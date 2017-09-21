Новости Украины и Новороссии 21 сентября 2017

Порошенко и Пенс покинули зал перед выступлением Лаврова в Совбезе ООН

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Петр Порошенко по очереди покинули зал заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед началом выступления Сергея Лаврова, передает РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства во время речи украинского президента также отсутствовал, однако остальные члены российской делегации, включая постпреда России при ООН Василий Небензя и замглавы МИД Геннадия Гатилова, находились в зале.

О чем говорил Лавров

Лавров в своем выступлении заявил о возможности взаимодействия между ООН и ОБСЕ по обеспечению безопасности мониторинговой миссии в Донбассе.

“Есть перспективы и у взаимодействия между ООН и ОБСЕ. Такую возможность предполагает российская инициатива учредить миссию ООН по охране СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины с целью содействия строгому и всеобъемлющему выполнению Минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса”, — заявил он.

Он также подчеркнул, что Россия приветствует инициативу ООН по проведению заседания, посвященного реформированию миротворчества всемирной организации. По словам Лаврова, деятельность ООН на этом направлении необходимо адаптировать к современным реалиям.

Дипломат при этом призвал с осторожностью относиться к усилению мандата миротворческих миссий ООН и заявил, что силe “голубые каски” могут применять только в целях самообороны и для защиты мандата.

По его словам, наделение миротворцев дополнительными силовыми полномочиями, например, в Демократической Республике Конго и Мали, не подтверждают то, что принудительные операции миротворцев оправдывают достигнутые результаты.

“Силовые мандаты, если и сохранять такую опцию, должны самым тщательным образом калиброваться под конкретную ситуацию”, — подчеркнул Лавров.

Кто еще покидал зал во время заседаний

Это не первый случай, когда делегация покидала зал заседания в знак протеста или по другим соображениям. Днем ранее российские представители на Генасамблее не стали слушать выступление президента Литвы Дали Грибаускайте.

Лидер Литвы ранее заявила в беседе с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, что российско-белорусские учениях “Запад-2017″ моделировали реальный конфликт со странами НАТО. В Минобороны назвали эти обвинения абсурдными и не имеющими ничего общего с действительностью.

В июле во время переговоров гуманитарной подгруппы по Донбассу в Минске делегации Луганской и Донецкой народной республик, а также России покинули зал заседания в знак протеста против позиции Киева по обмену пленными.

Недовольство представителей Луганска, Донецка и Москвы вызвало заявление о том, что украинские власти будут вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и “Россией-оккупантом”. Делегации назвали такую позицию деструктивной и восприняли ее как нежелание проводить обмен.

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Порошенко: Миротворцев на Донбасс нужно отправлять незамедлительно

Выступая с трибуны Генассамблеи ООН, президент Украины заявил о том, что призывает к скорейшему введению миротворцев на Донбасс. Как известно, инициатива Порошенко отличается от инициативы Владимира Путина тем, что украинский президент “собирается ввести” вооружённую миссию на границу Донбасса с Россией, а президент России говорит о вводе ооновских миротворцев вдоль линии соприкосновения. При этом Москва отмечает, что основной задачей миротворцев ООН станет охрана специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая занимается наблюдением за выполнением условий Минских соглашений.

Помимо всего прочего российская сторона отмечает, что люди гибнут не на границе Донбасса с Россией, а именно вдоль линии соприкосновения украинских сил с силами ЛДНР.

Порошенко обратился к генсеку ООН с предложением об отправке на Украину «специальной миссии для технических оценок». Сколько ещё миссий от различных международных организаций нужны Порошенко, чтобы тот в конечном итоге принял решение о прекращении кровопролития в ходе гражданской войны?



Глава МИД Германии Зигмар Габриэль высказался о том, что территория деятельности будущей миротворческой миссии не должна ограничиваться лишь охраной СММ ОБСЕ. По словам Габриэля миссию «нужно распространить на весь Донбасс».



Напомним, что в Нью-Йорк Порошенко прибыл с российскими паспортами и военными билетами, в очередной раз объявив о “российской военной агрессии”.

