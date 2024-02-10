#путин #такеркарлсон #интервью Карлсон и Путин: анонс краха доллара. Услышат ли в США предупреждение? В Москве прошло интервью Такера Карлсона (Tucker Carlson) с Владимиром Путиным. Путин в интервью Такеру Карлсону назвал ошибкой США использование доллара во внешнеполитической борьбе. Отказ России от продажи энергоресурсов за доллары уже спровоцировал другие нефтедобывающие страны искать альтернативу. Борис Марцинкевич разобрал интервью Путина Карлсону в новом видео Геоэнергетика Инфо.

0:00 – Приветствие

0:14 – Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

0:42 – Что Путин хотел сказать миру

01:44 – Путин про доллар в интервью Такеру Карлсону

02:10 – Путин про отказ от доллара

05:22 – Про цену на российскую нефть Urals

07:24 – Индия ведет переговоры с Роснефтью о поставках нефти

08:12 – Нефть за рупии и скидки на нефть

09:35 – Власть Вашингтона падет вместе с долларом

12:16 – Как в мире отреагировали на удары США по Йемену

14:05 – Путин в интервью Карлсону рассказал про товарооборот между Россией и Китаем

14:46 – Подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Опубликовано интервью Президента России Владимира Путина с журналистом Такером Карлсоном. В интервью затрагивались вопросы энергетики, но в основном оно носило историко-политический характер.

2. В интервью Путин отметил, что доллар США был основой экономической мощи Америки. Но после того, как доллар стал использоваться как политическое оружие в виде санкций, Америка проигрывает.

3. Многие страны отказываются от использования доллара в торговле, понимая его токсичность как инструмента санкций. В частности, от доллара отказываются нефтедобывающие страны.

4. В 2019 году в Шанхае заработала китайская биржа нефти в юанях. Растет доля операций в национальных валютах у России в торговле с Ираном и Китаем.

5. Российские власти пока игнорируют призывы Путина отказаться от привязки цен на нефть к биржевым котировкам в долларах. Это мешает заключению долгосрочных контрактов на поставки российской нефти, например в Индию.

Вывод: в беседе обсуждается процесс снижения роли доллара США в мировой торговле энергоресурсами. Отмечается, что России также следует активнее отказываться от доллара в пользу национальных валют.