Тайны школьного образования

Проф. Юрьев А.И.

Представим себе, что школа – это предприятие по «производству человеческого капитала» страны. Фактически, школа превращает малышей-первоклашек в граждан России с такими качествами, которые делают их равноправными с родителями: ведь они получают право голоса на выборах. Есть вопрос: какими качествами должны обладать выпускники школы, что должны знать и уметь, чтобы начать самостоятельную жизнь? Ведь мальчики после школы по Закону возьмут в руки оружие и станут защитниками Отечества, а многие девочки сами станут мамами. Окончив школу, все они должны уже самостоятельно принимать жизненно важные решения, а главное – материально обеспечивать свою жизнь и помогать своим родителям. Поэтому после окончания школы они получали документ, которые с полным основанием называли «Аттестатом зрелости». Выполняет ли школа эту задачу? Многие сомневаются.

Сомнения столь сильны, что: 1. общество считает худшим Министром Правительства РФ своего Министра образования, 2. больше всего времени в Государственной Думе ушло на обсуждение работы Министерства Образования (это на фоне рецессии и мирового финансового кризиса!), 3. В защиту Министра образования не было сказано ни одного аргумента: что делает? Зачем? Почему так? Несомненно, в школьном образовании происходит нечто стратегическое, более важное, чем оборона и экономика. А точнее, не в школе, а с реформированием школы. Но что?

Все считают, что главной проблемой школы является непрерывное и тотальное реформирование школьных программ, содержания предметов и формы их преподавания, способов контроля их исполнения. Нечто таинственное и стратегическое происходит в школе. Что же все таки?

Тайна 1. Каков проект выпускника школы, и для каких целей идут реформы? Школьное образование спроектировано кем-то в Москве с таким видом, словно его авторы – это футурологи, пронзающие время своим умом, и точно знающие, какой будет жизнь на земле, когда дети закончат школу. Они, словно знают, какие именно знания, и в каком объеме выпускникам школы понадобится в реальной жизни, а какие нет? Но тогда они должны описать эту будущую жизнь для родителей, чтобы обосновать изъятие одних предметов и включение других предметов, замену одного содержания школьных предметов на другое содержание. Пока этих изменений не могут понять ни школьники, ни родители, а часто и учителя. Несомненно, доминирует идеологический фактор, когда в нашей стране вымарывали в учебниках портреты Блюхера, потом Сталина, потом Хрущева и т.д., и сейчас вместо одних писателей дети изучают других писателей и т.д. Это понятно и объяснимо. Политическая борьба.

Непонятно и необъяснимо другое: каких граждан и для каких целей школа готовит своих выпускников? Почему их подготовке придается такое феноменальное значение? Тоталитарный, именно тоталитарный, контроль усвоения школьниками программ с помощью ЕГЭ обставляется, как тотальная военно-политическая операция, сравнимая с операциями против «врагов народа 37 года», когда все так же тряслись от страха ареста, как сегодня трясутся школьники и их родители при сдаче ЕГЭ. Отделение детей от их учителей, сбор в незнакомом месте с незнакомыми экзаменаторами, пропуск в класс по паспорту, охраны у дверей, обыски, изъятие и глушение телефонов – для полноты впечатлений осталось только включить сирену и что-нибудь разбомбить. Для чего этот всеобщий военно-педагогический психоз со вскрытием секретных пакетов, независимой обработкой каких-то крючков и галочек на бланках, словно это и есть итог десяти лет образования в школе? Причем Программы предметов и их усвоение предъявляют к ребенку столь жесткие требования, словно он - будущий пилот звездолета, а содержание школьных предметов – это практические инструкции, без которых он может погибнуть по дороге к Марсу!

Масштаб и интенсивность давления на школу и на детей со стороны Министерства образования должен иметь и обратную реакцию: желательно также интенсивно попросить авторов школьных программ и учебников описать тот будущий мир, к жизни в котором они готовят школьника? Чтобы выдали тайну – для чего это? Тогда будет понятна небывалая перенасыщенность школьных программ и невозможный темп усвоения навязываемых знаний.