источник

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Доказательства на стол, Петр Алексеевич

Одного позора было мало…



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Сверхнаглость: Украина требует у ДНР вернуть Дебальцево, а у России — отменить признание документов Республик

Украинская делегация в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске потребовала вернуться к линии разграничения, определенной Меморандумом от 19 сентября 2014 года. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя украинской стороны Леонида Кучмы Дарка Олифер. «В соответствии с этим документом Дебальцево должно находиться под контролем Украины; вдоль неподконтрольной Украине части украинско-российской границы следует создать зоны безопасности, а на юге Донецкой области должен быть район, свободный от тяжелого вооружения и военной техники — речь идет о населенных пунктах Кальмиусское (бывшее Комсомольское), Кумачово, Новоазовск, Саханка», — написала она на своей странице в соцсети, добавив, что «эти договоренности были достигнуты в 2014–2015 годах, и их выполнение является обязательным для РФ и ОРДЛО». Кроме того, Киев потребовал отменить признание Россией документов ДНР и ЛНР и поставил вопрос о возвращении ему предприятий и государственного имущества на территории Республик. Читайте также: В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Захарченко

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Саакашвили «страшно» накажут за прорыв госграницы, — генпрокуратура Украины

Экс-глава Одесской ОГА, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен заплатить штраф за административное правонарушение — незаконное пересечение государственной границы Украины. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. «Саакашвили нужно заплатить штраф и оформить документ, который позволит ему пребывание на территории Украины. Этим делом занимается суд во Львовской области. Убежден, что он примет решение в соответствии с законом. Я в это не вмешиваюсь», — рассказал глава ГПУ. Некоторые участники и организаторы событий в пункте пропуска «Шегини» 10 сентября подпадают под уголовную ответственность, говорит генеральный прокурор. По его словам, в связи с этим никаких мер применяться пока не будет. В отношении этих лиц уже ведутся следственные действия. В частности, расследуется факт насилия в отношении украинских пограничников, которое Луценко считает «подлым, в спину». По словам Луценко, все идентифицированные лица будут привлечены к уголовной ответственности, и затем суд будет решать их дальнейшую судьбу, в частности предусматривается арест. Читайте также: В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Захарченко

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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Захарченко

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Александром Захарченко, заявил в среду РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее портал Life.ru сообщил, что Захарченко прибыл в Кремль, чтобы посетить юбилейный концерт Иосифа Кобзона. «Нет», — сказал Песков на вопрос о возможности встречи Путина с Захарченко. Читайте также: Лавров проигнорировал выступление Порошенко в Совбезе ООН

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Лавров проигнорировал выступление Порошенко в Совбезе ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров не присутствовал на выступлении президента Украины Петра Порошенко в рамках заседания СБ ООН по миротворчеству, проходящего в среду «на полях» 72-й сессии ГА ООН. Как передает корреспондент РИА Новости, во время выступления Порошенко в зале присутствовала делегация РФ, в том числе постпред РФ Василий Небензя и замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, однако Лаврова, возглавляющего делегацию, там не было. В ходе своего выступления Порошенко, в частности, заявил, что ситуация в Донбассе не улучшается, и призвал генсека ООН к скорейшему размещению там миротворцев. Читайте также: Порошенко просит ООН поскорее ввести в Донбасс миротворцев (ВИДЕО)

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Опубликованы подробности об украинском законопроекте о «реинтеграции Донбасса»

Закон о «реинтеграции Донбасса» даст право украинскому президенту Петру Порошенко вводить военное положение не только в Донецкой и Луганской областях, но и на территории других регионов страны.

Как пишет о переходных положениях законопроекта о реинтеграции Донбасса РБК-Украина, в документ могут внести параграф, дающий президенту Украины право вводить военное положение не только в зоне так называемой АТО, но и в других регионах Украины, прекращая там работу местного самоуправления и вводя военные администрации.

Согласно законопроекту, в случае введения военного положения для восстановления контроля Киева над Донецкой и Луганской областями там прекращаются полномочия всех органов власти.

«Руководство территориями, на которых введено военное положение, будет осуществлять совместный оперативный штаб ВСУ под общим командованием Генштаба ВСУ», – отмечается в публикации.

Напомним, 7 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что работа над законопроектом по реинтеграции Донбасса завершается, он будет в ближайшее время обнародован и вынесен на обсуждение.

До этого заместитель министра по вопросам неподконтрольных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса понятие «антитеррористическая операция» (АТО) решено заменить на «операцию по обороне Украины».

Антон Касс

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