Существует метод математической индукции, когда вначале теорема доказывается для n=1, а потом для n+1. История математики знает множество примеров, когда, доказав вторую сложную часть, ученые забывали формально расписать и доказать первую, что приводило к казусам. Все мы часто грешим подобным, диагнозом служит красивая мысль А.Г. Дугина – «критик прежде всего обязан понимать то, что он критикует. Если он находится ниже уровня критикуемого объекта (произведения, автора, концепции, теории), это не критика, это писк».

Речь идёт именно о понимании, а не способности сделать подобное или лучше, т.е. о том самом первом шаге. Многие вновь пришедшие на тг-канал обижаются, почему их сверхценные мысли взгляды никому не интересны, а на попытки спорить, их отправляют читать и понимать базовые заметки. Ровно так же игнорируются многие высказывания и вопросы, где люди не считают нужным попробовать разобраться самостоятельно, а требуют разжевать и упростить всё до их уровня.

Несколько лет назад, когда постмодернистская парадигма была сильна, периодически сталкивался с вариантами «поиска будущего» на разных чудных мероприятиях. В самом начале декларировалось «равенство» всех мнений, которые назывались гипотезами и их надо было уважать и учитывать, какой бы бред ни звучал. В результате мнение профессионала, глубоко разбирающегося в вопросе, и спутавшего дверь случайного прохожего считались равными. Профессионалов мало, у каждого свой взгляд, их сложно собрать вместе, наловить «понятых», «свидетелей» и просто интеллектуальных гопников в разы проще. В результате манипуляций с правилами владельцы процесса под видом научного поиска протаскивают нужный им интеллектуальный или политический заказ, по сравнению с которым даже «Государство. Антропоток» – милое нечто (см. заключение И.В. Понкина от 11.10.2003).

Практически вся либеральная пропаганда и аргументация в России строится на ошибках в логике и нарушениях причинно-следственных связей, критики без понимания сложности процессов и ситуации. Любимые присказки: «Ситуация изменится, сегодня вы правы, завтра – мы», «Сталин тоже думал, что вечный» и т.д. Перед нами типичная паралогика блондинки из анекдота, у которой вероятность встречи с динозавром 50/50. В реальности, вероятность возвращения либеральных принципов, да с улучшением жизни текущих либералов, все ближе к чудесному сценарию и продолжает падать. «Блондинки из анекдота» каждый день выходят на улицу, читая и слушая своих риторов-иноагентов, «лучших людей», и ждут прихода динозавра. Добровольно принятое суженное сознание замечательно позволяет игнорировать абсурдность и нелогичность происходящего.

Давеча один мой друг начал говорить про политику ЦБ, ссылаясь на мнение отдельных экспертов и экономистов, после чего попросил его не упоминать их всуе, так как они недостаточно глубоко разбираются и/или объясняют монетарную политику. Рассказы лишь про инфляцию, ключевую ставку, манипуляции с курсом валют очень интересны, но являются индикатором поверхностного понимания. Первая и самая главная претензия к ЦБ в последние месяцы – попытки возврата политики зажимания денежной массы, что резко и искусственно ограничивает рост и развитие экономики – вместо 6%-7% получили 3,6%.

Исходя из структуры и особенностей нашей экономики и финансовой системы остальные проблемы менее значимы, пусть даже они и более коррупционные. Не нужно думать, что всё критики-эксперты понимают, а тут говорят на публику – чувствующий процессы специалист всегда подчеркнёт основное, фундаментальное, а потом уже будет заниматься ораторством, так как у него в голове стройная причинно-следственная картина.

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Критик должен прежде всего понимать то, что он критикует.

2. Мнение профессионала, разбирающегося в вопросе, не равно мнению случайного человека.

3. Либеральная пропаганда в России часто строится на логических ошибках.

4. Чувствующий процессы специалист выделяет главное, фундаментальное в проблеме, а не занимается поверхностным ораторством.

Вывод: автор призывает к глубокому пониманию критикуемых процессов и выделению главных, системных причин, а не к поверхностной критике отдельных деталей. Подлинный специалист ориентируется на суть, а не на красивые слова.