Эксперт Центра Системных Инициатив в сфере социальной инженерии Канавцев Михаил Владимирович рассказывает о проблеме клипового мышления и последствиях его распространения.

Клиповое мышление — способ мышления, приобретённый в результате регулярного погружения человека в киберсреду. Характеризуется нарушением алгоритмов целостного восприятия действительности, неспособностью длительное время концентрироваться на какой-либо информации, сниженной способностью к анализу, а также мышлению обрывочными конструкциями и образами. Характерные особенности клипового мышления: стереотипность, чрезмерная эмоциональность, инфантилизм, отсутствие системности, легкая внушаемость.

Российский философ и культуролог К. Фрумкин утверждает, что предпосылками появления мышления такого типа являются:

увеличение информационного потока;

потребность в большей актуальности информации и скорости ее поступления;

увеличения разнообразия, поступающей информации;

увеличение количества всевозможных занятий, которыми человек занят одновременно.

Лица с клиповым сознанием не обладают системным мышлением, им крайне сложно установить причинно-следственные связи и выстраивать логические цепочки. Одним из негативных последствий развития подобного типа мышления является то, что у индивидов усиливается внушаемость, что, соответственно, открывает возможности манипуляции потребительской аудиторией со стороны компаний и корпораций.

Для предотвращения распространения явления «Клипового мышления», необходимо вести деятельность, направленную на обеспечение «Кибербезопасности» и повышению «Медиаграмотности» (компетенции Системного и Критического мышления).

Медиаграмотность — это совокупность знаний, навыков и способностей, позволяющих разумно воспринимать контент (отличая положительную информацию от отрицательной, добро ото зла) и критически оценивать информацию из разных источников (интернет, телевидение, радио, пресса), а также создавать собственные полезные медиапродукты. Медиаграмотность позволяет защитить себя и близких от киберугроз в социальной и технологической сфере.

Ссылки:

Киберазбука.рф – методическая разработка для учащихся школ и вузов, учителей и родителей.

Киберстандарт.рф – сайт проекта «Территория БезОпастности».

Источник: https://whatisgood.ru/theory/media/klipovoe-myishlenie-prichinyi/