Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

По итогам интервью Карлсона с Путиным

17 1


В целом, по итогам интервью.

1. Для РФ это была хорошая возможность донести свою позицию через стену западного мейнстрима. С интервью наверняка ознакомятся десятки миллионов людей на Западе. Интерес к нему на Западе очевидно огромен, что хорошо сегодня видно по американским соц.сетям.

2. Для Карлсона это стало мега-хайповым интервью, которое повысит капитализацию его личного медийного бренда. Заткнуть его как Алекса Джонса будет нелегко.

3. Для мейнстримовой неолиберальной пропаганды это безусловно удар, поэтому в ближайшие сутки мы будем наблюдать интенсивные мероприятия "по контролю ущерба".

4. Интервью было направлено на западную аудиторию, для жителей России там мало чего нового прозвучало. Я бы акцентировал внимание лишь на прямом заявлении о том, что распад СССР был инициирован руководством России. В этой связи Ельцин-Центр выглядит еще более уродливо, как один из символов уничтожения собственной страны ради дружбы с Западом.

На контрасте с этим интервью выступил Байден, который вылез на пресс-конференцию практически сразу после завершения показа интервью Путина и пытался доказать журналистам, что он адекватен и не является стариком с проблемами с памятью, как его называет прокуратура США. После чего назвал Ас-Сиси президентом Мексики.

Из комментариев в Твиттере.

Путин только что потратил более 28 минут, перебирая 1000-летнюю историю Восточной Европы без единой заметки у себя в руках, Байден понятия не имеет, что он ел на обед. Это вызывает ужас

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8950718.html
Метки: байден, война на украине, нато, Путин, США, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Незаметные секреты “Союзмультфильма”
Новости Украины и Новороссии 13 мая 2017
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 апреля 2018
Новости Украины и Новороссии 06 июня 2015
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 103 99
    Джастин 16 мин. назад

      Да, итоги печален. Войне быть, Трампа до власти вряд ли допустят. Всем готовиться к будущим катаклизмам, окончательный итог Запад договариваться не будем от слова совсем.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru