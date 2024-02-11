Программа «ТОЧКА СБОРКИ с Александром Пастуховым».

Послание Путина западному сообществу в интервью Такеру резонирует с проектом ЭРА. Мировоззренческое единство экспертного сообщества.

Россия – цивилизационный ковчег в теряющем устойчивость и субъектность мире. Глобальный мировой проект созидания. Возврат духовно – нравственной ценности и устойчивость миру для его развития во всех сферах.

Новые идеи, которой можно доверять. Россия заявляет новые проекты, адекватные меняющейся объективной реальности.

Гость программы:

Георгий Рожков, аналитик, политолог проекта "Точка Сборки".

Ведущий: Александр Пастухов, экономист-кибернетик.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Обсуждение интервью Президента России В.В. Путина Такеру Карлсону. Отмечается созвучность многих идей, высказанных в интервью, с идеями проекта "Точка сборки".

2. Мир меняется, и это объективный процесс, независимо от желания "золотого миллиарда" Запада. Россия как цивилизация должна найти свое место в меняющемся мире.

3. Необходим переход от противостояния и борьбы к созиданию и созданию общих проектов развития. Для этого нужно опираться на традиционные духовно-нравственные ценности России.

4. Элиты Запада допустили много ошибок в оценке ситуации в мире, потеряли "субъектность". Необходимо формирование новых элит, способных к созиданию.

5. Важно создание многополярного мира, где нет жесткого противостояния двух центров силы.

6. Страны БРИКС могут предложить миру новую созидательную повестку, опираясь на потенциал своих цивилизаций.

7. Необходимы большие общенациональные проекты созидания, которые объединят людей вокруг общих целей и ценностей.

Вывод: в беседе подчеркивается важность консолидации российского общества вокруг позитивной повестки развития и традиционных ценностей. Россия рассматривается как субъект формирования нового миропорядка.