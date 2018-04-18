Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 апреля 2018

Россия могла уничтожить доказательства химатаки в Сирии, — МИД Франции

Министерство иностранных дел Франции опубликовало заявление, в котором сообщается, что основные доказательства применения химического оружия в сирийском городе Дума могут быть уже уничтожены, поскольку район контролируется сирийскими правительственными войсками. «Сегодня Россия и Сирия все еще отказывают в разрешении доступа следователям к месту атаки, несмотря на то, что следователи прибыли в Сирию 14 апреля. Вполне вероятно, что доказательства и ключевые элементы уже исчезли с территории, которая, кроме того, полностью контролируется российскими и сирийскими армиями», — говорится в сообщении. Также отмечается, что определить виновных в химической атаке смогло бы только совместное расследование ООН и ОЗХО, но инициативу об этом заблокировала Россия. Ранее представительство Великобритании при ОЗХО сообщило, что Россия не пускает инспекторов миссии в Думу. Как сообщала «Русская Весна», президент Франции Эммануэль Макрон рассказал об истинных целях ракетного удара по Сирии: разделить Россию и Турцию и показать Путину, что «мы не милашки». Читайте также: Израиль снова напал на Сирию, проигнорировав заявление России

«Пахнет Асадом!» — «журналистка» CNN обнюхала детский рюкзак в поисках зарина (ВИДЕО)

Пытаясь убедить американский народ в необходимости и оправданности ракетного удара по Сирии, американские СМИ порой отбрасывают остатки приличия и здравого смысла. Так, в лагере беженцев журналистка американского телеканала CNN нашла «неопровержимые доказательства» химической атаки и применения химического оружия. Общаясь с людьми, которые, по словам репортёра, «раньше жили в Гуте и Думе», она перед камерой обнюхивает детский школьный рюкзак, утверждая, что от него якобы «исходит сильный химический запах». То, что владелица рюкзака со своей мамой стоит рядом и обе они живые и невредимые, журналистку не смущает — определять зарин по запаху без спецсредств защиты — разве не этим настоящие журналисты занимаются каждый день? Чудовищно опасный отравляющий химагент, похоже, выветрился без следа, оставив только явственный для американской журналистки аромат, ведь ребёнок возится с рюкзаком, достаёт оттуда игрушки без какого-либо ущерба для здоровья. Примечательно, что ещё на заре своего президентства и во время избирательной кампании Дональд Трамп называл телеканал CNN каналом фейковых новостей, даже отказываясь отвечать на вопросы журналистов этого канала во время своих пресс-конференций. А сейчас, похоже, и CNN, и Белый дом напевают одну мелодию. Напомним, на основе фальсифицированного видео о химатаке в сирийской Думе так называемая антитеррористическая коалиция во главе с США в ночь на 14 апреля нанесла по Сирии массированный ракетный удар. Это было сделано в обход Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Более того, Дамаск перед этим пригласил в Думу миссию экспертов Организации по запрету химоружия (ОЗХО), а Россия гарантировала безопасность членов миссии. Читайте также: США встревожены возможным запретом на пролёт авиалайнеров над Россией

