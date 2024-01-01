Репортёр ВГТРК Андрей Руденко @RtrDonetsk

На фоне варварского обстрела Белгорода бандеровцами, нашей ответки и новости о практически полном закрытии границ для украинцев, пытавшихся сбежать от «могилизации», прошло почти незамеченным ещё одно событие. Хотя это событие, по-моему, ускорит падение Украины с остатками населения в пропасть.

Украинское правительство утвердило «Национальную стратегию доходов» — 150-страничный документ с планами налоговых и таможенных реформ до 2030 года. И эти реформы можно назвать даже не выстрелом себе в ногу, что традиционно для Зеленского и ко, а просто убийством украинской экономики.

Уже в 2025—2027 годах льготы для малого бизнеса отменят. Для юридических лиц упрощённую систему налогообложения (похожую на российскую) постепенно уберут, налог повысят до стандартной ставки 18%. Для понимания: сейчас малый бизнес на Украине платит 3—5% налогов. Предпринимателям «упрощёнку» оставят, но налоги тоже повысят. Фермерам повысят налоги плюс обложат налогом их землю. Полномочия таможенников расширят, введут новые сборы и акцизы.

Подготовили подарки и для простых граждан: все льготы по НДФЛ отменят, введут прогрессивную шкалу налога и усилят контроль движения денег на их карточных счетах. То есть сейчас речь идёт о том, что государство будет брать 18% налога с каждого перевода на карту, в том числе от физлица другому физлицу. Уберут и понятие «минимального необлагаемого дохода»: вместо него будут назначать «персональную соцпомощь». А чтобы её получить, зная реалии украинской бюрократии, граждане будут нести в управления соцзащиты копии документов, справок и анализов всех членов семьи, включая хомяков и троюродных дедушек.

Всё это — требования «западных партнёров», в частности МВФ. Международный валютный фонд регулярно выделяет Украине деньги и получает всё больше власти над финансовой политикой украинских властей. Евробюрократам нужно, чтобы «туземные» власти сбивали достаточно денег с населения и вовремя платили проценты. При этом они понимают, что украинскую коррупцию победить невозможно, то есть новые дикие налоги уже учитывают процент, который осядет в карманах Зе-команды.

Но то, что разорятся украинские предприятия, — небольшая беда. Всё имеющее ценность выкупят транснациональные корпорации (тот же Black Rock), остальное подчистят системные и карманные олигархи. Договоры уже заключены, наблюдающие на местах описывают имущество и разбирают перспективные компании. В ближайшие годы начнут стричь и доить каждого украинца, которому удалось отпетлять от военкома, но не удалось сбежать за границу.

К чему это приведёт? Уже в ближайшей перспективе — к переходу экономики в тень, переходу на наличку всех расчётов за покупки. То есть Зеленский сделал удивительную вещь — он фактически отобрал у людей даже надежду на выживание и сам разбил все иллюзии украинцев относительно перспектив развития. Теперь каждый «громадянын» Украины понимает, что его государство — это террорист, насильник и мародёр. Люди в Донбассе давно это знают, теперь остальным пора в этом убедиться.

В общем, поздравим украинские власти с тем, что они стали главными кандидатами на получение премии Дарвина (они её давно заслужили), и поблагодарим их за усилия по приближению «майдана» в 2024 году.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Украина утвердила "Национальную стратегию доходов" – документ с планами налоговых и таможенных реформ до 2030 года.

2. Эти реформы фактически разорят украинский малый бизнес – отменят льготы, повысят налоги.

3. Для граждан тоже готовятся неприятные нововведения – отмена льгот по НДФЛ, введение прогрессивной шкалы налога, ужесточение контроля денежных переводов.

4. Все эти меры – требования МВФ, который фактически контролирует финансовую политику Украины.

5. В результате экономика уйдет в тень, предприятия разорятся или будут скуплены транснациональными корпорациями.

6. Украинцы окончательно потеряют веру в свое государство и перспективы развития страны.

7. Эти реформы приблизят новый майдан в 2024 году.

Вывод: принятые реформы являются очередной ошибкой украинских властей, которые под давлением Запада уничтожают собственную экономику и толкают народ к восстанию.