Тайна вторая – что дают учебники для подготовки гражданина? Люди старшего возраста знают, что содержание всех школьных предметов радикально изменяется каждые десять лет . Но нынешние биология, физиология, физика, химия преподаются в школе так, словно они – вечные истины. Даже в основе физической науки лежит так называемая Стандартная модель, которая представляется нам эталоном научности. Однако, сегодня физики ловит бозон Хиггса на Большом андронном коллайдере, чтобы подтвердить истинность своей Стандартной модели материи и антиматерии. Если они не «поймают» бозон, то вся физика - не более, чем гипотеза. Что уж говорить о биологии, которая не может найти целые поколения предков человека, чтобы подтвердить свою стандартную модель – теорию эволюции Ч.Дарвина. Или филология, которая не может найти границу между матом и человеческой речью. Все это не тайна, и желающие могут ознакомиться, например, с докладом М. Данилова «Материя, антиматерия, темная материя…». В этом докладе выдающийся ученый говорит, что: «… в Стандартной модели много недостатков. В ней слишком много параметров, больше 20, которые надо брать просто из опыта. Совершенно не ясна причина иерархии этих параметров - они различаются в 100 тысяч раз, и даже больше… Стандартная модель описывает только малую долю того, что есть во Вселенной. Астрофизики показали, что более 80% материи, которая имеется во Вселенной, имеет неизвестную природу. Ее называют темной материей… Поэтому реальное заключение – это не достижения, а список вопросов. Этот список вопросов очень длинный, поэтому наша жизнь обещает быть интересной. » . Детей, несомненно, ждут интереснейшие открытия, которые принципиально изменят школьные представления о мире и о жизни сегодняшних малышей.

На протяжении только одной жизни содержание школьных предметов изменялось настолько, что каждому поколению приходилось изучать совершенно новые предметы. Например, когда в 50-е годы в курсе биологии были Лысенко и Мичурин, вступительные экзамены в ЛГУ в 60-е годы принимали по учебникам Вилли и Винчестера, а сегодня эти учебники совершенно бесполезны. В ближайшие пять-шесть лет биология будет неузнаваемо «скрещена» с физикой, и станет точной наукой, среди прочего, наукой о киборгах. Биология уже сегодня другая, только она не попала в школьные учебники. Не стоит говорить об учебниках по истории с исчезнувшими фотографиями вождей: от Блюхера до Горбачева и т.п.

Если бы мы пытались пользоваться сегодня школьными знаниями, которые получили в 50-е годы прошлого века (страшно это произносить!), то мы бы уже погибли. Это не метафора: я помню, как в 1952 году в наш двор в Новой деревне привезли и высыпали около детской песочницы машину ДДТ (!) для борьбы с гусеницами, напавшими на клены вокруг дома. Куча пахла плохо, но малыши делали из ДДТ куличики. Если бы мы знали, если бы в учебниках о ДДТ было что-нибудь написано! В 1961 году у нас на заводе сломался прибор для проверки сварочных швов, и его повезли в трамвае в час пик для ремонта в институт-изготовитель, когда люди ехали с работы. Еще за сто метров до института там затрещали все счетчики, такой силы было излучение, которое получили сотни пассажиров трамваев от площади Труда до площади Мужества. Никто из них не узнал, от чего он умер. Так мало мы знали из наших школьных учебников. В 1963 году, когда я стоял часовым около здания радиопередатчика, то у меня в кулаке была неоновая лампочка, которая начинала светиться, когда я подходил к зданию на опасное расстояние. Жизнь научила. В 1994 году (неточно) в пятидесяти метрах от угла моего дома прохожий случайно обнаружил зарытую свалку радиоактивных отходов такой мощности (счетчик у него был!), что несколько дней круглосуточно ее куда-то увозили самосвалы. Если бы мы знали тогда, что такое ДДТ, радиоактивность, излучение радиопередающих устройств! Не было ничего этого в школьных учебниках. Тайна в том – чего нет сегодня в школьных учебниках?

