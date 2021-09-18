Современная информационная среда направлена на формирование клипового мышления и наполнена множеством деструктивного контента. Особую тревогу вызывает то, что через цифровизацию и социальные сети (по типу ТикТок) в это пространство активно вовлекают детей, при этом не предоставив им необходимых знаний и навыков для безопасного пребывания там.

Простой пример. Собирать грибы дети ходят раз в год, и то в большинстве случаев в компании взрослых, но при этом в школьных учебниках есть информация о том, какие грибы съедобные, а какими можно отравиться. А выходят в Интернет дети практически каждый день, но, как там ориентироваться – как отличать вредную информацию от полезной, их никто и нигде не учит.

В этих условиях обучение подрастающих поколений критическому мышлению и медиаграмотности становится вопросом особой важности. Именно эта тема раскрыта в докладе участника проекта «Научи хорошему» Дмитрия Раевского, представленном на родительском форуме «Здоровое детство: Какими вырастут наши дети», который прошёл в Севастополе 11 сентября 2021 года. Текст доклада опубликован вместе со слайдами презентации.

Доклад «Критическое мышление и Медиаграмотность – жизненно важные навыки 21-го века»

Друзья, здравствуйте!

Представлюсь, Раевский Дмитрий Александрович – главный редактор интернет-проектов «Научи хорошему» и «КиноЦензор». Оба эти проекта нацелены на изменение вектора развития массовой культуры с деградационного на развивающий в интеллектуальном и нравственном аспектах. Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов и всех участников собрания за то, что уделяете время вопросам защиты детей от различных угроз и формированию благоприятной информационной среды для детей.

Тема моего доклада – «Критическое мышление и Медиаграмотность – жизненно важные навыки 21-го века». На первом слайде схематично показано влияние современной массовой культуры, она изображена в виде облака, из которого сыпется всевозможная деструктивная информация. Что такое эта массовая культура? Это, прежде всего, кинематограф, музыкальная индустрия, компьютерные игры, телевидение, поток медиа из Интернета и соцсетей.

Ситуация в массовой культуре

Через массовую культуру нашему обществу сегодня навязывают чуждые русской цивилизации культурные коды. В рамках проектов «Научи хорошему» и «КиноЦензор» мы уже достаточно долго анализируем содержательный посыл и влияние на аудиторию популярных фильмов, песен, клипов, публикаций в соцсетях, и 90% этого контента можно отнести либо к информационному мусору, либо к деструктивной информации различной направленности.

Защититься от неё можно с помощью такого условного зонтика, на котором изображены необходимые современному человеку знания и навыки, которым сегодня не обучают ни в школе, ни детском саду: критическое мышление, структурное и бесструктурное управление, иммунитет к медиа-манипуляциям, управление информационными потоками, медиаграмотность и медиагигиена.

Почему этим знаниям не обучают в системе образования?

Потому что медиасреда – это достаточно новое явление, и общество ещё не успело к нему адаптироваться. 50 -100 лет назад человек 95% своего времени проводил в физическом пространстве, а сегодня каждый из нас по несколько часов в день взаимодействует с разными гаджетами, экранами, мониторами и оказывается погружен в информационное пространство, которое теперь занимает очень большое место в нашей жизни.

Простой пример. Собирать грибы дети ходят раз в год, и то в большинстве случаев в компании взрослых, но при этом в учебниках есть информация о том, какие грибы съедобные, а какими можно отравиться. А выходят в Интернет дети практически каждый день, но, как там ориентироваться – отличать вредную информацию от полезной, их никто не учит. В результате, современное медиапространство оказывает очень сильное и в основном негативное влияние на их психику и мировоззрение. Что приводит к следующему:

На слайде схематично изображено влияние медиасреды на молодёжь. Всё то хорошее, чему родители учат детей в семье, в сети не просто ставится под сомнение, а переворачивается с ног на голову и системно транслируется в форме так называемого «развлекательного контента». Дети думают, что они просто развлекаются, просматривая короткие ролики в ТикТоке или слушая популярных музыкальных исполнителей, а на самом деле под видом этого развлечения им прививают потребительские низменные ценности, подростков учат презрительно относиться к школе, к старшим, к труду, ругаться матом, заражают вредными идеями ЛГБТ, формируют у них клиповое мышление и так далее.

Я бы мог привести много частных примеров из сферы музыки, как всякие Моргенштерны, Элджеи, Тимати и прочие исполнители пропагандируют через своё творчество наркотики, алкоголь, потребительство, гламур и тому подобное; как по телевидению их пиарят в передаче «Вечерний Ургант» или как ТВ-проекты по типу «Дом 2» или «Давай поженимся» уже много лет системно работают на разрушение института семьи, на рост количества разводов – но всё это будут частности. Кто хочет разобраться – найдите на Ютубе канал «Научи хорошему» и изучите представленные там видеоролики.

