Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Дети в информационной опасности

99 0

Дети сегодня самые уязвимые члены земного сообщества. В своём большинстве предоставленные самим себе, они подвергаются угрозам огромным потокам, льющимся из Сети. Задача взрослых не только оградить их от зловредной информации, но и найти то, что заменит её и направит детей на поиск полезной и увлекательной информации, помогающей им развиваться.

Автор – Дмитрий Раевский – главный редактор проекта “Научи Хорошему ” и проекта “Киноцензор”.

Что собой представляет вредный контент, где с ним может столкнуться ребёнок.
Влияние вредной информации на мировоззрение. Проще предотвратить – чем исправить.
Критическое и клиповое мышление – что является нормой для человека?
Опасные алгоритмы социальных сетей. Способы защиты.
Как тренировать критическое мышление у детей и взрослых.
Где находить созидательный контент? Полезные сайты для родителей.

Ссылки на подезные материалы:
https://www.youtube.com/channel/UCm2294aoHz5-Po7d56rOkEg
https://whatisgood.ru/join/
https://vk.com/whatisgood2
https://www.instagram.com/whatisgood.ru/

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#клиповоемышление #воспитаниедетей
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
https://t.me/slavyanskoeradio
https://www.instagram.com/slavradio_org/
https://bastyon.com/slavradio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Внимание!
Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=soG_p3CBbI4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Учреждениям тоже нужны дети
Дети в современном информационном пространстве: Угрозы и возможности
Информационный терроризм – опасность номер один. Ч.3
Информационные войны. Уважать себя!
В воспитании дети... „могут выступить нашими учителями”

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru