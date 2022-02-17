Дети в информационной опасности
Дети сегодня самые уязвимые члены земного сообщества. В своём большинстве предоставленные самим себе, они подвергаются угрозам огромным потокам, льющимся из Сети. Задача взрослых не только оградить их от зловредной информации, но и найти то, что заменит её и направит детей на поиск полезной и увлекательной информации, помогающей им развиваться.
Автор – Дмитрий Раевский – главный редактор проекта “Научи Хорошему ” и проекта “Киноцензор”.
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#клиповоемышление #воспитаниедетей
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