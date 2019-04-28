Защита детей от медиа-угроз!

Современные родители оказались в двояком положении. С одной стороны -практически все могут обеспечить своим детям доступ к современным технологиям и образовательным программам, быть в курсе того, где их ребёнок находится и что делает (телефон сейчас есть у каждого подростка), но в то же время эта повсеместная цифровизация привела к резкому росту всевозможных угроз – в первую очередь информационных.

И речь даже не столько об опасности раскрытия личных данных или травли в сети, что тоже встречается, – речь о том, что дети с юного возраста оказываются погружёнными в виртуальную среду и проводят огромное количество времени перед экранами: общаясь в соцсетях, просматривая фильмы, сериалы, клипы, слушая блогеров Ютуба и так далее.

И всем понятно, что этот фактор накладывает огромный отпечаток на психику ребёнка, но мало кто осознаёт параметры этого влияния, внутренние особенности процесса и его конкретные последствия. Мало кто способен общаться с ребёнком на темы, связанные с популярными киногероями, медиаперсонами или музыкальными исполнителями. Общаться не просто в формате «поболтать», а так, чтобы аргументированно и убедительно донести понимание того, что какие-то вещи из виртуальной среды несут вред, и их надо сторониться, а какие-то можно использовать себе и окружающим на пользу.

Взрослым часто кажется, что их дети уже лучше них обращаются с телефонами, компьютерами, вай-фаями и прочим. Но в действительности дети лишь быстрее осваивают сами гаджеты, а вот навыков их полезного использования и в целом навыков различения созидательной и вредной информации у них нет, и как раз в этом им очень нужна помощь со стороны.

В свою очередь родители, не владея целостной картиной в отношении современной массовой культуры и виртуальной среды, и из-за этого не имея возможности общаться с ребёнком с уровня опытного взрослого по этим темам чаще всего просто самоустраняются. Многие в лучшем случае вводят строгие ограничительные меры. Но запреты могут быть полезны только до определённого возраста. У подростков не аргументированные ограничения уже ничего кроме раздражения не вызывают (как следствие – ухудшение отношений с родителями и нивелирование политики запретов).

Правда в том, что защита детей от спектра основных информационных угроз современного мира требует широких знаний в этой области со стороны самих родителей. Для того, чтобы – с одной стороны плавно обучать своего ребёнка созидательному взаимодействию с тем же Интернетом, а с другой – чтобы всегда быть в состоянии осмысленно отреагировать на любую деструктивную информацию, с которой, так или иначе, сталкиваются практически все.

В рамках проекта «Научи хорошему» уже сформирована огромная информационная база учебного характера, постепенное ознакомление с которой позволит родителям всесторонне вникнуть в суть проблемы и освоить необходимую методологию работы с информацией. Основные материалы представлены в виде статей и видеороликов на сайте.

Также есть возможность пройти учебный онлайн-марафон «Осознанное восприятие информации», в ходе которого за 2 месяца не только освоить базовую теорию, но и закрепить её на практике в коллективной деятельности с другими участниками.

Используйте доступные возможности для обучения и защиты детей от медиа-угроз!

Дополнительные видеоматериалы:

Аналитический фильм «Территория БезОпасности» описывает ключевые вопросы взаимодействия поколений в условиях информационного общества и постоянной киберагрессии.

Авторы фильма «Территория БезОпасности» поднимают вопрос формирования ценностей и эталонов поведения молодёжи в условиях информационного общества. Раскрываются понятия киберсреды и принципы воздействия на человека виртуального пространства и информационных технологий, входящих в категорию кибероружие.

В фильме описывается одна из основных проблем информационного общества – зависимость детей и молодёжи от гаджетов и деструктивного интернет-контента, раскрываются три базовых понятия в сфере информационных угроз: кибероружие, мягкая сила, клиповое мышление.

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/0JzO8T082hc/