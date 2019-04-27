Новости Украины и Новороссии 27 апреля 2019

Молодежь ЛНР выстроила из 500 лампад знак радиационной опасности в память об аварии на ЧАЭС

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Украинского мультимиллионера арестовали за взятку в Москве

В Москве следователями Следственного комитета России (СКР) задержан известный украинский бизнесмен Павел Климец. Он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. Об этом в субботу пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на сведения, полученные от информированных источников в силовых структурах. Кому и за что предприниматель, входящий в сотню богатейших людей Украины, пытался передать деньги, пока неизвестно. Однако, по некоторым данным, сам визит в Москву политика и мультимиллионера связан с его попыткой обсудить судьбу принадлежащих ему активов в Донбассе, контроль над которыми был им фактически утерян после начала боевых действий в 2014 году. Издание пишет, что 51-летний Павел Климец был задержан в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Следователи СУ СКР по Центральному округу столицы в отношении бизнесмена и политика возбудили уголовное дело по соответствующей статье, а 12 апреля судья Марина Сырова, известная вынесением приговора по делу Pussy Riot, отправила Климца в СИЗО. Впрочем, адвокаты бизнесмена обжаловали это решение в апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая из-за нарушений УПК арестное постановление отменила, направив дело на новое рассмотрение. При этом сам Павел Климец был оставлен под стражей. Новое разбирательство пока не назначено. В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Павел Климец, неофициально подтвердили его арест в Москве. По некоторым данным, визит мог быть связан с обсуждением судьбы около 40% активов бизнесмена в ДНР и ЛНР, контроль над которыми он утратил после начала боевых действий. «В последнее время Павлу Анатольевичу неоднократно приходили предложения о том, чтобы переписать либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса», — утверждает собеседник издания. «Коммерсант» отмечает, что Павел Климец — фигура весьма известная как на Украине, так и за ее пределами. Ранее он входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины, однако, по оценке ИК Dragon Capital, по итогам прошлого года его состояние составило всего $99 млн. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP. Кроме того, ему же принадлежит строительная компания «Атлант» (ввела в эксплуатацию 2 млн кв. м жилья), Малиновский стекольный завод мощностью 87,6 тыc. тонн изделий в год, ликеро-водочный завод Prime мощностью 621 млн бутылок в год, завод переработки зерна «Бикорм», Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр и т. д. Однако война в Донбассе нанесла серьезный удар по его бизнес-интересам. Климец является уроженцем Донецка, где он получил высшее образование, работал в «Донецкшахтопроходке», а потом начал заниматься бизнесом. В Киев он перебрался в 2006 году, когда был избран депутатом Верховной рады, где занимался вопросами регулирования рынка алкоголя и табака. Структуры Павла Климца еще совсем недавно считались одними из крупнейших производителей спиртного и, в частности, водки на Украине, но его самого не раз обвиняли в выпуске поддельного алкоголя. Читайте также: Скандал — Зеленский ушёл в запой? (ВИДЕО)

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Тела ещё восьми погибших горняков подняли из шахты в ЛНР

В ЛНР спасатели извлекли из-под завалов на шахте «Схидкарбон» тела ещё восьми горняков, погибших в результате взрыва метана и последовавшего обрушения породы 25 апреля. О ходе поисково-спасательной операции сообщили в МЧС Республики. «26 апреля в 21:10 горноспасатели обнаружили тела трех пострадавших без признаков жизни на расстоянии 350 м от главного наклонного ствола. 27 апреля в 01:55 были обнаружены тела трех шахтеров без признаков жизни на расстоянии 350 м от главного наклонного ствола при ведении работ по восстановлению выработки для дальнейшего обследования. В 04:02 (27 апреля) горноспасатели обнаружили тела еще двух пострадавших без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства. Напомним, до этого на поверхность были подняты тела пятерых погибших. Судьба четырех шахтеров остается неизвестной, их поиски продолжаются. Напомним, взрыв на шахте в ЛНР произошёл в четверг, в этот момент в забое находились 17 горняков. МЧС России направило своих сотрудников на помощь республиканским спасателям. Читайте также: В ЛНР начался приём документов на получение российского гражданства (ВИДЕО)

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Зеленский обещает бойцам ВСУ еще 5 лет войны в Донбассе за высокую зарплату

Только Владимир Путин дал добро жителям Донбасса получать российские паспорта, тут же последовало «оптимистичное» заявление из Киева. Из которого следует, что бойня в Донбассе не прекратится, как минимум, в ближайшие пять лет, а солдатам, ведущим в регионе кровавую бойню станут больше платить. Видимо, с получением российских паспортов, жизнь жителей Донбасса оценили чуть подороже, а вместе с ним и старания бойцов ВСУ.

