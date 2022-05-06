Главная » Мировоззрение, Образование

Как тренировать критическое мышление у детей?

36 0

Большинство родителей знают или как минимум чувствуют, что современное информационное пространство, в котором растут дети, нельзя назвать безопасным и способствующим воспитанию и развитию подрастающих поколений. Если взглянуть на то, что транслируется в кинотеатрах и по телевидению, какие образы тиражируются в рекламной индустрии, обратить внимание на содержание популярных песен и клипов, то придётся признать, что окружающая нас массовая культура очень токсична, а свободное погружение детей в Интернет и соцсети опасно для их психики и нравственности.

По этой причине многие родители полностью отказываются от телевидения (осознанно выбирая потребляемую информацию в сети) и стараются на как можно более поздний срок отложить этап покупки ребёнку смартфона, вместе с которым неизбежно в жизнь их чада приходят популярные блогеры, тиктокеры, мемы, стримы, игры и прочий «информационный фастфуд», от потребления которого могут отупеть даже взрослые.

В то же время, очевидно, что одними запретами дело не решишь. Ведь информации становится всё больше в нашем мире, а значит, детей надо готовить к неизбежной встрече с виртуальным пространством, в котором они, вероятно, будут проводить достаточно много времени: общаться, работать, творить, заниматься самообразованием и так далее.

Иммунитет к вредной информации

Как тренировать критическое мышление у детей?

Чтобы подготовить ребёнка к активному использованию информационных ресурсов, необходимо по мере взросления развивать у него критическое мышление, чтобы он сам умел отличать вредную информацию от полезной и управлять своим информационным окружением, настраивая его под текущие задачи и интересы своей жизни. Но прежде, чем поговорим о том, как тренировать у детей этот навык, давайте разберёмся с тем, что это за зверь такой – «критическое мышление», и чем грозит его отсутствие.

Если объяснить одной фразой, то критическое мышление – это привычка анализировать и оценивать любую поступающую информацию.

Формирование всякой привычки происходит через изучение теории и регулярную практику. Поэтому сначала раскроем наше определение чуть более подробно. Критическое мышление базируется:

  1. На знании того, что любая информация, с которой мы сталкиваемся, на нас влияет.
  2. На умении выявлять смыслы и идеи, которые несёт информация (будь то книга, фильм, песня или что угодно, вплоть до шутки или мема).
  3. На оценивании выявленного посыла, то есть наделении его различными характеристиками: «полезный», «вредный», «достоверный», «ложный», «сомнительный» и так далее.

Как тренировать критическое мышление у детей?

Противоположностью критического мышления – является клиповое мышление, представляющее собой привычку к бездумному потреблению информации.

Особенно актуально критическое мышление в отношении всего, что относится к современной массовой культуре. Ведь она часто подаётся под прикрытием «развлечения» – зрителю как бы предлагают сесть на диван, расслабиться и бездумно потреблять предлагаемый контент для получения ярких эмоций и удовольствия. Естественно, что под таким прикрытием легче всего внедрять в общество всевозможные разрушительные модели поведения, аморальные ценности, продвигать потребительские и паразитические взгляды, идеологии. Чего стоит хотя бы современный маркетинг, готовый давить на любые инстинкты и болезненные точки, лишь бы впарить нужный заказчику товар?

Но если взрослые люди в силу богатого жизненного опыта могут осознать, как ими пытаются манипулировать под прикрытием «развлекухи», то дети в этом плане практически беззащитны. Они с любопытством и открытым сердцем относятся к окружающему миру и не ждут от него подвоха. А мир между тем полон ловушек и соблазнов, поэтому осмотрительность необходима, и роль родителей – подготовить детей ко встрече с современным информационным пространством.

Как развивать критическое мышление

В зависимости от возраста ребёнка стратегия действий родителей должна быть разная:

1. С детьми младшего возраста нужно следить в первую очередь за тем, чтобы контент, с которым они взаимодействуют, соответствовал их возрасту и уровню развития. Ребёнок должен осознавать происходящее на экране (или в книге): понимать сюжет, держать во внимании основных действующих лиц, видеть причинно-следственные связи, отслеживать логику развития событий и так далее.

Понимание происходящего на экране – первый шаг к формированию критического мышления.

На этом этапе полезно беседовать с детьми на тему того, что они поняли и запомнили из увиденного/прочитанного: как вели себя герои; кто из них положительный, а кто отрицательный, и почему; обращать внимание на внешность персонажей, на их поступки и так далее.

Как тренировать критическое мышление у детей?

2. Детей среднего возраста надо учить выявлять посыл произведения – то есть определять и оценивать идеи, которое авторы доносят до зрителя с помощью показанного сюжета. Для этого регулярно задавайте ребёнку вопрос «чему учит?» просмотренный ими фильм, прочитанная книга, прослушанная песня.

