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Небензя возмутился блокировкой выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе ООН

08:27. 6 октября 2020 144 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Запад наложил вето на выступление экс-главы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани в Собезе ООН из-за страха перед “неугодной правдой”. Так считает постпред РФ в СБ ООН Василий Небензя, сказано на сайте представительства РФ.

wikipedia.org / The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation /
CC BY 4.0

Западная сторона всеми силами пытается скрыть объективные факты, которые могут разрушить удобную для них картину “злого сирийского режима” и непогрешимости ОЗХО. Небензя считает блокировку выступления Бустани “позором”. Он добавил, что за все время существования Совбеза он не сталкивался с подобной ситуацией.

Доклад Бустани все же был зачитан, но уже постпредом РФ при ООН. В нем дипломат негативно высказался о текущем положении дел в ОЗХО, поставив под сомнение честность расследований организации.

Владимир Гусев

Метки: новости / в мире

Источник: http://voicesevas.ru/news/54760-nebenzya-vozmutilsya-blokirovkoy-vystupleniya-eks-glavy-ozho-v-sovbeze-oon.html

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