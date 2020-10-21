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Клиповое мышление. Причины изменения познавательной способности у молодёжи

15:26. 21 октября 2020 131 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Эксперт Центра Системных Инициатив в сфере социальной инженерии Канавцев Михаил Владимирович рассказывает о проблеме клипового мышления и последствиях его распространения.

Клиповое мышление — способ мышления, приобретённый в результате регулярного погружения человека в киберсреду. Характеризуется нарушением алгоритмов целостного восприятия действительности, неспособностью длительное время концентрироваться на какой-либо информации, сниженной способностью к анализу, а также мышлению обрывочными конструкциями и образами. Характерные особенности клипового мышления: стереотипность, чрезмерная эмоциональность, инфантилизм, отсутствие системности, легкая внушаемость.

Российский философ и культуролог К. Фрумкин утверждает, что предпосылками появления мышления такого типа являются:

  • увеличение информационного потока;
  • потребность в большей актуальности информации и скорости ее поступления;
  • увеличения разнообразия, поступающей информации;
  • увеличение количества всевозможных занятий, которыми человек занят одновременно.

Лица с клиповым сознанием не обладают системным мышлением, им крайне сложно установить причинно-следственные связи и выстраивать логические цепочки. Одним из негативных последствий развития подобного типа мышления является то, что у индивидов усиливается внушаемость, что, соответственно, открывает возможности манипуляции потребительской аудиторией со стороны компаний и корпораций.

Для предотвращения распространения явления «Клипового мышления», необходимо вести деятельность, направленную на обеспечение «Кибербезопасности» и повышению «Медиаграмотности» (компетенции Системного и Критического мышления).

Медиаграмотность — это совокупность знаний, навыков и способностей, позволяющих разумно воспринимать контент (отличая положительную информацию от отрицательной, добро ото зла) и критически оценивать информацию из разных источников (интернет, телевидение, радио, пресса), а также создавать собственные полезные медиапродукты. Медиаграмотность позволяет защитить себя и близких от киберугроз в социальной и технологической сфере.

Ссылки:

Киберазбука.рф – методическая разработка для учащихся школ и вузов, учителей и родителей.

Киберстандарт.рф – сайт проекта «Территория БезОпастности».

Метки: влияние сми, технологии

Источник: https://whatisgood.ru/theory/media/klipovoe-myishlenie-prichinyi/

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 6032 4916
    Женечка 21 октября 2020 в 16:03

    Клиповое мышление ничем не хуже и не лучше любого другого. Это просто способ восприятия и первичной обработки информации, поступающей в огромном количестве в современном мире. Как скорочтение, но в визуале. Молодежь натренирована этому с детства. Старшее поколение тоже может натренировать свой мозг.
    После восприятия и первичной обработки следует вторая стадия – проверка достоверности информации о событии, как часто распространено данное явление, анализ его последствий, влияние на человека лично и на мир в целом.
    Как итог, принимается решение о необходимых действиях в ответ на него.
    Вопрос в том, что у нетренированного человека переход на вторую, а тем более третью стадию затруднен. Для детей такие затруднения нормальны – за них решают/помогают родители и воспитатели.
    А кто поможет взрослым, кроме их самих?

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