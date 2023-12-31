Мрази били системой "Ольха" с кассетными боеприпасами и реактивными снарядами чешской РСЗО Vampire. Били специально по местам скопления родителей с детьми.

Били под ожидаемые аплодисменты разнокалиберных ублюдков. Одним из первых отреагировал внесённый в списки террористов/экстремистов и иноагентов "журналист" Дмитрий Гордон, дружок множества "российских" оппозиционеров и звёзд шоу-бизнеса. Видео обстрела Белгорода с трупами русских людей и стонами раненых мирных жителей киевский еврей озаглавил: "С Новым годом, с**и!"

Погибли трое детей. 17 детей ранены, из них пять находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Всего 21 погибший и 110 раненых. Увы, вероятно, потери будут больше.

По поручению Владимира Путина в Белгород для оказания помощи вылетела бригада Минздрава РФ во главе с министром Михаилом Мурашко и группа МЧС России.

Мы прекрасно знаем, кто является инициатором чудовищного теракта. Лондонские кураторы наци-сатанинского укрорежима. Лондон, тот самый Лондон, мировое зло во всей красе.

И, конечно, нельзя не упомянуть о ратующих за "переговоры". Которые за "нормализацию" – этот термин в настоящее время пытаются внедрить в повестку политтехнологи, обслуживающие часть властных башен. Переговоры с нелюдями, убийцами русских детей? Что ж, вы, кругломордые мальчики из интеллигентных семей – прямые пособники террористов.

——————–

"Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгород двумя ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства. Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО «Vampire» были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгород. В результате на данный момент погибло 12 взрослых и два ребёнка, а также пострадало 108 человек. В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжёлыми. Киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия. Подчёркиваем, что Вооружённые силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным", – сообщил в 19:00 руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Дорогие друзья, сегодня произошли самые тяжёлые последствия за последние два года, которые принесли за собой обстрелы со стороны вооружённых сил Украины. Доложил об обстановке в городе Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину и Председателю Правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину. Только что завершилось заседание оперативного штаба, где все главы силовых структур доложили о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности. На сегодняшний день 108 человек ранено, из них 15 детей. 5 детей и 12 взрослых находятся в тяжёлом состоянии. 14 человек погибло, трое из них — дети. Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе. Хочу сказать, что мы с вами и врагу не удастся уйти от возмездия. Сегодня начались работы по оценке ущерба, занимается администрация города Белгорода, работы усилены несколькими главами муниципалитетов. Это Старый Оскол, Губкин, Яковлевский и Новооскольский городские округа, Белгородский район. Вместе с главами мэр города. Распределили участки, чтобы определить степень ущерба и объёмы работ для скорейшего восстановления. Проводим поквартирный, подомовой обход, предлагаем жителям покинуть повреждённые квартиры в пункты временного размещения. <…> На сегодняшний момент у нас есть информация о повреждении более 100 автомоблей, большая часть уничтожена полностью — сгорели. Повреждения выявлены в 22 МКД, большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов. Оценка ущерба продолжается. На повреждённых коммуникациях газоснабжения, водоснабжения везде работают аварийные бригады. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы. Мы все находимся на рабочих местах и занимаемся ликвидацией последствий. И принято решение об отмене массовых мероприятий на территории всех 9 приграничных муниципальных образований, плюс Белгород и Яковлевский городской округ", – написал в 19:46 губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Киевский режим ВНОВЬ ПОКАЗАЛ СВОЁ БЕСЧЕЛОВЕЧНОЕ НАЦИСТСКОЕ НУТРО. Он совершил очередное циничное и кровавое преступление, атаковав жилые кварталы города Белгорода из реактивных систем залпового огня. В результате заранее спланированного и тщательно подготовленного обстрела центральной части города погибло по меньшей мере четырнадцать человек, в том числе двое детей, ранено более ста мирных граждан, включая семнадцать несовершеннолетних. К организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него также несут страны Европейского союза, УПРЯМО И БЕЗОТВЕТСТВЕННО продолжающие накачивать УКРАИНСКУЮ ПРАВЯЩУЮ КЛИКУ вооружениями. Необходимо подчеркнуть, что удар целенаправленно наносился по местам массового скопления мирных жителей — семей с детьми. Был атакован центр ПРЕДПРАЗДНИЧНОГО БЕЛГОРОДА — новогодний снежный городок, ёлка и каток, куда пришли отдохнуть горожане. Украинские преступники использовали кассетные боеприпасы в целях увеличения количества жертв террористической атаки. Обстрелы населённых пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожских областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей свидетельствует об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей. Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом. Теракт в Белгороде также станет предметом разбирательства в Совете Безопасности ООН, в том числе на предмет использования украинскими террористами запрещённых в большинстве стран мира кассетных боеприпасов для нанесения ударов по мирным жителям, а также источников поставок этого смертоносного оружия. Мы призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления. МОЛЧАНИЕ В ОТВЕТ НА РАЗНУЗДАННОЕ ВАРВАРСТВО УКРОНАЦИСТОВ И ИХ КУКЛОВОДОВ — ПОДЕЛЬНИКОВ ИЗ «ЦИВИЛИЗОВАННЫХ ДЕМОКРАТИЙ» БУДЕТ СРОДНИ ПОСОБНИЧЕСТВУ ИХ КРОВАВЫМ ДЕЯНИЯМ", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации, опубликованном в 20:09.

ТГ-канал "Архангел спецназа": "Произошёл жестокий и безжалостный удар по мирным гражданам со стороны украинских войск.

Если посмотреть на карту ударов, то можно проследить ровную полосу:

— Центральный парк им. Ленина;

— Рынок;

— Белгородский Арбат;

— Центральная площадь.

Это определённо прилёты. Не могли средства ПВО так ровно перехватывать ракеты, чётко по полосе.