Здесь же я хотел бы акцентировать внимание на некоторых системных моментах. Их важно понимать, потому что, только изменив их, мы сможем изменить ситуацию в целом.

Алгоритмы соцсетей

Современная информационная среда направлена на формирование клипового потребления информации и калейдоскопического или по-другому хаотичного мировоззрения. Возьмём для примера тот же ТикТок, который сейчас усиленно рекламируют среди детей и подростков.

Длительность видеороликов в ТикТоке ограничена до 15-60 секунд, с недавних пор время немного увеличили, но в любом случае основной поток контента остался именно таким. Можно ли за указанное время раскрыть какую-то важную тему, целостно обучить чему-то? Вряд ли, можно покривляться, подурачиться, поэпатировать – в лучшем случае поделиться каким-то коротким лайфхаком. Указанные временные ограничения программируют творцов на поверхностное развлекательно-деградационное творчество, а потоковый просмотр такого творчества у пользователей формирует привычку к бездумному потреблению информации, в результате чего они вырастают с кашей в голове. И эти алгоритмы заложены в основу данной соцсети.

Просматривая сотни коротких и абсолютно не связанных между собой видеороликов, пользователи замусоривают своё мировоззрение, превращают себя в тех самых людей «одной кнопки» или «служебных индивидов», про формирование которых недавно открыто говорил Директор Курчатовского института Михаил Ковальчук в Совете Федерации России.

На следующем слайде наглядно показаны последствия клипового потребления информации для психики и мировоззрения.

Алгоритмическая мина YouTube

Тот же Ютуб в этом плане намного лучше, и поэтому на Ютубе действительно много развивающего и полезного контента. Правда он никогда не попадает в разделы с Трендами и Рекомендациями и в большинстве случаев собирает не очень много просмотров. Потому что и на Ютубе есть своя алгоритмическая мина.

Как мы оцениваем все видеоролики? С позиции «Нравится / Не нравится». А правильная ли это оценка? Понятно, что она привычна всем нам, но главные манипуляции всегда на самом видном месте, просто люди не обращают на них внимания.

Для сравнения я приведу здесь аналогию с питанием – что было бы если бы вы при выборе пищи для своих детей руководствовались только критерием «Нравится / Не нравится» или его аналогом «Вкусно / Не вкусно». Наверное, они бы кушали в основном, сладости, чипсы, пиццу и картошку фри, и в скором времени у семьи начались бы серьёзные проблемы со здоровьем. Поэтому при покупке продуктов питания мы всегда ориентируемся на критерий «Полезно / Не полезно».

Так вот с информацией и медиаконтентом ситуация та же самая, её нужно оценивать не только по критерию «Нравится / Не нравится», но и «Полезно / Не полезно», ведь она влияет на наше психическое здоровье, также как пища – на физическое. Если этого не делать, то в массовой статистике количество психических заболеваний в обществе будет постоянно расти, как если бы мы все питались только чипсами и сладостями.

А теперь вспомните хоть одну крупную интернет-платформу, где бы оценивали информацию с точки зрения её полезности. Они все вроде как разные – Ютуб, Рутуб, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, но суть везде одна и та же – пользователей приучают оценивать информацию с уровня эмоций, а не вдумчивого анализа. С недавних пор на многих площадках вам разрешили не просто ставить лайк, но ещё и выбирать свою эмоцию.

Именно поэтому все эти медиаплощадки замусорены вкусным, но вредным медиаконтентом, развращающим и отупляющим как детей, так и взрослых. Потому что их алгоритмы на это настроены.

Подробнее эта тема раскрыта в видеоролике «Технология подмены – Лайки / Дизлайки, вместо Полезно / Не полезно».

И эти алгоритмы влияют не на тысячу или миллион человек, как какой-нибудь отдельный аморальный клип, видеоролик, а на всех пользователей сразу – на миллиарды людей, которых в каждодневном режиме приучают ставить лайки и бездумно, а точнее – с уровня эмоций и через призму развлечений, относиться к контенту.

Идеология развлечения

Общество этого по большей части пока не осознаёт, но в сфере культуры сегодня доминирует «Идеология развлечения». Сейчас у меня нет возможности подробно знакомить вас с этим понятием, поэтому я лишь зачитаю его определение.

Идеология развлечения – система взглядов на массовую культуру как на инструмент развлечения общества и средство получения прямой и косвенной прибыли от создаваемого контента. В рамках идеологии развлечения любой контент принято оценивать в первую очередь по критерию «нравится / не нравится». При этом критерий «полезности / вредности» либо совсем не учитывается, либо принижается. На государственном уровне идеологию развлечения олицетворяет финансовый подход к культуре. Кратко его можно сформулировать так: «Мы спонсируем кино/театр/музыку не для того, чтобы научить общество чему-то полезному и хорошему, а чтобы заработать на потребителях нашей продукции».

