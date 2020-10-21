Клиповое мышление. Причины изменения познавательной способности у молодёжи
Эксперт Центра Системных Инициатив в сфере социальной инженерии Канавцев Михаил Владимирович рассказывает о проблеме клипового мышления и последствиях его распространения.
Клиповое мышление — способ мышления, приобретённый в результате регулярного погружения человека в киберсреду. Характеризуется нарушением алгоритмов целостного восприятия действительности, неспособностью длительное время концентрироваться на какой-либо информации, сниженной способностью к анализу, а также мышлению обрывочными конструкциями и образами. Характерные особенности клипового мышления: стереотипность, чрезмерная эмоциональность, инфантилизм, отсутствие системности, легкая внушаемость.
Российский философ и культуролог К. Фрумкин утверждает, что предпосылками появления мышления такого типа являются:
- увеличение информационного потока;
- потребность в большей актуальности информации и скорости ее поступления;
- увеличения разнообразия, поступающей информации;
- увеличение количества всевозможных занятий, которыми человек занят одновременно.
Лица с клиповым сознанием не обладают системным мышлением, им крайне сложно установить причинно-следственные связи и выстраивать логические цепочки. Одним из негативных последствий развития подобного типа мышления является то, что у индивидов усиливается внушаемость, что, соответственно, открывает возможности манипуляции потребительской аудиторией со стороны компаний и корпораций.
Для предотвращения распространения явления «Клипового мышления», необходимо вести деятельность, направленную на обеспечение «Кибербезопасности» и повышению «Медиаграмотности» (компетенции Системного и Критического мышления).
Медиаграмотность — это совокупность знаний, навыков и способностей, позволяющих разумно воспринимать контент (отличая положительную информацию от отрицательной, добро ото зла) и критически оценивать информацию из разных источников (интернет, телевидение, радио, пресса), а также создавать собственные полезные медиапродукты. Медиаграмотность позволяет защитить себя и близких от киберугроз в социальной и технологической сфере.
Ссылки:
Киберазбука.рф – методическая разработка для учащихся школ и вузов, учителей и родителей.
Киберстандарт.рф – сайт проекта «Территория БезОпастности».
Клиповое мышление ничем не хуже и не лучше любого другого. Это просто способ восприятия и первичной обработки информации, поступающей в огромном количестве в современном мире. Как скорочтение, но в визуале. Молодежь натренирована этому с детства. Старшее поколение тоже может натренировать свой мозг.
После восприятия и первичной обработки следует вторая стадия – проверка достоверности информации о событии, как часто распространено данное явление, анализ его последствий, влияние на человека лично и на мир в целом.
Как итог, принимается решение о необходимых действиях в ответ на него.
Вопрос в том, что у нетренированного человека переход на вторую, а тем более третью стадию затруднен. Для детей такие затруднения нормальны – за них решают/помогают родители и воспитатели.
А кто поможет взрослым, кроме их самих?