Эти места всегда заполнены людьми, особенно в предновогодние праздники. Там установлены декорации, арт-объекты и прочие точки досуга. Люди очень часто проводят там своё время. Тут нет военной или критической инфраструктуры, лазаретов, пвд или ппд с личным составом. Противник знал, куда бить. Знал, что будет бить по мирным гражданам.

Жители прифронтовых городов, пожалуйста, не забывайте помогать друг другу.

Наверное, теперь всем понятно, с кем мы воюем?"

Журналист, депутат, член Рабочей группы по вопросам СВО Андрей Медведев: "Пока разные эксперты напыщенно рассуждали о том, что Украина не может больше воевать, что даже Запад говорит об этом и выдавали прочее напыщенное шапкозакидательство, враг готовил атаки по Крыму и Белгороду. Ударить по городу из комплекса РЗСО невозможно спонтанно. Надо подтащить скрытно комплекс к границе. Заранее подготовить позицию, обеспечить охранение, учесть все наши ошибки — где есть слабые места на границе, где контроль чуть хуже. При этом, мы понимаем. Враг готовил удар по мирному городу. Намечал, куда будет бить ракетами, чтобы количество погибших было как можно бОльшим. Наш враг не будет сдаваться. Не будет миндальничать. Он будет поступать только всё более и более жёстко и страшно. Просто это в логике всей украинской истории. После сожжения людей в Одессе и убийств детей Донецка в 2014, каждый следующий шаг может быть только ещё более кровавым. Удар по Белгороду — это совершенно придуманное, чётко разработанное преступление. Маньяки не останавливаются. Их останавливают. Так и будет. Нам только важно не строить иллюзий, а всё время помнить, что путь к Победе будет трудным и долгим, и до перелома в войне ещё далеко. Рано думать иначе. Белгородцам самые искренние соболезнования".

Военкор Сергей Шилов: "На войне неизбежны потери среди мирного населения. На любой абсолютно. Потому что идеальными удары могут быть только на картах штабных планов. И так было, и так будет всегда. Но то государство, которое сознательно бьет по мирным — это система, которая должна быть уничтожена. Потому что открыто показывает, что построена на принципах геноцида и ненависти. Нынешняя «независимая» Украина бьёт сознательно и будет это делать, потому что сформирована изначально архитекторами как не-Россия, как анти-Россия. И это фундаментальный камень её природы. Кощеева игла. Поэтому нет иного варианта, как вынуть это жало и сломать. Нет и не будет. Народы, нации и государства сложились не на пустом месте. Все они проходили тяжёлые исторические испытания, которые не оставляли выбора перед обычными людьми. Выжить под ударами врагов удавалось только, если объединиться. А кто не мог или не хотел этого сделать — тот уходил с исторической сцены в небытие. На том и стоит и будет стоять человеческая природа. И нас в России это касается сегодня всех. Для этого нужно работать – ежедневно, тяжело, долго. До полного военного разгрома противника. День и ночь. Иначе никак".

Военкор Юрий Котенок: "Рептилоид Гордон аж затрясся после удара по Белгороду, так «поздравляя» русских с Новым годом. Что ж, эмоции присущи и бесам. Они — бесы — изгоняются постом и молитвой. Наш пост — ударный боевой труд на фронте и вклад в победу в тылу. Молитва — в прямом смысле важна за наших воинов и за Державу Российскую, за наших погибших. Только системная работа на победу, шаг за шагом, метр за метром, закрепляясь, зубами цепляясь за нашу землю и уничтожая нацистов. Только системно и упорно. Днями, неделями и месяцами, скорее всего, ещё не одним годом. Если мы взялись за это дело, то нужно довести его до конца".

Военный историк Евгений Норин: "Возмущаться бессмысленно и непродуктивно. Объяснять, что пулять ракетами по городам нехорошо — это уже лет десять как непродуктивно и бессмысленно. Ничего нового о людях, коллективно д**чивших на трупы в Одессе и Луганске в 2014, мы не узнаем. Они в принципе заточены на то, чтоб убивать и потом на трупы д**чить, нацбилдинг у них такой. У нас тут есть всего несколько опций. Во-первых, помочь пострадавшим и семьям погибших. Во-вторых, помочь тем, кто сейчас на фронте убивает врагов. Выбор невелик. Но другого никакого нет".

"К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое — это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. В тяжёлом состоянии находится 30 человек. У 63 пострадавших — состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек. К настоящему времени различные повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, 3 частных домовладениях, нескольких хозсубъектах и соцобъектах, среди них есть школа, лицей и детский сад", – уточнил ночью губернатор Гладков.

Помимо Белгорода, террористы из ВСУ весь день (30 декабря) били по городам Донецкой Народной Республики; в Донецке 1 убитый и 10 раненых мирных жителей (в том числе ранены два фельдшера и водитель скорой помощи).

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. 31 декабря 2022 года ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам города Белгорода. В результате погибли 21 человек, в том числе 3 ребенка, пострадали более 100 мирных жителей.

2. Удар был нанесен с использованием запрещенных кассетных боеприпасов и реактивных систем залпового огня по местам массового скопления людей – рынку, парку, центральной площади.

3. Украинские власти осознанно выбрали целью ударов мирное население, чтобы увеличить число жертв. Это характеризует режим Зеленского как террористический.

4. Западные страны, продолжая вооружать Украину, фактически поддерживают террористическую деятельность киевского режима.

5. Россия осуждает теракт в Белгороде и требует расследования в ООН по факту применения Украиной запрещенных видов вооружений.

Вывод: ВСУ совершили циничный террористический акт против мирного населения России, чтобы запугать и убить как можно больше людей. Это свидетельствует об отсутствии человечности и о нацистской сущности киевского режима.