Запад наложил вето на выступление экс-главы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани в Собезе ООН из-за страха перед “неугодной правдой”. Так считает постпред РФ в СБ ООН Василий Небензя, сказано на сайте представительства РФ.

Западная сторона всеми силами пытается скрыть объективные факты, которые могут разрушить удобную для них картину “злого сирийского режима” и непогрешимости ОЗХО. Небензя считает блокировку выступления Бустани “позором”. Он добавил, что за все время существования Совбеза он не сталкивался с подобной ситуацией.

Доклад Бустани все же был зачитан, но уже постпредом РФ при ООН. В нем дипломат негативно высказался о текущем положении дел в ОЗХО, поставив под сомнение честность расследований организации.