На поддержание этой идеологии работают многие институты премий – всевозможные Оскары, Золотые орлы, Кинотавры и так далее. Задумайтесь, в современном кинематографе можно снять фильм, например, прославляющий Гитлера, а затем дать ему десяток кинонаград за хорошую игру актёров, спецэффекты, музыкальное сопровождение и так далее.

Для собравшихся в зале, «Идеология развлечения» – это что-то чуждое, неродное, ложное. Мы выросли в эпоху СССР или на осколках советской империи и застали ту другую культуру, построенную на других принципах и ориентированную на другие цели, поэтому если даже не понимаем всей сути происходящего сегодня, то всё равно чувствуем эту разницу и подмену, которую навязывают обществу. Советская культура тоже была не идеальна, но всё же она была направлена на развитие человека, а не на интересы корпораций.

Но для большинства современных детей, подростков «идеология развлечения» – это уже норма, так же как и принципы толерантности, ценности ЛГБТ, разговор матом, татуировки на теле – потому что они растут в этой ложной культурной матрице, и никто им не объясняет, что здесь хорошо, а что плохо, и почему плохое, пошлое, низменное, татурованное, примитивное сегодня возведено на пьедестал почёта. То, что вам кажется грязью, для них – зачастую ориентиры успеха, ведь именно там миллионы лайков, просмотров и оваций.

Тактика и стратегия

Давайте суммируем то, что было сказано. Для этого вспомним цитату китайского мыслителя Сунь Цзы из его трактата «Искусство войны». «Стратегия без тактики – это медленный путь к победе. Тактика без стратегии – это суета перед поражением».

Противодействие отдельным аморальным исполнителям, блогерам, передачам и так далее – это всё важно и этим по мере сил надо заниматься, но это тактика. А стратегия заключается в том, что необходимо работать на следующих направлениях:

Развенчание идеологии развлечения. Изменение алгоритмов соцсетей. Обучение медиаграмотности и критическому мышлению.

И потенциал для этого есть. В начале сентября 2021 года Президент России принял участие в создании «Альянса по защите детей в цифровой среде». Крупнейшие российские IT-компании — «ВымпелКом», «Газпром-Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, «Мэйл.Ру Груп», «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс» взяли на себя добровольные обязательства по созданию благоприятной информационной среды для детей.

И это очень хорошо. Такие инициативы действительно нужны, наша задача – наполнить их правильной повесткой, так как, судя по выступлениям участников Альянса, они намерены заниматься тактикой, то есть пытаться вытеснить аморальный контент и заменить его так называемым «позитивом». Если не заниматься стратегией, такие меры не сработают.

К тому же сами компании по типу «Газпром-Медиа Холдинг» являются лидерами по производству деградационного контента для молодёжи, в частности телеканал ТНТ принадлежит именно этому холдингу. Поэтому реальные, а не голословные изменения начнутся только при наличии очень большого запроса со стороны общества, выраженного в активной и грамотной гражданской позиции множества людей на этом направлении. Для этого общественных инициатив по типу проекта «Научи хорошему» должны быть десятки или даже сотни.

Ответ на вечный вопрос: «Что делать?»

Ситуация в информационной сфере, массовой культуре с точки зрения её влияния на детей критическая, и быстро она не изменится.

Поэтому я призываю тех, кто в этом зале, не ждать 10-20 лет, пока общество и государство сумеют заставить крупные и по большей части иностранные медиакорпорации менять алгоритмы соцсетей и производить качественно иной контент. Не ждать пока система образования осознает то, что показанные на слайде навыки жизненно необходимы современным детям. Вместо этого я предлагаю вам самим осваивать эти навыки уже сейчас и обучать им своих детей.

Для этого в рамках проекта «Научи хорошему» регулярно проводится двухмесячный учебный онлайн-марафон, который называется «Осознанное восприятие информации». В ходе него участники очень подробно изучают то, что я здесь кратко рассказал, и спустя два месяца вы будете достаточно хорошо разбираться в теме, чтобы создавать благоприятную информационную среду на уровне своей семьи или тактически и стратегически влиять на процессы в обществе.

Марафон предназначен для взрослой аудитории, в первую очередь для родителей. Марафон бесплатный, поэтому для того, чтобы принять в нём участие достаточно только вашего желания и доступа в Интернет. Сфотографируйте адрес ссылки на страницу о марафоне, либо просто найдите её, вбив название марафона на сайте «Научи хорошему» или в любой поисковой системе.

Благодарю за внимание!