Они, эти бойцы на передовой через пять лет будут получать от одной тысячи евро (30 тысяч гривен, или 72 тысячи рублей) в месяц. Об этом в эфире телеканала СТБ заявил член команды Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин. Полковники ВСУ, по его словам, будут зарабатывать 2,5 тысячи евро в месяц.

При этом советник Зеленского подчеркнул, что не видит проблем с поиском источников финансирования. В частности, он видит его в продаже армейского имущества.

«Сегодня в министерстве обороны очень много избыточного имущества (…). На каком основании у Минобороны сейчас 530 тысяч гектаров земли? Из них 270 не используются», — отметил он.

Кроме того, Апаршин подчеркнул, что все чиновники, уличенные в коррупции в «оборонке» или преступной бездеятельности, будут наказаны.

Как отмечает «Лента.ру», заявление Апаршина высмеял помощник действующего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков. Он напомнил, что во время президентства Порошенко рост зарплат военнослужащих шел более высокими темпами.

«Через пять лет боец на передовой будет получать от 30 000 гривен. Что я могу тут сказать… Если сейчас боец на передовой получает от 24 тысяч гривен (около 800 евро — ред.), то значит прирост за пять лет — шесть тысяч гривен? Мощно, да. Правда, у нас такой прирост был за последние 12 месяцев. Но мы — не «команда Зеленского», — написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, он подверг критике предлагаемый Апаршиным источник финансирования. По его словам, все пять лет через суды команда Степана Полторака (нынешний министр обороны) возвращала имущество, которое за бесценок разбазаривали. Теперь к власти, по его мнению, пришли те же самые — причастные к этому люди.

Ранее в тот же день издание «Новое время» опубликовало военную доктрину Владимира Зеленского, подразумевающую необходимость сделать армию добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.

В частности, в документе говорится, что служба в армии Украины будет добровольной, а ВСУ избавятся от «несвойственных функций».

Согласно документу, должность начальника Генерального штаба предполагается отделить от должности главнокомандующего ВСУ, Генштабу предполагается придать функцию планированием обороны и стратегическим применением ВСУ, командованию видов ВСУ и отдельных родов войск — формирования и подготовки войск и сил, а объединенному оперативному штабу — применения войск и сил.

«Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО», — подчеркивается в документе.

Кроме того, в штабе Зеленского пообещали привлечь к руководству армией боевых офицеров, которые «заботятся о жизни солдата и способны одерживать победы». Предполагается, что командиры и органы управления тактического и оперативного уровня получат максимальную самостоятельность при принятии решений по отражению удара врага.

Документ также подразумевает избавление ВСУ от «несвойственных функций». Так военное имущество, не используемое по назначению, переведут в управление центральных или местных органов власти. «Никто не заработает на армии. Мы не на словах, а на деле обеспечим реальные стандарты НАТО относительно распределения финансового ресурса», — отмечается в документе.

Сообщается, что 50 процентов «финансовых ресурсов» Зеленский планирует направить на содержание армии, 30 процентов — на ее перевооружение, еще 20 — на подготовку войск. Контрактники будут обеспечены денежным довольствием на уровне стран НАТО, приоритетным правом на поступление в учебные заведения, бесплатным образованием, медициной и другим. Помимо этого, военным обещают выдать служебно-должностное жилье.

— Зеленский наступает на грабли Порошенко, — уверен политолог Иван Мезюхо.

— Правда Пётр Алексеевич ещё больший популист, чем избранный президент, если помните, в 2014 году он обещал платить украинским военным на передовой 1000 гривен в день. Разумеется, обещания не выполнил. Высока вероятность того, что Зеленский очень скоро может приобрести популярность политика-популиста и уж тогда он ничем не будет отличаться от деятелей старой политической элиты Украины.



«СП»: — Насколько это осуществимо?



— Теоретически это может быть осуществимо, но при справедливом распределении государственных ресурсов на Украине. Пока нет оснований говорить о том, что это справедливое перераспределение может произойти в ближайшее время.



«СП»: — Юрий Бирюков утверждает, что при Порошенко повышение зарплат военным идет быстрее. Так ли это? За счет чего?



— Повторю: Порошенко не исполнил своего обещания о выплате 1000 гривен в день солдатам на передовой, поэтому представители его команды могут сколько угодно говорить о поэтапном повышении заработных плат военнослужащих, но все их разговоры на эту тему будут пусты, так как в памяти людей Пётр Алексеевич запомнится болтуном, не выполнившим своего обещания.



«СП»: — Насколько реально повышение зарплаты в ВСУ сказывается на их боеспособности и конкретных достижениях в Донбассе?



— Учитывая, что в украинской армии есть проблемы с неуставными отношениями, алкоголизмом и наркотиками, повышение зарплаты в ВСУ уж точно не в полной мере отразилось на их боеспособности.