Тайна третья – как представляют авторы школьных программ будущее выпускников школы? Достоверно известно, что каждые десять лет изменяется сама жизнь , которая сметает все привычное, понятное, уютное. Мое поколение радостно, хотя и трудно, пережило т.н. научно-техническую революцию, сделав скачок от бумажного черного репродуктора к Интернету и мобильной связи. В 1952 году в Новой деревне впервые появился один телефон-автомат, а в 1953 году парень из соседней квартиры сам собрал на столе первый самодельный телевизор. Слабое изображение на кинескопе, лежащем на столе среди путаницы проводов, производило на нас такое же впечатление, как Миклухо-Маклай на папуасов. Самым сильным впечатлением всей жизни был полет Гагарина в 1961 году. В 1962 году в нашей воинской части построили кирпичное здание для электронно-вычислительной машины, которая занимала два этажа, выла как черт, и была совершенно бесполезной. В 1965 году мы уже сами ремонтировали черно-белые телевизоры, разбирались в полевых транзисторах и шепотом обсуждали микросхемы. Еще в 1975 году вся наука печаталась на немецких машинках «Роботрон», а аппарат для копирования схем («синька») в конце дня опечатывался сургучной печатью. В 1987 году у меня появился первый ПК, который я использовал, как пишущую машинку. Смыслом нашей жизни стала непрерывная адаптация к изменениям. Это же предстоит делать нынешним школьникам.

Если сегодняшним малышам предстоит жить в совершенно ином мире, то школа должна научить их легко воспринимать новизну. Школьников не надо учить тому, что пригодится им не больше, чем мне сейчас бумажный репродуктор. Уже сегодня жизнь, в которой живут дети, совсем другая, чем в школьных программах. И надо признать, что они успешно учатся ей самостоятельно. Мне пришлось видеть в 2007 году, как первоклассники учили пользоваться компьютером свою учительницу, блестящего педагога и человека, но ПК собственного не имевшего. В наши дни во время уроков по всей школе гуляют эсэмески, фотографии, видеозаписи того, что происходит в том или ином классе. Штирлиц был бы немедленно разоблачен третьеклассниками современной школы, многие из которых в совершенстве владеют всеми инструментами наблюдения и связи.

Это означает, что школьные программы должны предвосхищать, какой будет жизнь в недалеком и далеком будущем? Люди моего поколения чувствуют себя так, словно они подверглись телепортации из другого века. Так сильно современная жизнь отличается от той, далекой и счастливой, когда в углу трещали дрова в печке-голландке, из репродуктора звучал ангельский голос Марии Петровой, читавшей «Голубую чашку» Гайдара. Дело не в лирике, а в том, что сегодняшние дети будут вспоминать свое нынешнее детство точно также, как сейчас я вспоминаю свое: ничего не останется от их сегодняшней жизни через двадцать-тридцать лет. Детей надо специально готовить к тому, что невозможное станет возможным, недопустимое - допустимым, нереальное - реальным, запрещенное – одобряемым . Изменения в их жизни будут столь фундаментальными, что сегодня их надо жалеть и любить.

Тайна четвертая – грандиозных изменений жизни и людей. О грядущих изменениях можно, например, почитать в докладе Рональда Бэйли «Развитие технологий: возможности и проблемы». На пороге – неизвестный многим трансгуманизм: «освобождение человеческой расы от своих биологических цепей». Джереми Рифкин, Билл Кристал и др. утверждают, что: «Нынешняя активность вокруг клонирования человеческих эмбрионов из стволовых клеток уже разбивает старые альянсы и категории. Это начало новой биополитики»». Противники трансгуманистов, например, Билл Мак-Киббен, Леон Касс утверждают, что: «…генетический инжениринг, проводимый над нашими детьми, будет самым плохим выбором, который человек может когда-то сделать». Или, что: «Мы наблюдаем эрозию и, может быть, окончательное разрушение самой мысли том, что человек - это нечто благородное, божественное, сделанное по образу и подобию Божию, драгоценное, - и мы наблюдаем замену всего этого взглядами на то, что человек, как и природа, - это еще одна категория сырья для манипуляции и гомогенизации», - то есть они считает, что трансгуманизм убьет человеческую честь, человеческое достоинство. Все это есть в интернете, можно почитать.

Интернет расскажет, что это - не фантастический роман: это уже на пороге. На следующих выборах в РФ реальной политической силой, может быть, станет политическая партия «Эволюция 2045». Среди многих прекрасных намерений в ее Программе ставятся и такие задачи: « Опередить такие страны, как США, КНР, а также Евросоюз в следующих отраслях: робототехника, трансгуманистическая медицина, неотранспорт, неоэнергетика, аватар-технологии, купольное строительство, технологии искусственного климата, летающий индивидуальный транспорт, нанотехнологии, космическое строительство» А конкретно: «…разработать аватар-технологии продления жизни, создать систему жизнеобеспечения головного мозга человека и его связи с кибернетическим искусственным телом»; далее: «Разработать технологии предотвращения старения; с помощью аватар-технологий добиться радикального продления жизни вплоть до бессмертия. По мере разработки аватар-технологий упразднить всеобщую пенсионную систему за ненадобностью».

