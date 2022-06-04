Информационная угроза. В защите от неё дети сейчас нуждаются, как никогда раньше. И речь здесь даже не о таких очевидных опасностях, как неадекватные люди, с которыми дети могут познакомиться в онлайн переписке, порнография или группы в социальных сетях, которые склоняют детей к опасным действиям. Безусловно, это ужасные явления, с которыми надо бороться и от которых нужно оберегать несовершеннолетних членов нашего общества.

Но помимо этого существуют и не столь очевидные угрозы, которые могут выглядеть настолько безобидными, что родители сами поднесут их своему чаду на тарелочке: включат мультфильм, купят книжку, куклу, компьютерную игру… потому что модно, потому что ребёнок не должен отставать от сверстников, потому что для него ничего не жалко. И вот, эти незаметные, нам неведомые семена, заложенные в продукт в красивой обертке, брошены в почву. Они могут прорасти спустя несколько лет густыми зарослями сорняков и удивить родителей и учителей, которые, казалось бы, этого не сеяли. Сеяли только культурные растения. Ну… по крайней мере на упаковке с семенами так было написано…

Когда мы покупаем продукты, мы знаем, что их в общем и целом проверили на безопасность, что есть какие-то стандарты, и эти сосиски, смеем надеяться, сделаны не из собаки по кличке Дружок. Но мы всё равно интересуемся качеством товара, изучаем состав, выбираем что-то более надёжное, полезное, в чём меньше консервантов и других вредных добавок. Почему же в плане духовной пищи люди зачастую допускают беспечность? Едят сами и дают детям всё, что под руку попадётся. Если ребёнок скажет, что нашёл на дороге какую-то конфетку, позволите ли вы ему её съесть? А если он включит какой попало мультик по телевизору или на ютубе?

Но, казалось бы, все эти красивые мультфильмы, фильмы, все они претендуют на то, что учат добру. Везде мелькает оскал белоснежных улыбок, ходят милые принцессы в розовых платьях и ласково гладят зверят, храбрецы сражаются с драконами, верные друзья весело смеются по дороге в школу… А вот здесь уже нужно потрудиться и копнуть глубже. Посмотреть не на то, что лежит на поверхности, а какие ценности в действительности вкладываются, впечатываются в подсознание ребёнка. Образ женщины, отношение к материнству, отношения между родителями и детьми, способы решать конфликты, и многие многие другие модели поведения, об анализе которых в детских информационных продуктах мы зачастую даже не задумываемся, хотя они там безусловно присутствуют. А потом они проявляют себя и выливаются в семейные скандалы и зачастую бесполезные запреты: «ты туда не пойдёшь!», «почему ты так разговариваешь с отцом?» «что это за вид?» «что это за речь?» и т.д., что лишь оставляет отголоски обид на родителей, о которых потом пишут в комментариях психологических пабликов. А родителям, по советам всё тех же психологов, только и остаётся, что «попытаться понять» ребёнка, вникнуть в его интересы и сделать вид, что тебе тоже нравится этот ужас, чтобы окончательно не потерять контакт со своим отпрыском.

Наиболее простой выход из положения – не иметь в доме телевизора и не покупать детям до определённого возраста смартфон. Весьма разумный подход, на мой взгляд. Но этого не достаточно. Даже в раннем возрасте ребёнок не живёт в вакууме. Он всё равно будет сталкиваться с тем, от чего его оберегают родители – в школе, во дворе, в гостях у друзей… С ним будут делиться тем, что модно. Он будет слышать мат, слышать популярные песни, видеть модные тенденции в одежде, причёске, речи, поведении… И чем старше он, тем шире спектр культурных явлений, с которыми он будет соприкасаться. Поэтому, чтобы его не унесло течением, лучше сразу научить его плыть своей дорогой. Поставить на его «компьютер» антивирус, как только достанешь его из люльки-упаковки, потому что не для того ведь компьютер приобрели, чтобы положить на полку и никогда в интернет не выходить – всё равно придётся. И будущий подростковый бунт никто не отменял – так уж устроена психология взросления. Подросток всё равно будет порой строптивым и упрямым, в чём-то нелогичным, может быть несколько экстравагантным, он будет пробовать чего-то добиться вопреки всему, он будет порой чувствовать себя непонятым и одиноким. Но чем будет заполнена его голова, как он будет проживать этот кризисный возраст, зависит в том числе и от того, что было вложено в него в первые годы его жизни. Захочет ли он вопреки тревоге родителей заняться верховой ездой или отправиться в горный поход, или же обколется татуировками и начнёт курить?