«СП»: — Штаб Зеленского также предлагает сделать армию полностью контрактной и избавить ВСУ от «несвойственных функций». Насколько это осуществимо? Что получится сделать, а что нет?



— Во-первых, удивляет тот факт, что предложения исходит от штаба Зеленского, а не от избранного президента. Это обстоятельство красноречиво говорит о том, что украинцы поменяли шило на мыло. Во-вторых, судя по заявлению команды Зеленского, стоит ожидать нового дерибана в украинской армии. Имущество Минобороны Украины — лакомый кусочек для многих дельцов в этой стране. В-третьих, не исключаю того, что высший офицерский состав будет противодействовать очередной военной реформе на Украине. В-четвёртых, переход на контрактную армию на Украине вполне возможен, но пока есть сомнения в том, что Зеленский сможет осуществить эту часть реформы.

— Самый главный вопрос, который возникает: а какая передовая будет через пять лет, ведь Зеленский обещал закончить войну на Донбассе? — Комментирует заявление Апаршина председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

— Сама по себе сумма в 1000 евро в месяц за службу в военных условиях не кажется заоблачной. Но, естественно, на Украине она звучит фантастически. Понятно, что консультанты Зеленского выглядят абсолютно непрофессионально, как военные специалисты, но от них никто и не ждет компетентности. Вся команда Зеленского — это команда людей, настроенных весело и быстро развалить страну под приговоры о борьбе с коррупцией.

Если взять общее количество служащих в зоне «АТО» в 30 тысяч человек, то расходы в 30 миллионов евро ежемесячно на их довольствие вполне по карману даже тощему украинскому бюджету. Бюджет обороны Украины составляет около 200 миллиардов гривен или примерно 6.3 миллиардов евро в год. Потратить из этой суммы 6 процентов на денежное довольствие военных представляется вполне возможным. Однако, всем понятно, что, учитывая очень низкий уровень зарплат в гражданских отраслях, такие зарплаты вряд ли кто-то будет платить военным.

«СП»: — Насколько адекватна указанная сумма относительно средних зарплат на Украине? Повысит ли она привлекательность военной службы?

— Средняя зарплата на Украине считается равной 10 тысячам гривен. Однако, такие зарплаты недостижимы для малообразованных выходцев из маргинальных семей, которые составляют большинство среди контрактников в украинской армии.

Но сегодня в украинской армии зарплаты также сильно отстают от денежного довольствия в армиях Европы. Даже учитывая высокую безработицу, призыв и контрактный набор в украинскую амию идет с огромным трудом.

«СП»: — А справедлива ли критика Бирюкова?

— Юрий Бирюков — главный военный агитатор Порошенко, который явно искажает реальные факты, указывая, что в армии Порошенко довольствие достигло 800 евро в месяц.

На самом деле в зоне военных действий командир роты получает примерно 450 евро в месяц и это почти в два раза меньше цифр, которыми хвастается Бирюков. Лейтенанты и сержантский состав получают еще меньше, и только полковники примерно дотягивают до этой суммы. Бирюкову просто хочется подчеркнуть достижения Порошенко в области создания и укрепления украинской армии и продемонстрировать полный непрофессионализм команды Зеленского.

«СП»: — Порошенко еще в начале своего президентства обещал повысить зарплату военным. Можно ли сказать, что обещание выполнено в полном объеме?

— Даже спустя пять лет после заявления Порошенко о «тысяче гривен в день каждому солдату», это заявление выглядит пустым враньем. Солдаты в зоне АТО получают в три раза меньше, и это, кстати, стало одной из причин провала Порошенко. В этой избирательной кампании ему припомнили все его лживые обещания насчет окончания войны за неделю, насчет немереных окладов для военных, насчет победы над казнокрадами и т. д. Все это обернулось против него.

«СП»: — Насколько реально повышение зарплаты в ВСУ сказывается на их боеспособности и конкретных достижениях в Донбассе?

— Несмотря на сильное отставание в оснащении и довольствии в украинской армии, все же нельзя не заметить, что в армии произошли довольно большие изменения. Солдат стали лучше кормить, улучшилась форма и качество обмундирования, воинские соединения стали более обученными и боеспособными. Однако в столкновении с мотивированными и неплохо вооруженными армейскими частями ДНР и ДНР они не смогут победить даже за счет перевеса в количестве техники и солдат. Эта армия может воевать против мирного населения или плохо вооруженных ополченцев, но у нее нет возможности победить настоящую подготовленную военную группировку.

Порошенко активно поводил милитаризацию Украины для того, чтобы оправдывать провалы в экономике и социальной жизни войной на Донбассе, а не для того, чтобы реально воевать. Вот почему именно коррупция в оборонной промышленности стала одним из главных источников его доходов, и она же привела к падению его авторитета и рейтинга.