Можно догадаться, что обеспечение жизни на земле за счет ресурсов внешней среды исчерпано, и перед человечеством стоит задача искать ресурсы внутри самого человека. Надо сделать так, чтобы он не болел, не старился, работал не уставая и пр. Чтобы это обеспечить, необходимо убрать из его организма все уязвимые органы, заменив их техническими устройствами, которые не бояться ни вирусов, ни холода, ничего. Сейчас это кажется столь же невероятным, как казался невероятным полет самолета - тела, тяжелее воздуха.

Только один пример того, что небывалое уже ворвалось в нашу жизнь. Мы не придаем значения тому, что все наше поведение стало фиксироваться видеокамерами: на дороге, на тротуаре, в подъезде, на работе (Даже заседания Ученых советов в Университетах идут под видео и аудио запись). Камеры стоят в гостиницах, саунах, даже в некоторых туалетах. Автоматически, ни для чего, записываются все наши разговоры по телефону, по мобильному телефону можно отследить место, где мы находимся и маршрут нашего движения по городу и по миру. Мы купили кусок хлеба, а банк уже регистрирует, что кусок хлеба, где, когда и за сколько купили? Суперкомпьютер хранит всю нашу переписку по электронной почте, знает кому, что, когда мы писали, кто наши друзья и враги. Он «знает» все, что мы искали, нашли и читали в Интернете. Сегодня отдых – это место и время, где никто нас не фиксирует, хотя мобильный телефон выдает, где мы находимся. За рутинными заботами мы не заметили, как сами стали другими. Но мы не заметили, как небывало другими стали наши дети.

Другое дело, что это один из вариантов развития человечества, и многие с ним не согласятся, но это уже решать сегодняшним школьникам в политической борьбе в будущем.

Тайна пятая – каждые десять лет радикально изменяется психология детей. Сегодня они видят, знают, понимают такое, от чего их прапрадедушки, прошедшие ужасы окопов, лагерей, блокады, сошли бы с ума. У современных детей принципиально иначе устроены процессы восприятия, памяти, внимания, мышления. У прапрадедушек был почерк, сравнимый с искусством китайских иероглифов, а сегодня студенты пишут, так, что невозможно прочитать их каракули. Психологи знают, что психомоторика, включая почерк, полностью отражают особенности психики человека: каллиграфический почерк – одна психика, каракули – совсем другая. У них другая психика. Сегодня все слышали, что у современных детей «клиповое мышление». Поэтому они трудно, неохотно читают классику, но зато мгновенно ориентируются во множестве значков на экранах их айфонов и т.п. Они очень неплохо адаптированы к реальной среде, в которой без сверхбыстрого переключения внимания даже улицу не перейти, без клипового мышления нельзя вести машину в потоке из четырех рядов со скоростью 130 километров час. На этих скоростях дети видят и слышат больше, быстрее, точнее, чем отличники школ середины прошлого века. Совсем маленькие дети непостижимым образом щелкают по клавишам, делая с ПК то, что и их учителя иногда понимают только после длительного изучения инструкций для пользователя. Когнитивные процессы школьников естественным образом сформированы самой жизнью. Адаптированы ли к ним программы и учебники?

Дети давно перестали хихикать и краснеть при виде сексуальных сцен, от которых краснели матерые циники двадцатого века. Они не понимают проблемы «Муму». Их не впечатляет и не развлекает «кот ученый, что ходит…». Жизнь научила их тому, что любой взрослый на улице - потенциальный агрессор, педофил, который убивает детей каждую неделю в любой точке родной страны. Взрослые потеряли авторитет защитника и учителя, дети шарахаются от них, как заяц от охотника, и не воспринимают, как образец для подражания. Виктор Цой их кумир. Изобретенный Я.А.Коменским триста лет назад регламент школы сегодня не совпадает с динамикой и содержанием реальной жизни, он не совпадает с психической организацией современных детей, которая формируется вне школы. Тайна в том, почему дети учатся жизни вне школы, а школа учит их тому, что они считают ненужным?