Если Россия не будет тратить миллиарды в Сирии, то потеряет их в Европе

«КП.ру» анализирует действия нашей страны в арабской республике. Точных оценок, сколько России стоит война в Сирии, нет — эти данные находятся в закрытой части федерального бюджета. По оценкам же военных экспертов, на Сирийскую кампанию уже потрачено около $2 млрд (120 млрд руб). Сюда включены и полеты авиации, и бомбардировки террористов, и содержание военной базы, и зарплаты служащим. Средства эти в казне заложены — на оборону у нас каждый год выделяется по 3 трлн руб. Зачем страна тратит такие большие деньги? По чисто прагматической причине — чтоб не потерять еще больше. Не пропустить на Запад Одна из версий закулисных причин войны в Сирии связана с проектом газопровода из Саудовской Аравии и Катара через Сирию и Турцию — для поставок газа в Европу. Для России этот газопровод означает потерю газовой монополии, а с ней и позиции в мире. Допустить это для страны, позиционирующейся как энергетическая держава, невозможно. Сирия проекту мешала: Асад его не поддержал. — Многие считают, что эта версия излишне конспирологична. Но логика в ней есть, поскольку гражданская война в Сирии началась именно с подачи Саудовской Аравии и Катара. Саудиты задействовали там и деньги, и медиаресурсы, которые активно проводили политику по демонизации Асада. Ну не без выгоды для себя же? — говорит Константин Симонов, руководитель Фонда национальной энергетической безопасности. — Если Россия уйдет из Сирии, то вполне вероятно, что вновь возникнет этот сценарий — газопровода через Сирию и Турцию в Европу в пользу наших очевидных конкурентов на геополитической арене. Вряд ли для нас это было бы хорошо, это очевидные финансовые потери, которые даже и оценить сложно. Судя по тому, как сейчас развиваются события, сценарий какого-либо газопровода по Сирии малореалистичен. Нефтяной рычаг Любые обострения ситуации вокруг Сирии так или иначе ведут к росту цен на нефть. Взять хотя бы последнюю неделю. Нефть — вновь выше $70 за бочку. Это выгодно всем крупнейшим экспортерам черного золота, включая как, с одной стороны, Саудовскую Аравию и США, так и, с другой стороны, Россию. Российский бюджет до сих пор более чем наполовину зависит от продажи энергоресурсов. Некоторые эксперты шутят, что Трамп, объявив о бомбежке Сирии, решил помочь рублю, который перед этим упал на фоне новой волны американских санкций. Оружейный шоу-рум — Есть вещи, которые сложно измерять деньгами. Благодаря нашему вхождению в Сирию, получился прорыв в военно-техническом сотрудничестве с Катаром и Саудовской Аравией (давние партнеры США, покупавшие там оружие. — Ред.), — считает Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений». — В ином случае этого бы не было. В значительной степени это признание нашего возросшего влияния в этом регионе. С саудитами самый большой контракт должен быть на поставку комплексов С-400. Пока точная сумма непонятна, но речь может идти о миллиарде долларов. Для сравнения, в 2017 году Россия экспортировала различных видов вооружений на $8 млрд. Как поясняли в Минпромторге, наши пушки, автоматы и самолеты поставляются в 100 стран мира. Военная операция в Сирии стала своего рода рекламной кампанией — показала боеспособность этой продукции. Читайте также: Нардеп Гаврилюк ездит на джипе, который предназначался для «АТО» (ФОТО, ВИДЕО) Евгений Беляков