Итак, дело не в том, чтобы с раннего возраста обложить ребёнка запретами, под угрозой наказания заставить его быть тихим паинькой и хорошо учиться. А в том, чтобы вложить в него тот компас, который будет его направлять. Научить его гордиться хорошим, правильным. Чтобы плохие соблазны не были для него соблазнами не потому что запрещено, не потому что «предки накажут», а потому что «это не моё», потому что «оно мне чуждо», потому что то, что есть у меня в сердце, действительно дорого мне, потому что «круто» не то, а – это, что вложили с детства в меня.

А ещё, так важно чтобы дети не теряли способности здраво мыслить. Мыслить вообще. Без этой способности и правильных ценностей им не передать. Уже написаны целые книги о синдроме дефицита внимания, о клиповом мышлении, вызываемом мультфильмами с быстрой сменой кадров, использованием цифровых гаджетов, просмотром бесконечных глупых мемов с надписями на сленге. Дети с младенчества затачиваются на то, чтобы воспринимать только умственную и эмоциональную жвачку. Знания, чтение, хорошая музыка – это скучно, неинтересно, утомительно. Таким образом обедняется потенциал ребёнка в духовном и интеллектуальном развитии. Он становится неспособен к глубоким размышлениям, сложным эмоциональным переживаниям, даже к такому естественному для человека занятию, как созерцание красоты природы. И как тогда вложить в него весь спектр того прекрасного, что хочется передать детям, если его интересует только то, что «прикольно»?

Некоторые люди говорят: сейчас другие времена, другая молодёжь. Может быть и другая. Но что делает её другой? И хорошо ли это? Мы не совершили никакого скачка в эволюции. Мы всё те же хомо сапиенс. Мы не приобрели повышенные умственные способности, не начали быстрее взрослеть. Наоборот, наблюдается невиданная инфантильность. Мы научились управлять своими карманными ЭВМ-ами, но разучаемся управлять своими руками и мозгами, а за счёт этого атрофируется и душа. «Акселерация!» – восхищённо говорят бабушки и дедушки, наблюдая как их внуки, не вынимая соски изо рта, уже осваивают функции смартфона. Дети всегда всё осваивают быстро. Но этот период жизни даётся малышу для того, чтобы изучать различные предметы на ощупь, научиться ориентироваться в пространстве, различать эмоции окружающих и т.д. И для ребёнка было бы больше пользы от рассматривания кузнечика на одуванчике или от прослушивания развивающей воображение радио постановки, чем от того, что он научился разблокировать телефон и самостоятельно скачивать на него новые игры. «Не позволяй душе лениться» – напоминают нам строки известного стихотворения. Но чтобы это было возможным в будущем, взрослом возрасте, уже сейчас нужно позаботиться о развитии души ребёнка.

Хочется, чтобы жизнь детей была счастливой и прекрасной во всех отношениях, в том числе и в этом, я бы сказала, самом важном. В Библии есть один мудрый стих: «Больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него источники жизни.»

Александра Берёзова, группа ВК «Знания – сила»

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Чтобы не утонуть в современной информационной среде – нужно научиться в ней хорошо «плавать», то есть уметь работать с большими объёмами данных: оценивать их, систематизировать, правильно выстраивать свои информационные потоки, уделяя внимание полезному и отказываясь от всего лишнего.

Интернет уже стал той средой, где большинство людей проводит по несколько часов ежедневно – работая, общаясь, обмениваясь информацией, просматривая фильмы, слушая любимых блогеров или листая ленту в соцсетях. При этом многие привыкли считать глобальную сеть относительно свободным пространством, где каждый может заниматься тем, чем хочет. Ведь пользователи сами выбирают интересующие их сайты, сообщества, платформы, сами решают, что читать и кому доверять.

Но можно ли влиять на этот выбор? Какие существуют механизмы мягкого стимулирования интереса к той или иной теме? У всех ли равный доступ к распространению информации в Интернете, или кто-то имеет возможность управлять вниманием миллионов людей? И в конечном итоге – можно ли, пользуясь Интернетом, остаться в стороне от информационной войны?