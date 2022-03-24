Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции РФ по ситуации на Украине. За проект проголосовали Россия и Китай, против – ни одного члена Совбеза, воздержались 13 остальных членов Совета Безопасности: Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ.

Для того, чтобы резолюция была принята, ее должны поддержать не менее девяти членов Совета Безопасности ООН из 15 (пять постоянных и десять непостоянных) при условии, что никто из постоянных членов не воспользуется правом вето.

Резолюция по гуманитарной ситуации на Украине была подготовлена Россией после того, как Франция и Мексика отказались от согласования своего варианта и вынесли его на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Соавторами российского проекта выступили Белоруссия, КНДР и Сирия.

Как отмечал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, при подготовке проекта Россия стремилась уйти от какой-либо политизации, в то время как западный вариант возлагал ответственность за ситуацию на Украине только на Россию. В российском проекте призывы обеспечить гуманитарную помощь были адресованы ко «всем сторонам».

В документе подтверждался призыв ко всем сторонам «обеспечить защиту гражданских лиц и воздерживаться от атак, разрушения, демонтажа и приведения в негодность гражданских объектов». Кроме того, решительно осуждались преднамеренные атаки на мирное население и гражданские объекты, включая неизбирательные обстрелы, а также размещение военных объектов и техники в густонаселенных районах, указывалась необходимость обеспечить финансирование гуманитарной работы ООН.

Небензя отметил, что голосование «вывело на чистую воду всех тех, кому политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам».

«Мы слышали от некоторых делегаций, в частности, от делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия. Что же вы в таком случае воздержались? Голосовали бы против. Мы же прекрасно понимаем, какие истинные мотивы вашего воздержания — не применять право вето, которое в ином случае вы бы применили», — сказал он.

Также с критикой в адрес западных стран за политизацию процесса выступил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

«Вызывает сожаление, что Совет оказался неспособен достичь договоренности в итоге. Все международное сообщество желает немедленного прекращения огня», — отметил постпред КНР.

В документе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.

Кроме того, в тексте содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.

Согласно проекту, Совбез требует от всех сторон обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений. Проект призывает все стороны разрешить безопасный и беспрепятственный выезд за пределы Украины, в том числе иностранным гражданам без дискриминации, и содействовать безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи к тем, кто в ней нуждается на Украине и вокруг нее.

Как отмечается в тексте, СБ ООН «призывает государства-члены профинансировать экстренный призыв Организации объединенных наций к оказанию гуманитарной помощи на Украине, а также региональный план действий по беженцам для Украины».

Ранее Мексика и Франция представляли Совбезу свой проект гуманитарной резолюции, но не смогли согласовать с партнерами текст. Западные представители выступали за то, чтобы в документе непременно содержалось осуждение действий России на Украине и признание ее агрессором. Москва же выступает против этого — на такой проект Россия в случае голосования наложила бы вето.

В итоге Франция и Мексика решили добиваться голосования по своей резолюции в Генассамблее. Между тем в отличие от решений Совбеза ООН резолюции там не могут предписывать принудительных мер в отношении государства.

Как ранее пояснил первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский, Франция и Мексика предприняли «весьма лукавый маневр» с переводом работы по своему проекту из СБ в Генассамблею ООН — потому что текст резолюции, предложенный Парижем и Мехико, был уже согласован на 99%. По его словам, не продвигался проект Мексики и Франции исключительно из-за желания западных коллег насытить его политическими элементами с осуждением России, «чего в гуманитарных резолюциях не бывает». Российская резолюция, которую Совбез сегодня не принял, «как раз состоит из согласованных 99%».

По материалам ТАСС, ИА REGNUM, РИА Новости