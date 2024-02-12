Аудиоверсия - https://klimzhukov.mave.digital/ep-229

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. На конференции в ТАСС прозвучали призывы к "денацификации" и "проверке на лояльность" российских философов, не разделяющих консервативных взглядов. Это угрожает свободе научной мысли в России.

2. Создание в РГГУ Высшей политической школы имени И. Ильина и назначение ее руководителем А. Дугина - тревожный сигнал, поскольку оба являются сторонниками фашистской идеологии.

3. Призывы к возвращению "традиционных ценностей" и "нового средневековья" на парламентских слушаниях - это попытка навязать консервативную повестку и иерархическое деление общества.

4. Равнение либерализма и коммунизма - характерный прием фашистской пропаганды.

5. Все эти события свидетельствуют об опасном движении некоторых представителей российской власти в сторону фашизма и авторитаризма.

Вывод: лектор резко критикует текущие тенденции в политике и идеологии России, усматривая в них угрозу демократии и свободе. Он призывает общественность обратить на это внимание и не допустить дальнейшего скатывания к авторитаризму.