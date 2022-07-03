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Обстрел Белгорода

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Ночью ВСУ обстреляли из РСЗО Белгород, Курск и Мелитополь. Видео на канале есть https://t.me/boris_rozhin
В Белгороде и Курске большуя часть ракет сбили средства ПВО, но не все – в Белгороде в результате прилетов есть раненые и погибшие (информация на 4-30 пока не подтверждена). Несколько домов пострадало, один разрушен. В некоторых многоэтажках выбило стекла. В Курске о прилетах не сообщалось, там вроде все сбили.
В Мелитополе на окраинах несколько взрывов. Скорее всего для обстрелов использовалась РСЗО "Ураган".
Таким образом Украина отметила свое полное поражение в битве за ЛНР, предприняв традиционные террористические обстрелы.
Из Белгорода в ответ отработали по Харькову – выпущено 5 "Искандеров", 2 из которых вошли в одну цель, Шутки за 300 про центры принятия решений прилагаются.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7716950.html
Метки: Белгород, война на украине, Курск, мелитополь, рсзо, Украина
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 24549 20495
    марина 44 мин. назад

      Англичанка гадит вовсю.И как найти эти Центры.
      “Тут нужно отдать должное Лондону, мировому лидеру в части интриг, стравливания и организации конфликтов, при этом надо четко разделать островную монархию и Лондон-сити – мировой финансовый центр, абсолютно не взаимосвязанные структуры управления. Даже если снести ядерным ударом географическую точку Лондон, это никак не повлияет на ход событий, потому как мы имеем дело с сетью, роем, с многовековым опытом, отработанными приемами, разведкой, связями, агентурой и огромными финансовыми ресурсами.

      Купировать Лондон в состоянии только Ватикан, не менее мощная структура влияния, вступив в сговор с которой можно развернуть направление событий в нужное русло, а именно в бескровный передел сфер контроля, предоставив Ватикану силовую и вооруженную поддержку. Готовность к этому Ватикан уже несколько раз демонстрировал. Так себе союзник конечно, но ситуативно сейчас будет очень полезен. Беда в том что пролондонское лобби в РФ костьми ляжет но не допустит сближения. Хотя как знать, дела у него сейчас не очень, ресурсов может и не хватить.
      п.с. и рискнут ли..Для маргиналов центр в киеве,варшаве,вильнюсе -но это же не так

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