Израиль снова напал на Сирию, проигнорировав заявление России

Сегодня ночью (16 апреля) сирийские силы ПВО сбили 9 израильских ракет, которыми израильские самолёты обстреляли два объекта на территории Сирии — авиабазы Шайрат и Думейр. Сирийские ПВО сбили все израильские ракеты. Также по сообщениям некоторых СМИ, сирийские ПВО нанесли ответный удар по израильским самолётам. Ещё 10 февраля МИД России сделал специальное заявление по поводу израильской агрессии против Сирии. Об израильских ударах по Сирии. «По поступающей информации в ночь с 9 на 10 февраля и утром 10 февраля израильская авиация нанесла несколько ракетных ударов по целям на территории Сирии, в том числе находящимся на границе зоны деэскалации на юго-западе САР. Потери среди сирийцев и материальный ущерб в результате этих нападений уточняются. Как явствует из сообщений, один военный израильский самолет был подбит в районе Голанских высот. В Москве с серьезной обеспокоенностью воспринято последнее развитие событий и атаки на Сирию. Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряженности внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле. Напоминаем, что сирийские правительственные войска соблюдают имеющиеся договоренности по обеспечению устойчивого функционирования зоны деэскалации на юго-западе страны. Настойчиво призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, могущих привести к еще большему осложнению ситуации. Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона. Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами». ВВС Израиля наносят новый удар Вчерашнее израильское нападение на Сирию, причём на объекты, о которых заведомо известно, что там располагаются российские подразделения, означает, что Израиль достаточно нагло и открыто проигнорировал вышеприведённое заявление российского МИДа. В российских политических кругах с недавних пор существует поговорка — «Если не хотите разговаривать с Лавровым, вам придётся иметь дело с Шойгу». Эта грубоватая, но справедливая во всех отношениях фраза может и должна относится к Израилю. Юридически Сирия находится в состоянии войны с Израилем, незаконно оккупирующем сирийские Голанские высоты. Это состояние ограничивается только временным перемирием, заключённым под эгидой ООН в 1970-х годах, и постоянно нарушаемым Израилем. Россия до последнего момента сдерживала сирийскую сторону от нанесения ответного удара, чтобы не обострять военную обстановку в Сирии. Надо заметить, что весь север и центр Израиля может быть атакован сирийскими ракетами средней дальности. Расстояние от Дамаска до Тель-Авива составляет величину всего 213 километров по прямой. Вся политическая свистопляска последних лет о сирийском химическом оружии была инспирирована Израилем, так как только сирийское химическое оружие сдерживало Израиль от нападений на Сирию. После принудительной ликвидации сирийского химического оружия начались постоянные нападения государства Израиль на Сирию, обстрелы важных и значимых государственных и военных объектов, объектов инфраструктуры. В отсутствие у Сирии химического оружия сирийские ракеты не представляют большой угрозы для Израиля, но тем не менее они могут нанести существенный урон израильской инфраструктуре, израильской авиации на аэродромах базирования и, в принципе, прекратить сообщение Израиля с внешним миром через израильский аэропорт имени Бен-Гуриона и морской порт города Хайфа. В свете последних событий в Сирии после того, как сирийские силы ПВО успешно отразили массированное нападение израильского «старшего брата», игнорирование государством Израиль заявления Российского Министерства иностранных дел от 10 февраля может привести к тому, что Россия перестанет сдерживать сирийских товарищей от ответных акций в отношении государства Израиль, что может привести к тяжелейшим последствиям для израильской экономики и израильского населения. Я не уверен в том, что нынешние руководители государства Израиль адекватно воспринимают действительность и способны принимать решения в интересах своей страны, а не в интересах своих предвыборных кампаний. Господа Нетаньяху и Либерман заигрались в войну в связи с предстоящими выборами, и я не очень понимаю, может ли кто-либо из других израильских политиков и военных, входящих в военно-политическое руководство Израиля, остановить самоубийственную для государства Израиль политику продолжения агрессии против Сирии, которая может привести к катастрофе самого государства Израиль. Единственной альтернативой войне в регионе по-прежнему остаётся всеобщее мирное урегулирование и возврат государством Израиль всех незаконно оккупированных им территорий. Читайте также: Российские военные нашли в Думе лабораторию по производству химоружия (ВИДЕО) Михаил Ошеров, для «Русской Весны»

Охота на ведьм: почему Запад боится правды о Сирии

«Первой жертвой войны всегда становится правда», — эту истину давно усвоили западные журналисты, которые в период подготовки и осуществления своими правительствами любых военных операций моментально забывают о необходимости соблюдать хотя бы видимость свободы слова. Помнится, в 2003 году на конгрессе Всемирной газетной ассоциации в Дублине я был свидетелем выступления известного канадско-британского медиамагната Конрада Блэка, на тот момент контролировавшего третью по величине англоязычную медиаимперию, которая издавала газеты в США, Британии, Канаде и Израиле. С трибуны форума, собравшего ведущих мировых издателей и редакторов, Блэк начал поучать их, заявляя о необходимости поддерживать любую военную операцию США в любой «горячей точке», поскольку, мол, Америка «стоит на страже демократии во всем мире». И гордо заявил, что ни одна газета его медиахолдинга не позволит себе критику американской армии. Вот вам и хваленая свобода слова, вот вам и редакционная политика, независимая от издателей. После этих слов некоторые редакторы (в основном ближневосточные) демонстративно вышли из зала в знак протеста против таких поучений. Показательно, что вскоре Конрада Блэка обвинили в крупном мошенничестве, и Чикагский суд приговорил его к 6,5 года тюремного заключения. Как видите, показной проамериканский патриотизм издателя не мешал ему присваивать деньги инвесторов. Нынешняя информационная политика западных СМИ относительно ракетных ударов по суверенной Сирии живо мне все это напомнила: полное неприятие фактов и теорий, не вписывающихся в «единственно правильную» официальную версию об отравлении Дамаском своих граждан в Думе, навешивание ярлыков на тех, кто пытается даже не поставить ее под сомнение, а задает неудобный вопрос «Зачем это Асаду?», выбрасывание инакомыслящих из эфиров. В конце прошлой недели ведущая канала Sky News грубо прервала генерала Джонатана Шоу, бывшего командующего британскими войсками в Ираке, когда тот начал объяснять в прямом эфире, что у Дамаска не было никаких оснований устраивать химическую атаку в Думе. Услышав, что «Асад уже выиграл эту войну», телеведущая с испуганными глазами вдруг резко оборвала собеседника и прекратила интервью. Не вписался генерал в формат телеэфира, не те вопросы задавал. Особенно учитывая тот факт, что это происходило за несколько часов до нанесения ракетных ударов по Сирии. Дальше всех в охоте на ведьм пошла газета The Times. В субботу (то есть, собственно, в день ночной атаки против Сирии) она вышла с главной новостью на первой полосе, скорее являющейся публичным доносом: «Апологеты Асада работают в университетах». Газета обрушилась не нескольких британских профессоров и лекторов университетов, совсем недавно объединившихся в небольшую «Рабочую группу по Сирии, пропаганде и СМИ». Преподаватели объяснили, что их цель — изучение влияния пропаганды на развитие войны в Сирии, и успели, по большому счету, опубликовать лишь одну заметку по «делу Скрипаля».

