаты вместе с Израилем хотят решить палестинскую проблему путём истребления населения сектора Газа. Об этом на заседании СБ по ситуации на Ближнем Востоке заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя.

«Пришло время назвать вещи своими именами: на оккупированной палестинской территории – Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа – разворачивается гуманитарная катастрофа библейского масштаба. По поступающей информации, число погибших в анклаве перевалило за 8 тыс. человек, половина из которых дети, женщины и пожилые люди, под завалами находятся более 2 тыс. человек, половина из которых также дети. Более 21 тыс. человек ранены. Количество внутренне перемещённых лиц в Газе достигло 1,6 млн человек. Только в лагерях БАПОР находятся 640 тыс. палестинцев. На ЗБРИ более сотни погибших, 3 тыс. пострадавших. Эти жуткие цифры растут с каждым часом», – сказал он в начале выступления.

Дипломат также обратил внимание и на то, что блокада сектора Газа приобрела тотальный характер: отключены интернет и мобильная связь, регион попросту отрезан от остального мира.

Небензя заявил, что «несмотря на недвусмысленную реакцию в мире, Западный Иерусалим начал практическую реализацию своих планов по зачистке анклава». Он назвал шокирующими заявления ряда представителей Кнессета о том, что «никакой симметрии» в израильском ответе нет, и что «дети в Газе навлекли это на себя сами».

«Израиль демонстративно игнорирует мнение подавляющего большинства членов ООН, включая многих западных государств, о необходимости прекращения насилия… Из-за позиции США Совет Безопасности фактически оказался парализованным и до сих пор не смог принять резолюцию с неотложным требованием прекращения огня. Мы дважды выходили с подобными инициативами, но у Вашингтона и Западного Иерусалима совсем другие планы: истребить население Газы или выдавить его за пределы сектора, а остальное палестинское население ассимилировать в составе Израиля, чтобы таким образом решить палестинскую проблему», – констатировал он.

«Приоритетная задача мирового сообщества на сегодняшний день – остановить кровопролитие, минимизировать ущерб для гражданского населения и перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло, – указал постпред. – Необходима консолидация коллективных шагов, направленных на перезапуск полноценного переговорного процесса между израильтянами и палестинцами с целью реализации одобренной в ООН формулы "двух государств". На её основе должно быть создано независимое палестинское государство в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем».

Российский дипломат спросил американских коллег в Совбезе, почему Вашингтон против прекращения огня в секторе Газа.

«Означает ли это, что США, будучи постоянным членам СБ, поддерживает доктрину "тотального возмездия" в Газе? Где же ваше сочувствие к мирным жителям, которые вы так красноречиво выражаете на каждом заседании Совета по Украине? И это при том, что жизнь мирных граждан на Украине и близко не подвергается таким угрозам, как палестинцы в Газе. Или вы думаете только о тех, кто находится на европейском континенте, а палестинские жизни никого в Вашингтоне не волнуют?» – сказал он.

Те же вопросы Небензя адресовал западным делегациям в Совбезе, «которые стыдливо воздержались», голосуя по всем проектам резолюций, включавших призыв к прекращению огня.

Москва призывает безотлагательно прекратить огонь, «приступить к согласованию стратегии коллективных действий по политическому урегулированию конфликта» и обеспечить гуманитарные коридоры для срочного оказания помощи всем нуждающимся.

В октябре Штаты трижды голосовали против проектов резолюций Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту, дважды отвергнув российские документы и заблокировав бразильский вариант, применив право вето. Представители Вашингтона уверяют, что это произошло из-за отсутствия в документах пункта о праве Израиля на самооборону. При этом американцы предлагали свой проект резолюции, в котором не было пункта о немедленном прекращении огня.

Ранее в ООН заявили, что необходимо открыть второй КПП для доставки гуманитарной помощи населению Газы. В ООН заявили, что почти 70% погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта составляют женщины и дети. А в благотворительной организации Save the Children подсчитали, что за три недели жертвами палестино-израильского конфликта в секторе Газа стали больше детей, чем ежегодно гибнет в зонах всех других конфликтов в более чем 20 странах мира.

По материалам сайта Постпредства РФ в ООН, НТВ

Комментарий редакции

Статья подчеркивает критическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, указывает на вину США и Израиля в парализации действий Совета Безопасности ООН и призывает к немедленной остановке насилия, политическому решению конфликта и гуманитарной помощи. Автор также поднимает вопросы двойных стандартов в реакциях на разные конфликты и указывает на несогласие мирового сообщества с позицией Вашингтона и Иерусалима в этом конфликте.

Пока международное сообщество будет ограничиваться призывами возмущениями, "Васька (в лице США и Израиля) будет слушать, да есть", в данном случае нужны конкретные силовые меры и санкции, чтобы "Васька" понял, что нельзя безнаказанно убивать мирных людей.