Обсуждайте, выявленные смыслы, совместно давайте им свои оценки – какие из них полезные, какие вредные и почему. Подводите к пониманию того, что от просмотра токсичного контента надо отказываться, так как он плохо влияет на психику человека и общество в целом. Подробно обосновывайте свою позицию – детям в этом возрасте нужны аргументы, а не голословные заявления.

С детьми младшего и среднего возраста, пока у них недостаточно развиты навыки критического мышления, важно контролировать время, проведённое перед экраном. Лучше если у вас в доме будут определены чёткие правила, сколько часов в день или в неделю можно провести за просмотром медиаинформации. Естественно, и в выборе контента родители должны принимать активное участие.

3. Детей старшего возраста познакомьте с технологией «Троянский конь» и учите их распознавать информационные вирусы, распространяемые под прикрытием чего-то позитивного, яркого, гламурного. Объясните им, что значительная часть популярного медиаконтента создаётся и продвигается в «красивой обёртке», но при этом содержит ядовитую начинку.

Для тренировки можете использовать тот вредный контент, который будет вам попадаться: каналы различных раскрученных блогеров, творчество звёзд шоу-бизнеса, продукцию Голливуда. Например, можете совместно анализировать различные якобы развлекательные телевизионные шоу по типу «Давай поженимся», «Пацанки», «Холостяк», «Пусть говорят», «Дом 2» и так далее – 99% подобных передач типичные «Троянские кони». Подробно эта тема раскрыта в материалах проекта «Научи хорошему».

Как тренировать критическое мышление у детей?

В итоге к подростковому возрасту ваш ребёнок должен научиться самостоятельно отделять полезную информацию от вредной и делать осознанный выбор в пользу того контента, который способствует его развитию.

Для повышения эффективности процесса следуйте рекомендациям

  1. Старайтесь формировать вокруг детей положительный информационный фон, выбирая для них созидательные и поучительные произведения и образы. Вредные материалы специально искать не надо – вы с ним и так неизбежно встретитесь.
  2. Ограждайте детей от клипового контента (наиболее часто встречается в музыкальных клипах, некоторых мультфильмах и в соцсетях по типу ТикТока) – чем выше плотность информационного потока, тем сложнее его осознать, проанализировать и оценить. Чем младше ребёнок, тем более плавной должна быть анимация и повествование.
  3. Пробуйте не только устно обсуждать посыл произведений, но и совместно создавайте письменные рецензии. Делитесь своими рассуждениями с окружающими – пусть они тоже привыкают осмысленно относиться к потребляемой информации.
  4. Повышайте свою грамотность в вопросах влияния СМИ и массовой культуры, изучайте медиаграмотность, разберитесь с такими понятиями как структурное и бесструктурное управление.

Как тренировать критическое мышление у детей?

Для лучшего понимания темы прикладываем также список вредных советов, следование которым гарантированно сформирует у вашего ребёнка клиповое мышление (привычку бездумно потреблять информацию).

Список вредных советов

  1. Используйте смартфон или планшет вместо няньки каждый раз, когда вам не хочется проводить время с ребёнком или надо отвлечь его внимание (за обедом, в парикмахерской, в транспорте и т.д.)
  2. Поставьте в детской комнате телевизор, и пусть он всё время работает фоном, чтобы ребёнок привык к постоянному потоку информации, который не надо анализировать и оценивать. Подавайте личный пример подобного поведения, регулярно проводя своё свободное время перед телеящиком.
  3. Купите ребёнку как можно раньше смартфон и предоставьте свободный доступ в Интернет. Научите его самостоятельно пользоваться Ютубом, скачивать разные игры и приложения. Пусть ребёнок везде носит смартфон с собой, чтобы каждую свободную минуту он тратил на игры или листание ленты.
  4. С первых классов школы зарегистрируйте ребёнка в различных мессенджерах и соцсетях, особенно в тех, где доминирует мусорный клиповый контент – например, в ТикТоке.
  5. Никогда не обсуждайте с ребёнком информацию, которую он потребляет с экрана. Чтобы он не докучал вам скучными вопросами, можете один раз оскорбительно и безосновательно пройтись по его любимым блогерам, и он больше вас не побеспокоит.

Задумайтесь над тем, какая линия поведения правильная, и что вам следует скорректировать в своей жизни. Тренировать критическое мышление никогда не поздно, а чем раньше вы начнёте это делать сами и вместе с ребёнком, тем лучше. Уделяйте время и внимание детям, и они обязательно вырастут умными, добрыми и успешными.

Материалы по теме

1. Вебинар: Как сформировать у ребёнка иммунитет к вредной информации

2. Технологии формирования клипового мышления

Мультсериал «Маша и Медведь»

Социальная сеть ТикТок

3. Слайды и мотиваторы
Источник: https://whatisgood.ru/theory/soviet/kriticheskoe-myishlenie/
Метки: лекции, советы родителям
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Дети в информационной опасности
Клиповое мышление калечит детей
Необъявленная война или как завоевать Россию без вторжения войск
Система убивающая разум

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru