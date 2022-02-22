Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд на экстренном заседании Совбеза заявила, что в ответ на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) Штаты уже сегодня намерены ввести санкции.

Представители Франции и Германии коллегу поддержали и призвали Россию отказаться от признания суверенитета народных республик.

«Мы призываем Россию подкрепить действиями свои слова о том, что она предпочитает путь диалога, отменив решение о признании ДНР и ЛНР. Мы в координации с европейскими партнёрами готовим точечные санкции в отношении тех, кто принял это незаконное решение», – заявил французский дипломат Николя де Ривьер.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации поздно ночью. По итогам уже Совбеза Украины он заявил, что страна остаётся в международно признанных границах, и Киев «ничего и никого не боится, ничего и никому не должен и ничего и никому не отдаст». Указ Путина о признании ДНР и ЛНР политик назвал «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» и сообщил, что обсудил ситуацию с европейскими лидерами, американским президентом Джо Байденом и запланировал беседу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«От наших партнёров мы ожидаем чётких и действенных шагов поддержки. Очень важно увидеть сейчас, кто наш настоящий друг и партнёр, а кто продолжит пугать РФ словами. Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаёмся на провокации. Наши границы надёжно защищены, создана система территориальной обороны. Наши партнёры нас поддерживают в соответствии с 51-й статьёй устава ООН, Украина оставляет за собой право на коллективную и индивидуальную самооборону», – заявил Зеленский.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден уже ввёл санкции против ДНР и ЛНР. Указом вводится запрет на новые инвестиции в республики Донбасса со стороны физических и юридических лиц США. Также запрещено ввозить на американскую территорию «прямо или косвенно» любые товары, услуги или технологии из ДНР и ЛНР, а также поставлять их в республики.

Администрация США сможет вводить санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в республиках Донбасса, а также тех, кто руководит работающими там организациями. В случае включения этих лиц в чёрный список их американские активы заморозят, а гражданам и компаниям в США запретят с ними работать.

Байден, как отмечено в тексте указа, счёл, что признание Россией республик Донбасса противоречит обязательствам Москвы «в рамках Минских соглашений» и усиливает угрозу для мира, стабильности, суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того подчёркивается, что решение президента России Владимира Путина «представляет необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике» США.

Президент Франции Эммануэль Макрон «осуждает принятое президентом РФ решение о признании сепаратистских областей востока Украины». По его мнению, такое решение является односторонним нарушением международных обязательств России и посягательством на суверенитет Украины. В коммюнике сказано, что французский лидер «призывает к созыву экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а также к принятию адресных европейских санкций» против Москвы.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что мировое сообщество должно сконцентрироваться на решении вопроса о том, как избежать войны в Донбассе и заставить Украину прекратить там обстрелы и провокации.

«К сожалению, вынуждены отметить крайне негативную роль, которую во всём этом сыграли западные коллеги во главе с США. Вместо того, чтобы заставить Киев выполнить свои обязательства, они лишь открыто подзуживали Украину, повторяя лишенную какого-либо смысла мантру о том, что свои обязательства по Минским соглашениям не выполняет Россия, которая, как мы неоднократно подчёркивали, даже не является их стороной. Более того, раздувая вот уже несколько недель беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину, наши западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооружённым провокациями против Донбасса, – указал он. – Надувшийся таким образом общими стараниями Запада и Украины “пузырь” не мог не лопнуть. В минувшие выходные резко возросла интенсивность украинских обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР. По сообщениям, выпущено до 1 600 снарядов, погибли мирные люди. На территорию республик проникло несколько диверсионных групп, совершивших или попытавшихся совершить подрывы объектов критической инфраструктуры. Как я уже сказал, имеются жертвы среди мирного населения, в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация. В Россию, я подчёркиваю, в Россию, а не на Украину, хлынули беженцы – за эти дни число эвакуированных женщин, стариков и детей составило около 70 тыс. человек. Россия их принимает, создаёт условия для их размещения и проживания. Были также обстреляны несколько близлежащих к пограничной зоне посёлков на территории России».

Дипломат заявил, что «Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры, как это уже было в 2014 и 2015 годах». «Допустить этого мы не можем. Поэтому президент России и прислушался к мнению парламентариев и членов Совета безопасности России. Остальное вы знаете: подробное заявление главы нашего государства о причинах принятого решения в деталях транслировали все ведущие мировые СМИ. Сегодня мы услышали откровенное передёргивание того, о чём говорил президент в своём выступлении, об истории и генезисе этого кризиса. О том, что он якобы говорил о восстановлении Российской империи», – отметил он.

«Хотел бы призвать наших западных коллег одуматься, отбросить эмоции и не делать ситуацию хуже. Никто, кроме вас, не сможет сдержать милитаристские планы Киева и заставить его прекратить обстрелы и провокации против Луганской и Донецкой народных республик, которые в новых условиях могут иметь особо опасные последствия. В соответствии с подписанными сегодня соглашениями и на основании обращений республик, функции по поддержанию мира на их территориях будут осуществлять Вооружённые силы РФ», – пояснил Небензя.

«В заключении хотел бы заметить, что в сегодняшних выступлениях большинства из вас не нашлось места для более чем 4 млн жителей Донбасса. Вы словно вычёркиваете их судьбы из ваших речей с 2014 года, как правило, презрительно называя их пророссийскими сепаратистами. Между тем их вина лишь в том, что они, после незаконного переворота на Майдане в 2014 году, хотели обсудить с новыми властями то, как будут соблюдаться их права, – указал постпред. – В последние дни, из-за резкой интенсификации военной активности украинской армии на линии соприкосновения, жизни сотен тысяч женщин, детей и стариков вновь, как в 2014 и 2015 годах, оказались под реальной угрозой. Главной задачей нашего решения являлось сохранить и уберечь эти жизни. Это важнее всех ваших угроз».

Глава Сербии Александр Вучич, комментируя ситуацию, отметил: «Я никогда не видел Путина более решительным. Ранее мы общались об Украине и как человек хорошо его знающий, могу заявить, что я предполагал развитие ситуации в этом направлении».

Сербский лидер ожидает, что Европа начнёт беспрецедентное давление на Сербию, принуждая её выступить против России. «Сообщения из Европы абсолютно идентичны: они желают продемонстрировать единство. Можете себе представить, как сейчас на нас начнут давить, чтобы мы ввели санкции против России? Я уже получил такие звонки. Сербия находится на пути евроинтеграции, но 85% сербского народа всегда будет на стороне России. Наша сдержанность будет иметь ключевое значение. Армия Сербии сегодня сильнее, чем югославская, положение дел изменилось, и мы должны проявить всю нашу ответственность. Как Верховный главнокомандующий, я отдал распоряжение быть готовыми ко всему в любой момент», — заявил Вучич.



Тем временем парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с Россией.

По материалам сайта Постпредства РФ в ООН, НТВ, Regnum, издания «Балканист»