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте Но это не помешало The Times обрушиться на «полезных идиотов Асада», как выразилась газета. Основываясь на нескольких их твитах и блогах, в которых преподаватели позволили себе поставить под сомнение официальную версию, The Times заявила, что они «распространяют проасадовскую дезинформацию» и «конспирологические теории». «На самом деле группа скрупулезна в своих анализах и подаче информации… — ответил на эти обвинения профессор Эдинбургского университета Тим Хайвард, на которого указывала газета. — Группа не «проасадовская». Говоря о себе лично, я просто «продобывающий правду». Некоторые из упомянутых в статье The Times преподавателей вообще сообщили, что газета приписала им слова, которых те никогда не произносили. А лектор социологии Сами Рамадани написал: «Невероятно! The Times, наиболее аутентичный голос истеблишмента Британии, посвятил первую полосу, разворот и редакционную статью искажению политики и целей небольшой группы ученых, включая меня, которые хотят провести независимое исследование освещения событий в Сирии. Это действительно пугает». Газета, кстати, не ограничилась цитированием твитов и даже ретвитов задающих неудобные вопросы преподавателей. Авторы статьи связались и с руководством университетов, в которых работают ее фигуранты, потребовав разъяснений по поводу допустимости столь «неподобающего» поведения ученых — иначе донос был бы неполным. Неудивительно, что один из упомянутых в статье лекторов назвал все это «охотой на ведьм в стиле Маккарти». Трудно сказать, чем закончится эта охота для нескольких британских преподавателей. Судя по тому, что The Times продолжила кампанию травли и в последующих номерах, на вузы, где работают профессора, окажут сильное давление. Но надо понимать, что конечная цель столь широкомасштабной кампании против инакомыслящих не конкретный политик или небольшая группа лекторов, не делающих погоды. Цель новой охоты на ведьм на Западе — запугивание всего сообщества независимых экспертов и «говорящих голов». Им как бы показывают: посмеешь задать неудобный вопрос по Сирии или России — тебя на годы отлучат от эфиров, ты получишь ярлык «полезного идиота», у тебя возникнут проблемы на работе. Поэтому лучше не рискуй: либо повторяй официальную версию о «доказанной» вине Асада, оправдывая незаконные ракетные удары по суверенному государству, либо вообще не комментируй эту тему. И не вздумай искать правду — она уже стала жертвой очередной войны Запада. Читайте также: Российские военные нашли в Думе лабораторию по производству химоружия (ВИДЕО) Владимир Корнилов

США не удастся «под бомбами» лишить Асада власти в Сирии, — Небензя

США не удастся силой лишить президента Сирии Башара Асада власти в стране, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Трудно представить, что после всего, что произошло, сирийские власти испытывают энтузиазм говорить о политическом урегулировании в своей стране по указке западной тройки. Если задача стоит в том, чтобы под бомбами заставить сирийского президента сесть за стол переговоров, представить это, как победу над ним, поскольку он, мол, понимает только силу, а по итогам этих переговоров сместить его и отдать под суд как „военного преступника“, о чем прямо грозят из Вашингтона, Лондона и Парижа, то такая задача нереализуема», — сказал российский постпред на заседании Совета Безопасности ООН. Читайте также: Аваков обсудил в США возвращение Донбасса

Частные подрядчики Пентагона

Интересная статистика по частным индивидуальным подрядчикам Пентагона действующим на территории Афганистана, Сирии, Ирака и других стран.

Львинная доля подписавших контракт "частников" приходится на Афганистан – 26 647, из них американцы составляют менее половины, а остальные набраны из других стран.

В Сирии и Ираке развернуто 5 508 человек, при это американцы составляют около половины развернутого персонала.

В остальных странах региона развернуто 14 622 человека и снова американцы составляют менее половины.

По ссылке можно посмотреть тарифную сетку https://www.glassdoor.com/Contractors-Salary/US-Department-of-Defense-Contractor-Salary-E14798.htm для тех, кто собирается подать заявку на включение в программу Пентагона по привлечению квалифицированных военных и гражданских специалистов, в том числе и для службы за пределами США.

Также интересны графики, указывающие на сокращение численности персонала "частных подрядчиков" за рубежом в период с 2008 по 2018-й год, что связано с выводом оккупационных войск из Ирака и сворачиванием оккупационной администрации, а также с перекладыванием части ответственности в Афганистане с Пентагона на плечи частных военных компаний, которые сами занимаются подбором персонала под свои нужды.

Налицо характерное падение в середине правления Обамы и небольшой рост в последний год, который может оказаться как временной флуктуацией, так и началом нового восходящего тренда связанного с новой Холодной войной и увеличением контингентов США на территории Афганистана и Сирии.

Разумеется, стоит делать поправку, что это официальная статистика, наверняка есть еще солидная группа лиц проходящих по другим ведомствам (не говоря уже о ЧВК) или же действующих неофициально в рамках тех или иных разведывательных структур.

По наводке Диляны Гайтанджиевой.

Главарь ячейки ИГИЛ* погиб от взрыва во время задержания сотрудниками ФСБ под Ростовом

* запрещенная в РФ группировка

В ростовской области была ликвидирована ячейка террористов.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Поиск правды в развалинах Думы

Британский журналист Роберт Фиск, который побывал в Думе в рамках пресс-тура организованного сирийским правительством, рассказал, как он бродя по разрушенным улицам и тоннелям Думы искал признаки химической атаки бесконтрольно опрашивая встреченных местных жителей.

Автор явно не фанат Асада, правление которого он называет "безжалостной диктатурой", тем интереснее его наблюдения на тему "химической атаки".



Поиски правды в развалинах Думы – и сомнения врача насчет химической атаки

Это история о городе под названием Дума, опустошенном, вонючем месте с разрушенными многоквартирными домами – и о подземной клинике, изображения страданий в которой позволили трем самым могущественным державам западного мира провести бомбежки Сирии на прошлой неделе. В ней есть даже дружелюбный доктор в зеленом халате, который, когда я нашел его в этой самой клинике, радостно сказал мне, что "газовая" видеозапись, ужаснувшая мир – несмотря на всех скептиков – является совершенно подлинной. Однако у военных историй есть привычка становиться еще более неясными. Потому что этот же самый 58-летний сирийский врач добавляет нечто, что вызывает крайнюю неловкость: пациенты, говорит он, страдали не от газа, а от кислородного голодания в заполненных мусором туннелях и в подвалах, в которых они жили, в ночь, когда был ветер и тяжелая бомбардировка, которая вызвала пыльную бурю.



Ребенок получает кислород через респиратор после предполагаемой атаки отравляющим газом в удерживаемом повстанцами городе Дума.

Когда д-р Асим Рахайбани объявляет это необычайное заключение, то стоит отметить, что он сам не является очевидцем, по его собственному признанию, а когда он говорит на хорошем английском, то дважды называет вооруженных джихадистов из "Джаиш эль-Ислам" ["Армия ислама"] в Думе "террористами" – это обозначение режима для его врагов и термин, используемый многими людьми в Сирии. Я правильно услышал? Какой же версии событий мы должны верить?