Тайна шестая – в чем заключается позитивное влияние школы на детей. Поводов для критики школы, а точнее, тех, кто пишет для нее программы и учебники – бесконечное количество. Но внутри этого критикуемой бессмыслицы есть порядок, который нельзя отменять. Только школа является тем уникальным местом, где происходит развитие высших психических функций детей . При этом, огромным заблуждением является всеобщее мнение, что школа предназначена для передачи детям знаний по множеству нужных и ненужных предметов. Все школьные предметы, начиная от математики и кончая литературой, являются не более, чем интеллектуальными «снарядами» для развития у детей процессов внимания, памяти, мышления, восприятия, речи, воли и др.

Школа – это «интеллектуальный стадион», где диктанты, решения уравнений, заучивание истории и др. играют роль интеллектуально-спортивных гантелей и турников. Внимание, память, мышление развиваются точно так же, как мышцы спортсмена в процессе изнурительных упражнений с отягощением и сопротивлением. В качестве «гантелей» для развития внимания, памяти, мышления могут служить любые уравнения, задачи, тексты, содержащие факты, закономерности, логику, смысл. Неважно, современные они или устаревшие. После школы наиболее успешными оказывается тот, кто лучше развил свою память, внимание, мышление, а не тот, кто усвоил содержание школьных предметов.

Содержание многих предметов будет оставлено «в школе» сразу после ее окончания, как оставляются в спортивном зале спортивные скакалки и мячи. Выпускники, иногда, получив аттестат, с восторгом сжигают или рвут учебники и тетрадки, чтобы никогда больше не решать задач по химии или тригонометрии. Конечно, для многих они станут важнейшей частью профессии. Тем не менее, все уносят из школы, как главное свое достижение, развитые внимание, память, мышление, которые позволят им легко овладевать новыми профессиональными конкретными знаниями, умениями и навыками. Высшие психические функции одинаково обязательны, как для решения древних алгебраических уравнений, так и для понимания совершенно невероятных открытий, которые им предстоит сделать.

Тайна седьмая – в чем заключается отрицательное влияние школы на детей. Количество предметов, количество учебников, вес школьного портфеля превысил все пределы. Родителей беспокоит, а школьники не понимают, зачем они тащат в школу каждое утро около пяти килограммов книг, и еще – глупый мешок со сменной обувью? Лет двадцать ведутся разговоры о весе школьного портфеля, но вместо одного легкого учебника по каждому предмету (!) появляются 2-3 дополнительных учебника в тяжелых ламинированных переплетах. Например, в пятом классе в портфеле у школьника только по одному предмету, русскому языку, лежат четыре книги: «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Рабочая тетрадь по русскому языку», «Учебные таблицы по русскому языку», «Семейный наставник. Русский язык», «Русский язык. Занятия школьного кружка». Тайна – чем руководствовались авторы школьных программ, включив программу пятого класса учебник по «Теории русского языка»! Даже студенты в университете то начинают понимать, что такое теория, не раньше третьего курса.

Тайна – зачем было надо один тонкий и понятный учебник русского языка 1955 года раздуть до пяти книг, сложность которых превосходит сложность химии и физики? Вся современная школа успешно строилась на дидактике Я.А.Коменского, требовавшего ясности: «как необходимого условия посильной доступности для учащихся, которая достигается отчетливостью объяснения основных положений без излишнего углубления в детали». Зачем в пятом классе детализация языка на уровне филологического факультета университета? Что-то здесь не то. Тайна – проверяются ли школьные учебники на читабельность? Нечитабельность учебников может вызвать ненависть к правильному русскому языку, который стал в их описании для них сложнее английского языка. Тайна – почему самым большим отделом в книжных магазинах стал отдел школьных учебников, а пособий для сдачи ЕГЭ по русскому языку в них около двухсот! А писать выпускники школ стали вдвое безграмотнее, чем 15 лет назад. Все видят, как каждое утро дети, сгибаясь, тащат из школы свои сумки с учебниками. В половине случаев их сумки с учебниками несут мамы или бабушки. Обсуждая вес и количество учебников, которые надо освоить детям, уместно задать авторам программ для школы знаменитый вопрос: «Вы что, с ума сошли?». Или мы все сошли с ума?

