Большинство родителей знают или как минимум чувствуют, что современное информационное пространство, в котором растут дети, нельзя назвать безопасным и способствующим воспитанию и развитию подрастающих поколений. Если взглянуть на то, что транслируется в кинотеатрах и по телевидению, какие образы тиражируются в рекламной индустрии, обратить внимание на содержание популярных песен и клипов, то придётся признать, что окружающая нас массовая культура очень токсична, а свободное погружение детей в Интернет и соцсети опасно для их психики и нравственности.

По этой причине многие родители полностью отказываются от телевидения (осознанно выбирая потребляемую информацию в сети) и стараются на как можно более поздний срок отложить этап покупки ребёнку смартфона, вместе с которым неизбежно в жизнь их чада приходят популярные блогеры, тиктокеры, мемы, стримы, игры и прочий «информационный фастфуд», от потребления которого могут отупеть даже взрослые.

В то же время, очевидно, что одними запретами дело не решишь. Ведь информации становится всё больше в нашем мире, а значит, детей надо готовить к неизбежной встрече с виртуальным пространством, в котором они, вероятно, будут проводить достаточно много времени: общаться, работать, творить, заниматься самообразованием и так далее.

Иммунитет к вредной информации

Чтобы подготовить ребёнка к активному использованию информационных ресурсов, необходимо по мере взросления развивать у него критическое мышление, чтобы он сам умел отличать вредную информацию от полезной и управлять своим информационным окружением, настраивая его под текущие задачи и интересы своей жизни. Но прежде, чем поговорим о том, как тренировать у детей этот навык, давайте разберёмся с тем, что это за зверь такой – «критическое мышление», и чем грозит его отсутствие.

Если объяснить одной фразой, то критическое мышление – это привычка анализировать и оценивать любую поступающую информацию.

Формирование всякой привычки происходит через изучение теории и регулярную практику. Поэтому сначала раскроем наше определение чуть более подробно. Критическое мышление базируется:

На знании того, что любая информация, с которой мы сталкиваемся, на нас влияет. На умении выявлять смыслы и идеи, которые несёт информация (будь то книга, фильм, песня или что угодно, вплоть до шутки или мема). На оценивании выявленного посыла, то есть наделении его различными характеристиками: «полезный», «вредный», «достоверный», «ложный», «сомнительный» и так далее.

Противоположностью критического мышления – является клиповое мышление, представляющее собой привычку к бездумному потреблению информации.

Особенно актуально критическое мышление в отношении всего, что относится к современной массовой культуре. Ведь она часто подаётся под прикрытием «развлечения» – зрителю как бы предлагают сесть на диван, расслабиться и бездумно потреблять предлагаемый контент для получения ярких эмоций и удовольствия. Естественно, что под таким прикрытием легче всего внедрять в общество всевозможные разрушительные модели поведения, аморальные ценности, продвигать потребительские и паразитические взгляды, идеологии. Чего стоит хотя бы современный маркетинг, готовый давить на любые инстинкты и болезненные точки, лишь бы впарить нужный заказчику товар?

Но если взрослые люди в силу богатого жизненного опыта могут осознать, как ими пытаются манипулировать под прикрытием «развлекухи», то дети в этом плане практически беззащитны. Они с любопытством и открытым сердцем относятся к окружающему миру и не ждут от него подвоха. А мир между тем полон ловушек и соблазнов, поэтому осмотрительность необходима, и роль родителей – подготовить детей ко встрече с современным информационным пространством.

Как развивать критическое мышление

В зависимости от возраста ребёнка стратегия действий родителей должна быть разная:

1. С детьми младшего возраста нужно следить в первую очередь за тем, чтобы контент, с которым они взаимодействуют, соответствовал их возрасту и уровню развития. Ребёнок должен осознавать происходящее на экране (или в книге): понимать сюжет, держать во внимании основных действующих лиц, видеть причинно-следственные связи, отслеживать логику развития событий и так далее.

Понимание происходящего на экране – первый шаг к формированию критического мышления.

На этом этапе полезно беседовать с детьми на тему того, что они поняли и запомнили из увиденного/прочитанного: как вели себя герои; кто из них положительный, а кто отрицательный, и почему; обращать внимание на внешность персонажей, на их поступки и так далее.

2. Детей среднего возраста надо учить выявлять посыл произведения – то есть определять и оценивать идеи, которое авторы доносят до зрителя с помощью показанного сюжета. Для этого регулярно задавайте ребёнку вопрос «чему учит?» просмотренный ими фильм, прочитанная книга, прослушанная песня.