Также, к невезению, два врача, которые дежурили в тот вечер 7 апреля, находились в Дамаске, давая свидетельские показания расследованию о химическом оружии, которое попытается предоставить окончательный ответ на этот вопрос в следующие недели.

Тем временем Франция заявила, что у нее имеется "доказательство" того, что применялось химическое оружие, а американские СМИ цитируют источники, говорящие, что это показали и анализы мочи и крови. ВОЗ сказала, что ее партнеры на месте событий оказали помощь 500 пациентам "имевшим признаки и симптомы, соответствующие воздействию токсических химических веществ".



Изображение с видео, предоставленного "Координационным комитетом города Дума", показывает неизвестных добровольцев, поливающих мужчину водой во временном госпитале, после предполагаемой химической атаки

В то же самое время инспекторы из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не могут в настоящее время сами прибыть сюда, на место предполагаемой газовой атаки, под предлогом того, что у них нет правильных разрешений ООН.

Прежде чем мы пойдем дальше, читатели должны знать, что это не единственная история в Думе. Есть много людей, с которыми я разговаривал посреди руин города, которые сказали, что они "никогда не верили" в газовые истории – которые обычно распространялись, утверждают они, вооруженными группами исламистов. Данные джихадисты выживали под залпами обстрелов, живя в домах других людей и в огромных, широких туннелях с подземными дорогами, проложенными через естественную породу заключенными с помощью киркомотыг, на трех уровнях под городом. Я прошел вчера по трем таким туннелям, обширным коридорам в естественной породе, в которых все еще были российские – да, российские – реактивные снаряды и сгоревшие машины.

Так что история Думы, таким образом, это не только история о газе – или отсутствии газа, как это может оказаться. Она о тысячах людей, которые не эвакуировались из Думы на автобусах, уехавших на прошлой неделе, вместе с вооруженными людьми, с которыми им пришлось жить как пещерным жителям в течение многих месяцев, чтобы выжить. Я ходил вчера по этому городу достаточно свободно, без солдат, полицейских или соглядатаев, которые бы следовали за мной по пятам, только с двумя сирийскими друзьями, фотоаппаратом и ноутбуком. Мне иногда приходилось карабкаться через 20-футовые (6-метровые) стены, вверх и вниз почти по отвесным земляным стенам. Обрадованные увидеть иностранцев среди них, еще более обрадованные, что осада, наконец, закончилась, они по большей части улыбаются; те, чьи лица вы можете видеть, конечно, так как удивительное число женщины Думы одеты в полностью закрывающие их черные хиджабы.



Улица в руинах в Думе, где произошла предполагаемая атака химическим оружием (АР)

Я сначала приехал в Думу в охраняемой автоколонне журналистов. Но как только скучающий генерал заявил у разрушенного здания муниципального совета "У меня нет информации" – этой самой отзывчивой мусорной свалки арабского бюрократического аппарата – то я просто ушел.

Несколько других журналистов, в основном сирийских, сделали то же самое. Даже группа российских журналистов – все в военной одежде – слиняли.

До д-ра Рахайбани было недалеко. От двери его подземной клиники – "Пункт 200", как она называется в странной геологии этого частично подземного города – начинается коридор, идущий вниз по склону, где он показал мне свой ничем не примечательный госпиталь и несколько кроватей, где плакала маленькая девочка, у которой медсестры обрабатывали порез над глазом.

"Я был с моей семьей в подвальном этаже моего дома в трехстах метрах отсюда в тот вечер, но все врачи знают, что произошло. Был большой обстрел [правительственными войсками], и над Думой всегда летали самолеты ночью – но в ту ночь был ветер и в подвалы и погреба, где жили люди, стали поступать огромные облака пыли. Люди начали прибывать сюда с гипоксией, недостатком кислорода. Затем кто-то у двери, из "Белых касок", закричал – "Газ!", и началась паника. Люди начали поливать друг друга водой. Да, это видео было снято здесь, оно настоящее, но то, что вы видите на нем – это люди, страдающие от гипоксии, а не от отравления газом".