Режим труда и отдыха детей нарушает все физиологические нормы . Родителей беспокоит то, что дети работают шесть рабочих дней в неделю по семь уроков в день, плюс три часа на приготовление домашних заданий, включая воскресенье. Где профсоюз? Нагрузка такова (ни для кого это не секрет), что существенную часть домашнего задания делают родители: рисуют, клеят, чертят, выполняют лабораторные работы по биологии и пр. до глубокой ночи. Зачем мы обманываем сами себя? Непонятно, почему в самой передовой образовательной системе, в Финляндии, законом запрещено задавать домашнее задание детям до шестого класса, а в РФ работа дома считается важнейшей частью подготовки школьника? Тайна. В РФ взрослых от сверхэксплуатации защищает профсоюз – детей не защищает никто. Тайна – кто регламентирует режим труда и отдыха детей? Почему Министерство обороны не ставит вопроса о выпускниках школы, большая часть из которых не годна к строевой службе, потому что у них сколиозы, гастриты, близорукость, рассеянность, полученные от 10 часового ежедневного непрерывного сидения за столом на протяжении десяти лет? Положение детей усугубляет забота родителей об их подготовке к реальной жизни за счет ежедневных платных музыкальных, танцевальных, спортивных школ, курсов иностранных языков, компьютерного программирования и т.д. Все это должна дать школа. Интенсивность, с которой детей «учат», применяется кратковременно только во время войны, когда готовят спецгруппы для спецзаданий. Тайна – кто же в России озабочен вопросами: сколько дети спят, как они питаются, что у них с нервами, что они думают о жизни, родителях и школе? Вчера еще один мальчик прыгнул с 22 этажа в Ленинградской области. Надо ли спрашивать, почему?

Можно ли организовать образование школьников по-другому? Так и было по-другому. В 50-е годы после школы, выполнения домашнего задания, исполнения своих обязанностей по дому (принести дров и истопить три печки, сходить за керосином, вымыть посуду) оставалось не менее четырех часов на чтение книг. Хватило сил и времени прочитать к восьмому классу полностью Дюма, Стендаля, Золя, Цвейга, Лондона – всех полностью. Хватало времени и сил на спортшколу легкой атлетики, был чемпионом района по лыжам, юношей играл на первенство Ленинграда по баскетболу, бросал гранату на 52 метра и пр. Потому что врачи, учителя, тренеры нас берегли, дозировали нагрузки, и детей блокадников подняли до уровня солдат, годных к строевой службе.

Сейчас другая жизнь: книги у детей заменил интернет, Вконтакте, Скайп. В детской поликлинике отвечает говорящий автомат: «Подождите, все операторы заняты». Исчезает живое общение. Но видел ли кто-нибудь из авторов программ современной школы, что на всех сайтах, откуда школьники списывают контрольные и сочинения, представлена самая гнусная порнография? Наверное, видели, но это их, очевидно, не касается. Во всяком случае, в хоре голосов против порнографии, педофилии, нецензурной брани, голоса Минвуза не слышно вовсе. Детей защищает кто угодно, кроме Академии педагогических наук РФ. Министерство образования полностью сдало позиции в противостоянии с «коллективным педагогом», объединяющем телевидение, интернет, кино, «мобилы», которые буквально уничтожают усилия учителей по формированию гражданина России. Не космонавт и полярник, а проститутка и бандит стали символами успеха, которые навязывает школьникам «коллективный педагог». Может это и есть начало новой биополитики»?

Тайна восьмая – что должен знать и уметь школьник, получающий Аттестат зрелости. Ответ прост – окончив школу, ее выпускник должен начать самостоятельную жизнь. Он должен сам себя обеспечивать материально и помогать своим родным, он должен сам принимать решение о своем дальнейшем развитии, он должен ориентироваться в жизни с такой же ответственностью, как его родители.

Для этого, чтобы не говорили, школа дарит своему выпускнику развитые высшие психические функции, позволяющие ему самостоятельно находить варианты своего дальнейшего профессионального и социального развития. Все выпускники имеют достаточный уровень владения письменной и устной речью, языками математики, химии, физики, биологии и др. Конечно, уровень развития у всех разный, и это, конечно, скажется в судьбе каждого из них. Но базовые когнитивные процессы школа дает, несмотря на собственные внутренние проблемы.