Обсуждайте, выявленные смыслы, совместно давайте им свои оценки – какие из них полезные, какие вредные и почему. Подводите к пониманию того, что от просмотра токсичного контента надо отказываться, так как он плохо влияет на психику человека и общество в целом. Подробно обосновывайте свою позицию – детям в этом возрасте нужны аргументы, а не голословные заявления.

С детьми младшего и среднего возраста, пока у них недостаточно развиты навыки критического мышления, важно контролировать время, проведённое перед экраном. Лучше если у вас в доме будут определены чёткие правила, сколько часов в день или в неделю можно провести за просмотром медиаинформации. Естественно, и в выборе контента родители должны принимать активное участие.

3. Детей старшего возраста познакомьте с технологией «Троянский конь» и учите их распознавать информационные вирусы, распространяемые под прикрытием чего-то позитивного, яркого, гламурного. Объясните им, что значительная часть популярного медиаконтента создаётся и продвигается в «красивой обёртке», но при этом содержит ядовитую начинку.

Для тренировки можете использовать тот вредный контент, который будет вам попадаться: каналы различных раскрученных блогеров, творчество звёзд шоу-бизнеса, продукцию Голливуда. Например, можете совместно анализировать различные якобы развлекательные телевизионные шоу по типу «Давай поженимся», «Пацанки», «Холостяк», «Пусть говорят», «Дом 2» и так далее – 99% подобных передач типичные «Троянские кони». Подробно эта тема раскрыта в материалах проекта «Научи хорошему».

В итоге к подростковому возрасту ваш ребёнок должен научиться самостоятельно отделять полезную информацию от вредной и делать осознанный выбор в пользу того контента, который способствует его развитию.

Для повышения эффективности процесса следуйте рекомендациям

Старайтесь формировать вокруг детей положительный информационный фон, выбирая для них созидательные и поучительные произведения и образы. Вредные материалы специально искать не надо – вы с ним и так неизбежно встретитесь. Ограждайте детей от клипового контента (наиболее часто встречается в музыкальных клипах, некоторых мультфильмах и в соцсетях по типу ТикТока) – чем выше плотность информационного потока, тем сложнее его осознать, проанализировать и оценить. Чем младше ребёнок, тем более плавной должна быть анимация и повествование. Пробуйте не только устно обсуждать посыл произведений, но и совместно создавайте письменные рецензии. Делитесь своими рассуждениями с окружающими – пусть они тоже привыкают осмысленно относиться к потребляемой информации. Повышайте свою грамотность в вопросах влияния СМИ и массовой культуры, изучайте медиаграмотность, разберитесь с такими понятиями как структурное и бесструктурное управление.

Для лучшего понимания темы прикладываем также список вредных советов, следование которым гарантированно сформирует у вашего ребёнка клиповое мышление (привычку бездумно потреблять информацию).

Список вредных советов

Используйте смартфон или планшет вместо няньки каждый раз, когда вам не хочется проводить время с ребёнком или надо отвлечь его внимание (за обедом, в парикмахерской, в транспорте и т.д.) Поставьте в детской комнате телевизор, и пусть он всё время работает фоном, чтобы ребёнок привык к постоянному потоку информации, который не надо анализировать и оценивать. Подавайте личный пример подобного поведения, регулярно проводя своё свободное время перед телеящиком. Купите ребёнку как можно раньше смартфон и предоставьте свободный доступ в Интернет. Научите его самостоятельно пользоваться Ютубом, скачивать разные игры и приложения. Пусть ребёнок везде носит смартфон с собой, чтобы каждую свободную минуту он тратил на игры или листание ленты. С первых классов школы зарегистрируйте ребёнка в различных мессенджерах и соцсетях, особенно в тех, где доминирует мусорный клиповый контент – например, в ТикТоке. Никогда не обсуждайте с ребёнком информацию, которую он потребляет с экрана. Чтобы он не докучал вам скучными вопросами, можете один раз оскорбительно и безосновательно пройтись по его любимым блогерам, и он больше вас не побеспокоит.

Задумайтесь над тем, какая линия поведения правильная, и что вам следует скорректировать в своей жизни. Тренировать критическое мышление никогда не поздно, а чем раньше вы начнёте это делать сами и вместе с ребёнком, тем лучше. Уделяйте время и внимание детям, и они обязательно вырастут умными, добрыми и успешными.

Материалы по теме

1. Вебинар: Как сформировать у ребёнка иммунитет к вредной информации

2. Технологии формирования клипового мышления

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