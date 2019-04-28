Главная » Мировоззрение, Образование

Защита детей от медиа-угроз!

15:38. 28 апреля 2019 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Современные родители оказались в двояком положении. С одной стороны -практически все могут обеспечить своим детям доступ к современным технологиям и образовательным программам, быть в курсе того, где их ребёнок находится и что делает (телефон сейчас есть у каждого подростка), но в то же время эта повсеместная цифровизация привела к резкому росту всевозможных угроз – в первую очередь информационных.

И речь даже не столько об опасности раскрытия личных данных или травли в сети, что тоже встречается, – речь о том, что дети с юного возраста оказываются погружёнными в виртуальную среду и проводят огромное количество времени перед экранами: общаясь в соцсетях, просматривая фильмы, сериалы, клипы, слушая блогеров Ютуба и так далее.

И всем понятно, что этот фактор накладывает огромный отпечаток на психику ребёнка, но мало кто осознаёт параметры этого влияния, внутренние особенности процесса и его конкретные последствия. Мало кто способен общаться с ребёнком на темы, связанные с популярными киногероями, медиаперсонами или музыкальными исполнителями. Общаться не просто в формате «поболтать», а так, чтобы аргументированно и убедительно донести понимание того, что какие-то вещи из виртуальной среды несут вред, и их надо сторониться, а какие-то можно использовать себе и окружающим на пользу.

Взрослым часто кажется, что их дети уже лучше них обращаются с телефонами, компьютерами, вай-фаями и прочим. Но в действительности дети лишь быстрее осваивают сами гаджеты, а вот навыков их полезного использования и в целом навыков различения созидательной и вредной информации у них нет, и как раз в этом им очень нужна помощь со стороны.

В свою очередь родители, не владея целостной картиной в отношении современной массовой культуры и виртуальной среды, и из-за этого не имея возможности общаться с ребёнком с уровня опытного взрослого по этим темам чаще всего просто самоустраняются. Многие в лучшем случае вводят строгие ограничительные меры. Но запреты могут быть полезны только до определённого возраста. У подростков не аргументированные ограничения уже ничего кроме раздражения не вызывают (как следствие – ухудшение отношений с родителями и нивелирование политики запретов).

Правда в том, что защита детей от спектра основных информационных угроз современного мира требует широких знаний в этой области со стороны самих родителей. Для того, чтобы – с одной стороны плавно обучать своего ребёнка созидательному взаимодействию с тем же Интернетом, а с другой – чтобы всегда быть в состоянии осмысленно отреагировать на любую деструктивную информацию, с которой, так или иначе, сталкиваются практически все.

В рамках проекта «Научи хорошему» уже сформирована огромная информационная база учебного характера, постепенное ознакомление с которой позволит родителям всесторонне вникнуть в суть проблемы и освоить необходимую методологию работы с информацией. Основные материалы представлены в виде статей и видеороликов на сайте.

Также есть возможность пройти учебный онлайн-марафон «Осознанное восприятие информации», в ходе которого за 2 месяца не только освоить базовую теорию, но и закрепить её на практике в коллективной деятельности с другими участниками.

Используйте доступные возможности для обучения и защиты детей от медиа-угроз!

Дополнительные видеоматериалы:

Фильм «Территория БезОпасности»

Аналитический фильм «Территория БезОпасности» описывает ключевые вопросы взаимодействия поколений в условиях информационного общества и постоянной киберагрессии.

Авторы фильма «Территория БезОпасности» поднимают вопрос формирования ценностей и эталонов поведения молодёжи в условиях информационного общества. Раскрываются понятия киберсреды и принципы воздействия на человека виртуального пространства и информационных технологий, входящих в категорию кибероружие.

В фильме  описывается одна из основных проблем информационного общества – зависимость детей и молодёжи от гаджетов и деструктивного интернет-контента, раскрываются три базовых понятия в сфере информационных угроз: кибероружие, мягкая сила, клиповое мышление.

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/0JzO8T082hc/

Метки: разное, технологии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Правительством России принята «Концепция детской информационной безопасности»
... безопасности детей: государственное регулирование, саморегулирование медиа и сорегулирование медиа и...технических и программных средств защиты детей от информации, причиняющей ... мультфильмы – детство под угрозой Музыкальная антикультура Источник: whatisgood...
Как защитить себя и наших детей в киберсреде
... кибербезопасность как инструмент защиты и наступления в ... негатива в масс-медиа неизбежно приводит к... «Концепция информационной безопасности детей», направленная на обеспечение ... методов противодействия современным угрозам, обучение сохранению своего...
109068
...«Эхо Москвы Радиостанция Акционеры: «Газпром-медиа» (66,7% акций), EM-Holding...система, предназначенная якобы для защиты от иранской угрозы, направлена исключительно против ... марки самолётов или другие технические детали. Данный материал нельзя рассматривать,...
ПРОЦЕССЫ, которые нам нужно ЗНАТЬ
...«Эхо Москвы Радиостанция Акционеры: «Газпром-медиа» (66,7% акций), EM-Holding...система, предназначенная якобы для защиты от иранской угрозы, направлена исключительно против ... марки самолётов или другие технические детали. Данный материал нельзя рассматривать,...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 февраля 2016
...Демфронта», решивших не уступать. Медиа активисты боевиков начали активно распространять... объеме, необходимом для защиты от непосредственной угрозы) в ответном порядке ... исследовалась национальная принадлежность погибших детей. Таких подробностей не увидишь...
Сорос ухватился за Армению: на что тратит миллионы долларов скандальный финансист
...медиа, борьбы с коррупцией, продвижения демократии, защиты прав больных, трансгендеров, женщин и детей...Мост надежды». Организация занимается защитой детей с инвалидностью и прав ... организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)