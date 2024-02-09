По итогам интервью Карлсона с Путиным
В целом, по итогам интервью.
1. Для РФ это была хорошая возможность донести свою позицию через стену западного мейнстрима. С интервью наверняка ознакомятся десятки миллионов людей на Западе. Интерес к нему на Западе очевидно огромен, что хорошо сегодня видно по американским соц.сетям.
2. Для Карлсона это стало мега-хайповым интервью, которое повысит капитализацию его личного медийного бренда. Заткнуть его как Алекса Джонса будет нелегко.
3. Для мейнстримовой неолиберальной пропаганды это безусловно удар, поэтому в ближайшие сутки мы будем наблюдать интенсивные мероприятия "по контролю ущерба".
4. Интервью было направлено на западную аудиторию, для жителей России там мало чего нового прозвучало. Я бы акцентировал внимание лишь на прямом заявлении о том, что распад СССР был инициирован руководством России. В этой связи Ельцин-Центр выглядит еще более уродливо, как один из символов уничтожения собственной страны ради дружбы с Западом.
На контрасте с этим интервью выступил Байден, который вылез на пресс-конференцию практически сразу после завершения показа интервью Путина и пытался доказать журналистам, что он адекватен и не является стариком с проблемами с памятью, как его называет прокуратура США. После чего назвал Ас-Сиси президентом Мексики.
Из комментариев в Твиттере.
Путин только что потратил более 28 минут, перебирая 1000-летнюю историю Восточной Европы без единой заметки у себя в руках, Байден понятия не имеет, что он ел на обед. Это вызывает ужас
Да, итоги печален. Войне быть, Трампа до власти вряд ли допустят. Всем готовиться к будущим катаклизмам, окончательный итог Запад договариваться не будем от слова совсем.