Что странно, после бесед с более чем 20 людьми я не смог найти ни одного, кто проявил бы хоть малейший интерес к роли Думы в провоцировании западных воздушных ударов. Двое вообще сказали мне, что они не знали об этой связи (между Думой и ударами).

Но я попал в странный мир. Двое мужчин, Хусем и Назир Абу Аише, сказали, что они не знали о том, сколько людей было убито в Думе, хотя последний признался, что один его кузен был "казнен "Джаиш эль-Ислам" ["Армией Ислама"] за якобы "близость к режиму". Они пожали плечами, когда я спросил о 43 людях, которые, как говорят, погибли во время нашумевшей атаки в Думе.

"Белые каски" – медики-спасатели, уже ставшие легендой на Западе, но с некоторыми интересными сторонами их собственной истории – играли знакомую роль во время боев. Они частично финансируются Министерством иностранных дел Великобритании, и большинство их местных офисов были укомплектованы людьми из Думы. Я нашел их разрушенные службные помещения недалеко от клиники д-ра Рахайбани. У контейнера для пищевых продуктов была оставлена противогазовая маска с одним пробитым зрительным стеклом, а внутри одной комнаты лежала куча грязной военной маскировочной одежды. Подброшено, спросил я себя? Сомневаюсь. Это место было переполнено ампулами, разбитой медицинской техникой и подшитыми бумагами, постельными принадлежностями и матрасами.

Конечно, мы должны услышать и их рассказ, но здесь этого не произойдет: одна женщина сказала нам, что все члены "Белых касок" в Думе бросили их главный офис и решили поехать на предоставленных правительством и охраняемых русскими автобусах в провинцию повстанцев Идлиб вместе с вооруженными группами, когда было достигнуто соглашение об окончательном прекращении огня. В городе были открытые продуктовые ларьки и патруль российской военной полиции – это теперь дополнительная опция к каждому сирийскому прекращению огня – и никто не потрудился ворваться в страшную исламистскую тюрьму рядом с Площадью мучеников, где в подвалах якобы обезглавливали жертв. За городским персоналом гражданской полиции сирийского Министерства внутренних дел – которые пугающе одеты в военную одежду – наблюдают русские, за которыми, возможно, наблюдают или не наблюдают мирные жители. И снова мои серьезные вопросы о газе были встречены тем, что казалось настоящим недоумением.

Как это возможно, что беженцы из Думы, которые добрались до лагерей в Турции, уже описывают газовую атаку, которую никто сегодня в Думе не мог вспомнить? Мне пришло в голову, когда я прошел больше мили по этим безотрадным, сооруженным заключенными туннелям, что жители Думы жили в такой изоляции друг от друга и так долго, что "новости" в нашем понимании этого слова просто не имеют для них никакого значения. Сирия не является демократией в духе Джефферсона – как я люблю цинично повторять моим арабским коллегам – и она действительно является безжалостной диктатурой, но это не смогло запугать этих людей, обрадованных увидеть иностранцев, чтобы отреагировать несколькими словами правды. Так о чем же они мне рассказали?

Они рассказали об исламистах, под контролем которых они жили. Они рассказывали о том, как вооруженные группы завладевали домами мирного населения, чтобы избежать бомбежек сирийского правительства и русских. "Джаиш эль-Ислам" сожгли свои помещения перед тем, как они уехали, но крупные здания внутри зон безопасности, созданных ими, почти все были придавлены к земле воздушными ударами. Сирийский полковник, которого я встретил за одним из таких зданий, спросил, не хочу ли я посмотреть, насколько глубокими являются туннели. Я остановился через более чем милю, когда он таинственно заметил, что "этот туннель может дойти до Британии". Ах да, г-жа Мэй, вспомнил я, чьи воздушные удары были так непосредственно связаны с этим местом с туннелями и пылью – и с газом?

Роберт Фиск, Индепендент

http://perevodika.ru/articles/27780.html – цинк

https://www.independent.co.uk/voices/syria-chemical-attack-gas-douma-robert-fisk-ghouta-damascus-a8307726.html – оригинал на английском языке

В англоязычных комментариях к статье стоит забавная истерика. Фиска обвиняют в "некачественной журналистике" и "плохих поисках химического оружия". Шаблоны знатно трещат.

