Постпред РФ при ООН Василий Небензя ушёл из зала заседаний Совбеза во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля.

Политик, в частности, разразился бездоказательными обвинениями в адрес России и попытался возложить всю ответственность за мировой продовольственный кризис на Кремль. Мишель заявил, что именно Москва заблокировала украинские порты и крадёт украинское зерно. Небензя не стал это слушать и покинул зал заседаний.

Сегодняшнее заседание было посвящено вопросу о сексуальном насилии и торговле людьми на Украине. Постпред РФ в ходе своего выступления уличил западных дипломатов в тиражировании фейков о российских военных.

«Раскручивание обвинений в совершении российскими военнослужащими преступлений сексуального характера с самого начала нашей специальной военной операции (СВО) на Украине стало излюбленным приёмом киевского режима и наших западных коллег. Мы все помним, как в украинских и западных СМИ, а также в этом зале, наших солдат неоднократно обвиняли в секснасилии, ссылаясь при этом на некие сообщения, содержащие якобы достоверные данные. Никаких доказательств при этом не предъявлялось. Как и сегодня мы не слышали ни одного примера со стороны докладчиков и выступающих делегаций, – указал Небензя. – Подобные обвинения хорошо ложатся в тщательно создаваемый западными политтехнологами образ российских солдат как зверей и неотёсанных варваров, точно так же, как это делали геббельсовцы на завершающем этапе Второй мировой войны. Помните, как постпред Украины по этой же фашистской методичке рассказывал нам, как российские солдаты воровали, уходя из Бучи, бытовую технику и унитазы, потому что “в России у многих нет унитазов”?»

Дипломат призвал коллег не верить дезинформации, созданной украинскими пропагандистами и их кураторами.

«За подобными заявлениями Киева нет необходимой доказательной базы. Лучше других это, в кавычках, доказала не кто-нибудь, а сама украинская уполномоченная по правам человека — госпожа [Людмила] Денисова. Она, что называется, перегнула палку и была уволена киевским режимом с интересной формулировкой. Непонятная концентрация на многочисленных деталях сексуальных преступлений, изнасилований детей на оккупированных территориях, которые не могли быть подтверждены доказательствами. Иными словами, украинская омбудсмен бездоказательно врала всему миру всё это время. Что оказалось шокирующим даже для киевских властей», – указал он.

При этом Небензя перечислил реальные факты зверств и сексуального насилия, которые совершили украинские нацисты — все эти преступления задокументированы, а виновные уже дали признательные показания.

«Хотели бы ещё раз категорически опровергнуть любые обвинения российских военнослужащих в секснасилии. Решительно отвергаем эту ложь. Со всей ответственностью хотим заявить, что действия российских военных подчинены единым жёстким правилам, за попытки насилия в отношении мирного населения предусматривается суровое наказание. Соблюдение норм международного гуманитарного права для нас – безусловный приоритет. Чего, к сожалению, не скажешь о военнослужащих Вооружённых сил Украины и нацбатальонов. Поэтому если вы действительно хотите бороться с практикой сексуальных преступлений на Украине, не оставляйте без внимания многочисленные факты подобных преступлений, совершённых украинскими военными. Хотя политические соображения побуждают вас к тому, чтобы игнорировать подобную позорную практику», – отметил Небензя.

Отдельно постпред остановился на вооружении Америкой Украины. Он обратил внимание на то, что «боеприпасы американского производства уже активно используются [Киевом] для ударов по Донбассу, включая школы и другие учебные заведения», есть жертвы среди детей.

«На этом фоне соответствующие высказывания ряда западных чиновников, в частности, госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Киев не будет использовать американские РСЗО против целей на территории России, звучат неубедительно. Таким образом, глава американской дипломатии фактически пытается легализовать удары ВСУ по территориям ДНР и ЛНР, от которых погибают мирные жители, включая детей. В этой связи мы не только оставляем за собой право отодвигать линию угрозы от неонацистов для РФ и республик Донбасса на расстояние возможного поражения новыми дальнобойными боеприпасами, но и наносить удары по центрам принятия преступных решений об использовании подобных видов оружия», – предупредил дипломат.

Возвращаясь к тому, что Небензя покинул зал заседания после выступления Мишеля, стоит отметить, что практика, когда постпред страны так поступает, а государство далее представляет один из его заместителей, является распространённой и обычно не представляет собой политического жеста, но не в данном случае.

Позднее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя ситуацию в Telegram, отметил «зашкаливающую степень бездоказательности соответствующих обвинений, которые озвучивали наши западные партнёры».

«Максимальная степень доказанности в исполнении наших западных и украинских коллег – “русские солдаты повсеместно насилуют женщин”. И всё. Настолько очевидно, что и доказывать ничего не надо. Ни одного примера так и не было приведено. Председатель Евросовета Шарль Мишель ещё и, вопреки фактам, обвинил нас в провоцировании продовольственного кризиса. Говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры», – констатировал он.

Полянский добавил, что российская сторона, в свою очередь, опирается на «конкретные, задокументированные факты».

«Кто захочет – услышит. Кто предпочтет остаться глухим – нет. Но наше дело правое. И мы победим!!!» – заключил он.

С 24 февраля Россия ведёт спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. США и их сателлиты называют это «неспровоцированной агрессией», вводят в отношении Москвы различные санкции и поставляют Киеву вооружение. РФ продолжает идти к поставленным целям. Российские Вооружённые силы наносят удары по военной инфраструктуре и авиации Украины, гражданскому населению ничего не угрожает. Москва также намерена предать суду военных преступников. Речи об оккупации страны не идёт.

В минувшие выходные президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин также отметил, что зерно можно вывозить по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешёвый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он. Вместе с тем накануне вечером украинский президент Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать «дружественным» соседям.

По материалам РИА Новости, Telegram, сайта Постпредства РФ в ООН, НТВ, ТАСС