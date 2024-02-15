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Обстрел Белгорода. 15.02.2024

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Противник обстрлял из РСЗО Белгород.
Обстрел велся из северных районов Харьковской области. Использовались РСЗО "Вампир" (чешского производства) и предположительно РСЗО "Ольха".
Силы ПВО сбили 14 из 18 выпущенных ракет. В итоге одна из ракет попала в торговый центр, а другой упала в район стадиона.
По предварительным данным погибло 9 человек (цифра еще уточняется), включая грудного ребенка. Ранено около 15 человек. Цифры еще могут меняться.
Никаких военных целей данный обстрел не имел, тупо били по жилым кварталам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8963600.html
Метки: Белгород, война на украине, Россия, терроризм, Украина, Харьков
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 31491 26753
    марина час назад

      что и требовалось доказать -все по стандартным методичкам ж*саксов -готовить народ к бунту..
      Ты рад КТэша ,ведь убивать ,если потребуют массы будут твоих сородичей и твоего брата ,он ведь еще не у тебя??Массы же в ужасе ,не сильно политподкованы,а представь пафос Юр Подоляк ,они разогревать будут ,а Соловьев давно требует СМЕРША И ЯО для Украины ?
      А БернС (цРУ)пообещал раскрыть стратегичекие разведданные -это типа Навальнер про дворец Путина в Крыму ,только позначимей..И пойдет срач,как про нашего Батю,смешивая правду с вымыслом ,кто будет отделять мух от котлет..
      А рассказать про всю эту Кремлевскую камарилью много можно ,одна Настя Рыбка из РБ может поведать кучу всего ,А всякие там девки/гимнастки из клуба ВИннер ,которых она с Усмановым и Песковым подкладывала под дедов для омоложения..
      И пусть ,так им и надо ..пусть делают выбор..вместе с народом..Им на помощь никто не придет ,некому…КНДР777

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    • 117 109
      Сергей 46 мин. назад

        Как то так.
        https://ok.ru/video/6810138053145
        С нами будут по другому, предположительно сирийский вариант, но с желанием получить аналогичный результат.

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        • 31491 26753
          маринаСергей четыре минуты назад

            хорошее видео Сережа ,правильное -не разбрасываться ,а уцелеть как этнос,как народ..Как это сделать ?? надеюсь где то появятся свои Минины и Пожарские и они не будут рождены Кириенками и Кремлем ..и да -таки и Пригожиными ,всякого картавого ,умного нужно обходить стороной и подоляк тоже..Я тысячу раз этот вопрос задавала здешним жориками КТ эшам -они кивают -нет ,нет -пусть русские и ВВП спасает нас ,а мы пока тыс дол заработаем и мерсы скупим ,а потом приедем к вам ободранным и все по третьему кругу -в наши СТО ,и парикмахерские возьмем ваших детей и жен рабами..А хрен им..
            Но для начала -нужно осознать и понять это и всё назвать своими именами..а имен полно ..Размещай такие материалы ,они заставляют думать

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