Но чего школа не делает – это не готовит своих воспитанников к реальной житейской практике. Все школьные знания теоретические – нет тренингов поведения в стандартных житейских ситуациях (автоавария, задержание, поведение обвиняемого или свидетеля, допустимые нормы поведения в конфликте, взаимодействие с банками, умение читать договора и т.п.). Когда и где он этому научиться? Когда его задержат и осудят? Выпускники школы не знают азов уголовного и гражданского права. Не ведая, что творят, совершают преступные действия, наивно считая, что они не сделали ничего предосудительного – это же показывают каждый день в телесериалах, как нормальное поведение . Необходимый минимум правовых знаний многие, к сожалению, получают после осуждения, когда жизнь почти сломана.

Современная жизнь требует, чтобы выпускник школы умел водить машину, безопасно обращаться с электрическими приборами, химическими препаратами, владеть современными инструментами, адекватно вести себя в чрезвычайных ситуациях, ориентироваться на местности, уметь разжечь костер и спастись от холода, и спасать других. Недопустимо, чтобы выпускник школы не «умел забить гвоздя», нуждался в опеке и защите, как ребенок. После окончания школы он уже солдат, избиратель, работник, иногда отец. Это должно быть предусмотрено в программах школьного обучения.

Все предметы должны иметь житейскую практическую направленность. Это не фантазия, а принципиальный вопрос, который имеет столько сторонников, сколько и противников. Мало кто знает, что своим высоким качеством немецкие товары обязаны учителю Вильгельму Августу Лаю. До его реформы школы немецкие товары были худшими в Европе. Лай В.А. внедрил в Германии концепцию «Школы действия», суть которой заключалась в том, что каждое теоретическое знание, даваемое в школе, применялось на практических занятиях в действиях школьника. Если ботаника – то на опытном участке; если физика, то в мастерской; если тригонометрия, то расчет и изготовление водосточных труб; если физиология, то реальное оказание скорой медицинской помощи и т.д. «Школа действия» дала Германии целые поколения людей, у которых знание не расходилось с делом, и они подняли немецкую промышленность на современный уровень. Задолго до него Коменский Я.А. требовал сознательности в обучении, считая, что ученик должен: «...осознать какую пользу приносит изучаемое в поведении и жизни». Он требовал «учить делу», т.е. «…в школах учатся писать – упражняются в письме, говорить – в речи, умозаключениям – упражняться в умозаключениях, чтобы школы были ничем иным, как мастерскими, в которых кипит работа».

Конечно, буквально повторить опыт Лая В.А. в современных условиях не удастся. Но практической подготовки школьника к реальной жизни должно придаваться такое же значение, как развитию его высших психических процессов и теоретической подготовке. Каждый предмет должен дать школьнику опыт того, как надо правильно вести себя в жизни: биология и физиология изучаются не только для поступления в медицинский университет, но и для того, чтобы каждый выпускник знал, что ему есть, пить, чем дышать, чтобы не заболеть? А если заболел, то понимать, что болит и какими средствами можно вылечиться? Математика обязательна любому выпускнику школы, потому что вся современная жизнь построена на числах, цифрах и расчетах: с банками, работодателями, налоговыми инспекциями. Считать, вычислять, программировать, измерять объемы, веса, расстояния – это так же важно, как дышать в той жизни, которая предстоит вчерашнему школьнику.

Без практикума по литературе и русскому языку, без правильных слов и речи, выпускники не смогут понять другого человека и себя, не смогут объясниться, договориться, обрести друзей и создать семью – все это представлено в мировой литературе. Физика и химия – это сама практика. Электрическая проводка, ее неполадки, безопасный ремонт не должны составлять для школьника труда с их помощью. Как и применение химических веществ, защита от отравлений организма, воды, воздуха, продуктов питания. География? Попросите своих детей «на память» нарисовать схему Петербурга. А дельты Невы? Не вышло? Тогда пусть нарисуют схему маршрута от дома до школы с указанием названий улиц и поворотов. Убедительно? География абсолютно практическая дисциплина, без понимания которой выпускник школы заблудится и не найдет дороги домой, если отвезти его от города километров на сто. Например, он оказался в деревне Железная Гора Ленинградской области. Где это, и как оттуда добраться домой? Мы не только своей Родины не знаем, даже Ленинградская область для нас практически такая же неизвестная территория, как экваториальная Африка.