Дмитрий Родионов

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Почему молчит Путин. Небензя объяснил позицию Кремля по Зеленскому

Во вторник, 23 апреля, ЦИК Украины завершил подсчет голосов в президентских выборах. Зеленский стал избранным президентом, и в его адрес со всех сторон потекли поздравления. Почти со всех — Путин промолчал. Пока Зеленского поздравляли представители отечественного политикума: Парубий, Гройсман, Тимошенко и Климкин, — Путин молчал. Пока Зеленского поздравляли Дональд Трамп, Ангела Меркель, Йенс Столтенберг и Дональд Туск, Путин молчал. И только накануне представитель России в ООН Владимир Небензя объяснил, почему. По словам дипломата, Россия не станет поздравлять новоизбранного президента Украины до тех пор, пока он не продемонстрирует свои истинные намерения в отношении Донбасса. И это принципиальная позиция. Небензя отметил, что господин Зеленский пока лишь сделал ряд противоречивых заявлений, а точная его позиция до сих пор не ясна. Поэтому и цветы присылать рано. Россия крайне заинтересована в том, чтобы ситуация на Донбассе была урегулирована как можно скорее. Петр Порошенко в этом направлении никаких шагов не предпринимал, и минские договоренности соблюдать (на деле, не на словах) отказывался. Поэтому сейчас остается надежда на Зеленского. В Москве оценят его подход к решению этого болезненного вопроса. «Будем смотреть, будет ли он придерживаться Минских соглашений или будет придумывать новые форматы, как это сделать. Время покажет», — заявил Небензя. Читайте также: Донбасс идёт домой! Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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ДНР получила новую спецтехнику из России (ФОТО)

В пятницу, 26 апреля, восемь единиц коммунальной специализированной техники, полученной по линии гуманитарной помощи из РФ, передано городам и районам Донецкой Народной Республики. Об этом «Русской Весне» сообщили в отделе по связям с общественностью и организационно-протокольной работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики. «В апреле текущего года Минстрой ДНР по гуманитарной линии получил из России 8 единиц коммунальной специализированной техники: 3 экскаватора-погрузчика, 4 единицы спецтехники для вывоза ТБО (мусоровозы) и один пассажирский автобус. На данный момент все необходимые процедуры по оформлению документации пройдены, и сегодня города заберут технику для дальнейшей эксплуатации. Администрация Новоазовского района забирает пассажирский автобус и мусоровоз, администрации городов Енакиево, Шахтерска и Амвросиевского района получили мусоровозы, а экскаваторы-погрузчики распределены в Ждановку, Харцызск и Дебальцево», — рассказал министр. Сергей Наумец отметил, что помощь очень актуальна и своевременна, так как парк специализированной техники, обслуживающей коммунальное хозяйство Республики, подвергается постепенному износу и не обновлялся более 6 лет. В связи с этим назрела острая необходимость в его пополнении. Главы городов и районов ДНР в свою очередь выразили благодарность Главе ДНР Денису Пушилину и министру строительства и ЖКХ Сергею Наумец за оказанное содействие в получении спецтехники. Напомним, ранее в декабре прошлого года Минстрой ДНР получил из Российской Федерации 3 единицы спецтехники для содержания внутригородских дорог (один автогрейдер и 2 комбинированные машины ).

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Глава ЛНР рассказал о реакции жителей Республики на решение России о паспортах

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью RT прокомментировал решение России начать выдавать жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины паспорта по упрощённой схеме. «Я лукавить не буду, я знал немножечко заранее… о том, что подобный указ будет… В республике праздничное настроение. Это то долгожданное, выстраданное нами решение, к которому все жители республики шли пять лет… Все наши граждане имеют возможность получить паспорт гражданина Российской Федерации… Поэтому, честно, ликование, радость», — отметил глава региона. По словам Пасечника, народ республики «очень-очень доволен». «Новый глоток энергии, новый вдох желания строить, творить, дерзать, восстанавливать республику и быть кому-то полезными», — заключил он. Как ранее сообщала «Русская Весна», 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донбасса могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме. Читайте также: В ЛНР начался приём документов на получение российского гражданства (ВИДЕО)

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Повлияет ли выдача паспортов РФ жителям Донбасса на пенсии россиян: в правительстве ответили

Массовая выдача российских паспортов гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик не должна стать большой нагрузкой на пенсионную систему РФ. Об этом представителям СМИ сказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. «Я не думаю, что это будет большой нагрузкой», — заявил правительственный чиновник, отвечая на вопросы журналистов. Как ранее сообщала «Русская Весна», в Пенсионном фонде РФ разъяснили, что жители Донбасса, которые примут решение оформить российское гражданство в упрощённом порядке по новому указу Путина, смогут получать страховую пенсию по достижении пенсионного возраста только в случае переезда на постоянное жительство в Российскую Федерацию. Читайте также: В ЛНР начался приём документов на получение российского гражданства (ВИДЕО)

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